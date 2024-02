OpenAI rivoluziona l'intelligenza artificiale con nuovi modelli e strumenti API migliorati

In una serie di progressi strategici che plasmano il futuro dell'intelligenza artificiale, OpenAI ha lanciato una selezione di strumenti all'avanguardia volti a perfezionare il modo in cui i contenuti vengono elaborati e gestiti. Nel suo ultimo sprint di sviluppo, l'azienda ha introdotto due modelli di incorporamento all'avanguardia, aggiornato GPT-4 Turbo e svelato una serie di robusti strumenti di gestione API.

Intraprendendo una missione per ottimizzare l'analisi dei contenuti, OpenAI ha creato una linea esperta di modelli di incorporamento. Questi modelli, fondamentali nel dominio dell’intelligenza artificiale, convertono contenuti testuali o di codifica in sequenze numeriche per decifrare meglio le relazioni all’interno dei dati. Il lancio presenta l'elegante modello text-embedding-3-small, che vanta un'efficienza superiore pur costando cinque volte meno rispetto al suo predecessore. I miglioramenti degni di nota includono prestazioni migliorate del benchmark di recupero, che passano dal 31,4% al 44%, e un miglioramento delle metriche dei test inglesi dal 61% al 62,3%.

Il fratello maggiore, text-embedding-3-large, è altrettanto impressionante, poiché possiede la capacità di produrre incorporamenti fino a 3072 dimensioni. Comparativamente, questo modello supera in termini di competenza il text-embedding-ada-002. Questi progressi arrivano a seguito di tecniche di formazione pionieristiche che consentono la riduzione degli incorporamenti senza perdita di intelligenza concettuale, un balzo in avanti per OpenAI nell’incorporamento della flessibilità del modello.

Ulteriori perfezionamenti riguardano i modelli API GPT-3.5 Turbo e Moderation di OpenAI. La prossima settimana assisteremo al debutto del GPT-3.5 Turbo nella sua forma aggiornata, che promette una maggiore precisione della risposta di formattazione e una struttura dei costi ridotta, dimezzando le tariffe dei token di input e di un quarto l'output. Anche l'API di moderazione sta ricevendo un aggiornamento con text-moderation-007, considerato il modello più potente fino ad oggi per individuare testo pericoloso.

L'anteprima di GPT-4 Turbo non viene lasciata indietro, vantando miglioramenti che comportano una generazione di codice più approfondita e meno errori di completamento delle attività. Ma i miglioramenti non si esauriscono con gli aggiornamenti del modello; OpenAI ha notevolmente ottimizzato la gestione delle API. Le assegnazioni di autorizzazioni perfezionate per le chiavi API annunciano una nuova era di granularità del controllo degli accessi, mentre la dashboard e le funzioni di esportazione ora offrono metriche a livello di chiave API quando il monitoraggio è attivato, consentendo informazioni dettagliate sull'utilizzo di funzionalità, team, prodotti o progetti.

Questi aggiornamenti trasformativi di OpenAI sono destinati a migliorare radicalmente la portata e la precisione delle attività di machine learning.