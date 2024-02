OpenAI révolutionne l'IA avec de nouveaux modèles et des outils API améliorés

Dans le cadre d’une série d’avancées stratégiques façonnant l’avenir de l’intelligence artificielle, OpenAI a déployé une sélection d’outils de pointe visant à affiner la manière dont le contenu est traité et géré. Lors de son dernier sprint de développement, la société a introduit deux modèles d'intégration de pointe, mis à jour GPT-4 Turbo et dévoilé un ensemble d'outils de gestion d'API robustes.

S'engageant dans une mission visant à affiner l'analyse de contenu, OpenAI a conçu une gamme performante de modèles d'intégration. Ces modèles, essentiels dans le domaine de l'IA, convertissent le contenu textuel ou codé en séquences numériques pour mieux déchiffrer les relations au sein des données. Le lancement comprend l'élégant modèle text-embedding-3-small, qui vante une efficacité supérieure tout en coûtant cinq fois moins cher que son prédécesseur. Les améliorations notables incluent une amélioration des performances de référence en matière de récupération, passant de 31,4 % à 44 %, et une amélioration des paramètres des tests d'anglais de 61 % à 62,3 %.

Le plus grand frère, text-embedding-3-large, est tout aussi impressionnant, possédant la capacité de produire jusqu'à 3072 intégrations dimensionnelles. Comparativement, ce modèle surpasse le text-embedding-ada-002 en termes de compétence. Ces avancées font suite à des techniques de formation pionnières permettant de raccourcir les intégrations sans perte d’intelligence conceptuelle, un pas en avant pour OpenAI en matière de flexibilité des modèles d’intégration.

Des améliorations supplémentaires concernent les modèles d'API GPT-3.5 Turbo et Moderation d' OpenAI. La semaine prochaine, nous verrons les débuts du GPT-3.5 Turbo dans sa forme améliorée, promettant une précision de réponse de formatage accrue et une structure de coûts réduite, réduisant de moitié les taux de jetons d'entrée et de sortie d'un quart. L'API de modération reçoit également une mise à niveau avec text-moderation-007, considéré comme le modèle le plus puissant à ce jour pour identifier les textes dangereux.

L'aperçu GPT-4 Turbo n'est pas en reste, offrant des améliorations qui impliquent une génération de code plus approfondie et moins d'erreurs d'exécution de tâches. Mais les améliorations ne s’arrêtent pas aux mises à niveau du modèle ; OpenAI a considérablement optimisé la gestion de ses API. Les attributions d'autorisations affinées pour les clés API annoncent une nouvelle ère de granularité du contrôle d'accès, tandis que les fonctions de tableau de bord et d'exportation offrent désormais des métriques au niveau des clés API lorsque le suivi est activé, permettant des informations nuancées sur l'utilisation des fonctionnalités, des équipes, des produits ou des projets.

Ces mises à jour transformatrices d' OpenAI devraient améliorer radicalement la portée et la précision des tâches d'apprentissage automatique.