OpenAI zorgt voor een revolutie in AI met nieuwe modellen en verbeterde API-tools

In een reeks strategische ontwikkelingen die de toekomst van kunstmatige intelligentie vormgeven, heeft OpenAI een selectie van geavanceerde tools geïntroduceerd die gericht zijn op het verfijnen van de manier waarop inhoud wordt verwerkt en beheerd. In zijn laatste ontwikkelingssprint heeft het bedrijf twee ultramoderne inbeddingsmodellen geïntroduceerd, GPT-4 Turbo bijgewerkt en een reeks robuuste API-beheertools onthuld.

OpenAI begint aan een missie om de inhoudsanalyse te verfijnen en heeft een bedreven reeks inbeddingsmodellen ontwikkeld. Deze modellen, die van cruciaal belang zijn in het AI-domein, zetten tekstuele of gecodeerde inhoud om in cijferreeksen om relaties binnen gegevens beter te ontcijferen. De lancering omvat het slanke, tekst-embedding-3-small-model, dat superieure efficiëntie uitstraalt en tegelijkertijd vijf keer minder kost dan zijn voorganger. Opmerkelijke verbeteringen zijn onder meer een verbeterde prestatie van de benchmark voor het ophalen van gegevens, die is gestegen van 31,4% naar 44%, en een verbetering van de Engelse teststatistieken van 61% naar 62,3%.

De grotere broer, text-embedding-3-large, is net zo indrukwekkend en beschikt over de mogelijkheid om tot 3072-dimensionale insluitingen te produceren. Ter vergelijking: dit model overtreft de text-embedding-ada-002 qua vaardigheid. Deze verbeteringen komen voort uit baanbrekende trainingstechnieken die het mogelijk maken de inbedding te verkorten zonder verlies van conceptuele intelligentie, een sprong voorwaarts voor OpenAI in het inbedden van modelflexibiliteit.

Extra verfijningen hebben betrekking op de GPT-3.5 Turbo- en Moderation API-modellen van OpenAI. Volgende week zal het debuut van de GPT-3.5 Turbo in zijn geüpgradede vorm plaatsvinden, met de belofte van een grotere nauwkeurigheid van de formatteringsreacties en een lagere kostenstructuur, waardoor de invoertokentarieven met de helft en de uitvoer met een kwart worden verlaagd. De Moderation API krijgt ook een upgrade met text-moderation-007, gepland als het krachtigste model tot nu toe voor het opsporen van gevaarlijke tekst.

De GPT-4 Turbo-preview blijft niet achter en biedt verbeteringen die een grondigere codegeneratie en minder fouten bij het voltooien van taken met zich meebrengen. Maar de verbeteringen eindigen niet bij modelupgrades; OpenAI heeft zijn API-beheer aanzienlijk geoptimaliseerd. Verfijnde toestemmingstoewijzingen voor API-sleutels luiden een nieuw tijdperk van granulariteit van toegangscontrole in, terwijl het dashboard en de exportfuncties nu statistieken op API-sleutelniveau bieden wanneer tracking is geactiveerd, waardoor genuanceerde gebruiksinzichten voor functies, teams, producten of projecten mogelijk zijn.

Deze transformatieve updates van OpenAI zullen de reikwijdte en nauwkeurigheid van machine learning-taken radicaal verbeteren.