Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

تُحدث OpenAI ثورة في الذكاء الاصطناعي باستخدام نماذج جديدة وأدوات واجهة برمجة التطبيقات المحسنة

Jan 26, 2024
تُحدث OpenAI ثورة في الذكاء الاصطناعي باستخدام نماذج جديدة وأدوات واجهة برمجة التطبيقات المحسنة

في سلسلة من التطورات الإستراتيجية التي تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي، طرحت OpenAI مجموعة مختارة من الأدوات المتطورة التي تهدف إلى تحسين طريقة معالجة المحتوى وإدارته. في أحدث سباق تطوير لها، قدمت الشركة نموذجين متطورين للتضمين، وتحديث GPT-4 Turbo، وكشفت النقاب عن مجموعة من أدوات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) القوية.

من خلال الشروع في مهمة تحسين تحليل المحتوى، صممت OpenAI خطًا بارعًا من نماذج التضمين. تعمل هذه النماذج، التي تعتبر محورية في مجال الذكاء الاصطناعي، على تحويل المحتوى النصي أو المشفر إلى تسلسلات رقمية لفك تشفير العلاقات بشكل أفضل داخل البيانات. يتميز الإطلاق بالنموذج الأنيق الذي يحتوي على نص مدمج 3 صغير، والذي يتميز بالكفاءة الفائقة بينما تكلفته أقل بخمسة أضعاف من سابقه. تشمل التحسينات الملحوظة تعزيز أداء معيار الاسترجاع، حيث ارتفع من 31.4% إلى 44%، وتحسين مقاييس اختبار اللغة الإنجليزية من 61% إلى 62.3%.

أما الأخ الأكبر، وهو text-embedding-3-large، فهو مثير للإعجاب بنفس القدر، حيث يمتلك القدرة على إنتاج ما يصل إلى 3072 عملية تضمين ذات أبعاد. نسبيًا، يتفوق هذا النموذج على text-embedding-ada-002 في الكفاءة. تصل هذه التطورات بعد تقنيات التدريب الرائدة التي تسمح بتقصير التضمينات دون فقدان الذكاء المفاهيمي، وهي قفزة للأمام لـ OpenAI في تضمين مرونة النموذج.

تتعلق التحسينات الإضافية بنماذج GPT-3.5 Turbo وModeration API الخاصة بـ OpenAI. سيشهد الأسبوع المقبل ظهور GPT-3.5 Turbo لأول مرة في شكله المحدث، مما يعد بدقة استجابة تنسيق عالية وهيكل تكلفة منخفض، مما يؤدي إلى خفض معدلات رمز الإدخال بمقدار النصف والإخراج بمقدار الربع. تتلقى واجهة برمجة التطبيقات Moderation API أيضًا ترقية باستخدام text-moderation-007، والذي تم تحديده باعتباره النموذج الأكثر فاعلية حتى الآن لتحديد النص الخطير.

لم يتم تجاهل معاينة GPT-4 Turbo، حيث تتميز بالتحسينات التي تتطلب إنشاء تعليمات برمجية أكثر شمولاً وأخطاء أقل في إكمال المهام. لكن التحسينات لا تنتهي بترقيات النموذج؛ قامت OpenAI بتحسين إدارة واجهة برمجة التطبيقات بشكل كبير. تبشر تعيينات الأذونات المحسنة لمفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) بعصر جديد من دقة التحكم في الوصول، في حين توفر لوحة المعلومات ووظائف التصدير الآن مقاييس على مستوى مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) عند تنشيط التتبع، مما يتيح رؤى استخدام دقيقة عبر الميزات أو الفرق أو المنتجات أو المشاريع.

تم إعداد هذه التحديثات التحويلية من OpenAI لتحسين نطاق ودقة مهام التعلم الآلي بشكل جذري. قد يفكر المطورون والشركات الراغبة في تسخير الإمكانات الكاملة لهذه التطورات في الاستفادة من منصات مثل AppMaster ، والتي توفر بيئة no-code لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي هذه بسرعة في تطبيقات متنوعة، مما يعزز قدراتها مع الحفاظ على ميزة تنافسية في مجال التكنولوجيا.

المنشورات ذات الصلة

يتعاون OpenSSF مع CISA لتطوير إطار عمل جديد لأمن مستودع الحزم
date Feb 09, 2024
يتعاون OpenSSF مع CISA لتطوير إطار عمل جديد لأمن مستودع الحزم
أدت مبادرة تعاونية بين OpenSSF وCISA إلى تطوير مبادئ أمان مستودع الحزم.
Security Open Source Software
Kobiton تطلق أداة إنشاء نصوص Appium المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفتح المصدر
date Feb 09, 2024
Kobiton تطلق أداة إنشاء نصوص Appium المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفتح المصدر
تُحدث Kobiton تغييرًا جذريًا في مشهد اختبار الأجهزة المحمولة من خلال توفير مصدر مفتوح لأداة إنشاء نصوص Appium، وتعزيز الأتمتة وتشجيع التطوير الذي يقوده المجتمع.
Open Source Automation Development
Google Gemini Advanced: رفع كفاءة مساعد الذكاء الاصطناعي باستخدام Ultra 1.0
date Feb 09, 2024
Google Gemini Advanced: رفع كفاءة مساعد الذكاء الاصطناعي باستخدام Ultra 1.0
تبشر Google بعصر جديد من المساعدة الرقمية مع Gemini Advanced في خطة Google One AI Premium Plan. أطلق العنان للإمكانات المتقدمة مثل البرمجة المعقدة والإبداع مقابل 19.99 دولارًا شهريًا.
AI Android IOS
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة