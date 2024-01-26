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OpenAI, Yeni Modeller ve Gelişmiş API Araçlarıyla Yapay Zekada Devrim Yaratıyor

Oca 26, 2024
OpenAI, Yeni Modeller ve Gelişmiş API Araçlarıyla Yapay Zekada Devrim Yaratıyor

Yapay zekanın geleceğini şekillendiren bir dizi stratejik ilerlemeyle OpenAI, içeriğin işlenme ve yönetilme biçimini iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi son teknoloji ürünü aracı kullanıma sundu. Şirket, en son geliştirme sprintinde iki son teknoloji yerleştirme modelini, güncellenmiş GPT-4 Turbo'yu tanıttı ve bir dizi güçlü API yönetim aracını tanıttı.

İçerik analizine ince ayar yapma misyonuyla yola çıkan OpenAI, ustaca yerleştirme modelleri serisi oluşturdu. Yapay zeka alanında önemli olan bu modeller, veriler içindeki ilişkileri daha iyi çözmek için metin veya kodlama içeriğini sayı dizilerine dönüştürür. Lansman, önceki modele göre beş kat daha düşük maliyetle üstün verimlilik sunan, şık, metin yerleştirmeli-3-küçük modeli içeriyor. Dikkate değer iyileştirmeler arasında, %31,4'ten %44'e yükselen artırılmış geri alma kıyaslama performansı ve İngilizce test metriklerinde %61'den %62,3'e iyileşme yer alıyor.

Daha büyük kardeş olan text-embedding-3-large de aynı derecede etkileyicidir ve 3072 boyutlu gömmeler üretme kapasitesine sahiptir. Karşılaştırmalı olarak bu model, yeterlilik açısından metin yerleştirme-ada-002'yi geride bırakıyor. Bu ilerlemeler, yerleştirmelerin kısaltılmasına izin veren, kavramsal zeka kaybına izin veren öncü eğitim tekniklerinin ardından geliyor; bu, OpenAI için yerleştirme modeli esnekliğinde ileri bir adımdır.

Ek iyileştirmeler OpenAI GPT-3.5 Turbo ve Moderation API modellerine değiniyor. Gelecek hafta, GPT-3.5 Turbo'nun yükseltilmiş biçimiyle piyasaya sürülmesine tanık olacağız; bu, artırılmış biçimlendirme yanıt doğruluğu ve azaltılmış maliyet yapısı vaat ederek giriş token oranlarını yarı yarıya ve çıktıyı da dörtte bir oranında düşürecek. Moderasyon API'si ayrıca, tehlikeli metinlerin yerini belirlemek için bugüne kadarki en güçlü model olarak gösterilen text-moderation-007 ile bir yükseltme alıyor.

GPT-4 Turbo önizlemesi de geride kalmıyor; daha kapsamlı kod oluşturma ve daha az görev tamamlama hatası gerektiren iyileştirmelerle övünüyor. Ancak geliştirmeler model yükseltmeleriyle bitmiyor; OpenAI API yönetimini önemli ölçüde optimize etti. API anahtarları için iyileştirilmiş izin atamaları, erişim kontrolü ayrıntı düzeyinde yeni bir çağın habercisi olurken, kontrol paneli ve dışa aktarma işlevleri artık izleme etkinleştirildiğinde API anahtarı düzeyinde ölçümler sunarak özellikler, ekipler, ürünler veya projeler genelinde ayrıntılı kullanım öngörülerine olanak tanıyor.

OpenAI bu dönüştürücü güncellemeleri, makine öğrenimi görevlerinin kapsamını ve doğruluğunu radikal bir şekilde geliştirecek şekilde ayarlanmıştır. Bu tür gelişmelerin tüm potansiyelinden yararlanmak isteyen geliştiriciler ve işletmeler, bu yapay zeka modellerini çeşitli uygulamalara hızlı bir şekilde entegre etmek için no-code bir ortam sunan AppMaster gibi platformlardan yararlanmayı düşünebilir ve teknolojide rekabet avantajını korurken yeteneklerini geliştirebilir.

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