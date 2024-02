OpenAI rewolucjonizuje sztuczną inteligencję dzięki nowym modelom i ulepszonym narzędziom API

W ramach serii strategicznych postępów kształtujących przyszłość sztucznej inteligencji OpenAI wdrożyło szereg najnowocześniejszych narzędzi mających na celu udoskonalenie sposobu przetwarzania i zarządzania treścią. W swoim ostatnim sprincie rozwojowym firma wprowadziła dwa najnowocześniejsze modele osadzania, zaktualizowała GPT-4 Turbo i zaprezentowała zestaw solidnych narzędzi do zarządzania interfejsami API.

Podejmując misję udoskonalenia analizy treści, OpenAI stworzyło doskonałą linię modeli osadzania. Modele te, kluczowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, przekształcają treść tekstową lub kodowaną w sekwencje liczb, aby lepiej rozszyfrować relacje między danymi. Premiera obejmuje elegancki model 3-small z funkcją osadzania tekstu, który zachwyca doskonałą wydajnością, a jednocześnie kosztuje pięć razy mniej niż jego poprzednik. Godne uwagi ulepszenia obejmują zwiększoną wydajność testów porównawczych pobierania, wzrost z 31,4% do 44% oraz poprawę wskaźników testów w języku angielskim z 61% do 62,3%.

Większy brat, Text-embedding-3-large, jest równie imponujący, ponieważ posiada zdolność do tworzenia osadzania do 3072 wymiarów. Dla porównania, model ten przewyższa biegłością osadzanie tekstu-ada-002. Postęp ten następuje po pionierskich technikach szkoleniowych, pozwalających na skrócenie czasu osadzania bez utraty inteligencji koncepcyjnej, co stanowi krok naprzód dla OpenAI w zakresie elastyczności modelu osadzania.

Dodatkowe udoskonalenia dotyczą modeli GPT-3.5 Turbo i Moderation API OpenAI. W przyszłym tygodniu nastąpi debiut GPT-3.5 Turbo w ulepszonej formie, obiecującej większą dokładność odpowiedzi na formatowanie i obniżoną strukturę kosztów, zmniejszającą szybkość tokenów wejściowych o połowę i wydajność o jedną czwartą. Interfejs Moderation API również zostanie zaktualizowany o tekst-moderację-007, który ma być jak dotąd najskuteczniejszym modelem do lokalizowania niebezpiecznego tekstu.

Wersja zapoznawcza GPT-4 Turbo nie pozostaje w tyle i może pochwalić się ulepszeniami, które pociągają za sobą dokładniejsze generowanie kodu i mniej błędów podczas wykonywania zadań. Ale ulepszenia nie kończą się na ulepszeniach modeli; OpenAI znacznie zoptymalizowało zarządzanie API. Udoskonalone przypisywanie uprawnień do kluczy API zwiastuje nową erę szczegółowości kontroli dostępu, podczas gdy pulpit nawigacyjny i funkcje eksportu oferują teraz metryki na poziomie klucza API, gdy włączone jest śledzenie, umożliwiając szczegółowy wgląd w wykorzystanie funkcji, zespołów, produktów lub projektów.

Te rewolucyjne aktualizacje OpenAI mają radykalnie poprawić zakres i dokładność zadań uczenia maszynowego. Deweloperzy i firmy chcące wykorzystać pełny potencjał takich udoskonaleń mogą rozważyć wykorzystanie platform takich jak AppMaster , które oferują środowisko no-code, umożliwiające szybką integrację modeli sztucznej inteligencji z różnymi aplikacjami, zwiększając ich możliwości przy jednoczesnym zachowaniu przewagi konkurencyjnej w technologii.