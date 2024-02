OpenAI revoluciona a IA com novos modelos e ferramentas de API aprimoradas

Numa série de avanços estratégicos que moldam o futuro da inteligência artificial, OpenAI lançou uma seleção de ferramentas de ponta destinadas a refinar a forma como o conteúdo é processado e gerido. Em seu último sprint de desenvolvimento, a empresa introduziu dois modelos de incorporação de última geração, atualizou o GPT-4 Turbo e revelou um conjunto de ferramentas robustas de gerenciamento de API.

Embarcando na missão de ajustar a análise de conteúdo, OpenAI criou uma linha especializada de modelos de incorporação. Esses modelos, essenciais no domínio da IA, convertem conteúdo textual ou codificado em sequências numéricas para decifrar melhor as relações dentro dos dados. O lançamento apresenta o modelo elegante com incorporação de texto 3-small, que apresenta eficiência superior e custa cinco vezes menos que seu antecessor. Melhorias notáveis ​​incluem desempenho aprimorado de benchmark de recuperação, subindo de 31,4% para 44%, e uma melhoria nas métricas de teste de inglês de 61% para 62,3%.

O irmão maior, text-embedding-3-large, é igualmente impressionante, possuindo a capacidade de produzir incorporações de até 3.072 dimensões. Comparativamente, este modelo supera o text-embedding-ada-002 em proficiência. Esses avanços chegam após técnicas de treinamento pioneiras que permitem o encurtamento de embeddings sem perda de inteligência conceitual, um salto para OpenAI na incorporação de flexibilidade de modelo.

Refinamentos adicionais abordam os modelos GPT-3.5 Turbo e API de moderação da OpenAI. Na próxima semana testemunharemos a estreia do GPT-3.5 Turbo em sua forma atualizada, prometendo maior precisão de resposta de formatação e uma estrutura de custos reduzida, reduzindo as taxas de token de entrada pela metade e a produção em um quarto. A API de moderação também está recebendo uma atualização com text-moderation-007, considerado o modelo mais potente até o momento para identificar textos perigosos.

A visualização do GPT-4 Turbo não fica para trás, apresentando melhorias que envolvem geração de código mais completa e menos erros de conclusão de tarefas. Mas as melhorias não terminam com as atualizações do modelo; OpenAI otimizou significativamente seu gerenciamento de API. Atribuições de permissão refinadas para chaves de API anunciam uma nova era de granularidade de controle de acesso, enquanto o painel e as funções de exportação agora oferecem métricas em nível de chave de API quando o rastreamento é ativado, permitindo insights de uso diferenciados entre recursos, equipes, produtos ou projetos.

Essas atualizações transformadoras da OpenAI visam melhorar radicalmente o escopo e a precisão das tarefas de aprendizado de máquina. Os desenvolvedores e empresas que desejam aproveitar todo o potencial de tais avanços podem considerar aproveitar plataformas como AppMaster , que oferece um ambiente no-code para integrar rapidamente esses modelos de IA em diversas aplicações, aprimorando suas capacidades e mantendo uma vantagem competitiva em tecnologia.