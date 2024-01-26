OpenAI 通过新模型和增强的 API 工具彻底改变人工智能

在塑造人工智能未来的一系列战略进步中， OpenAI推出了一系列尖端工具，旨在改进内容处理和管理的方式。在最新的开发冲刺中，该公司推出了两种最先进的嵌入模型、更新的 GPT-4 Turbo，并推出了一套强大的 API 管理工具。

OpenAI肩负着微调内容分析的使命，精心设计了一系列熟练的嵌入模型。这些模型在人工智能领域至关重要，它们将文本或编码内容转换为数字序列，以更好地破译数据内的关系。此次发布的特色是时尚的 text-embedding-3-small 模型，该模型具有卓越的效率，同时成本比其前身低五倍。显着的增强包括检索基准性能的提升，从 31.4% 提高到 44%，以及英语测试指标从 61% 提高到 62.3%。

较大的同级文本 text-embedding-3-large 同样令人印象深刻，能够生成高达 3072 维的嵌入。相比之下，该模型在熟练度上超越了text-embedding-ada-002。这些进步是在开创性的训练技术之后实现的，该技术允许在不损失概念智能的情况下缩短嵌入时间，这是OpenAI在嵌入模型灵活性方面的飞跃。

其他改进涉及OpenAI的 GPT-3.5 Turbo 和 Moderation API 模型。下周，GPT-3.5 Turbo 将以其升级版首次亮相，承诺提高格式化响应准确性并降低成本结构，将输入令牌率削减一半，输出削减四分之一。审核 API 也通过 text-moderation-007 进行了升级，被认为是迄今为止精确定位危险文本的最有效模型。

GPT-4 Turbo 预览版也不甘落后，它所进行的改进包括更彻底的代码生成和更少的任务完成错误。但增强功能并不会随着模型升级而结束； OpenAI显着优化了其 API 管理。 API 密钥的精细权限分配预示着访问控制粒度的新时代，而仪表板和导出功能现在在激活跟踪时提供 API 密钥级别指标，从而实现跨功能、团队、产品或项目的细致入微的使用情况洞察。

OpenAI的这些变革性更新旨在从根本上提高机器学习任务的范围和准确性。希望充分利用此类进步潜力的开发人员和企业可以考虑利用AppMaster等平台，该平台提供no-code环境，可以将这些人工智能模型快速集成到不同的应用程序中，增强其能力，同时保持技术竞争优势。