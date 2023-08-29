Low-code研讨会是指一系列指导课程、实践练习和协作活动，旨在为开发人员、业务利益相关者和其他相关人员提供使用low-code构建和维护应用程序所需的知识、技能和最佳实践。 low-code开发平台。 Low-code开发平台（例如AppMaster允许用户以最少的手工编码创建应用程序，利用可视化建模、 drag-and-drop组件和预构建功能来简化开发流程并减少通常相关的时间和复杂性与软件开发。

据 Gartner 预测，到 2024 年， low-code应用程序开发将占应用程序开发活动的 65% 以上。软件开发方法的这种巨大转变意味着越来越需要low-code研讨会来为团队配备必要的专业知识，以最大限度地发挥这些强大平台的潜力。 low-code研讨会的主要目标是为参与者提供low-code原则、方法和最佳实践的坚实基础，以便他们能够使用AppMaster等low-code平台高效地设计、构建、部署和管理应用程序。

Low-code研讨会通常涵盖广泛的主题，包括但不限于：

low-code 开发和基本概念简介

开发和基本概念简介 low-code 开发平台概述，例如 AppMaster 及其主要特性和功能

开发平台概述，例如 及其主要特性和功能 low-code 开发中的应用架构和设计注意事项

开发中的应用架构和设计注意事项 使用可视化业务流程 (BP) 设计器创建数据模型并定义业务逻辑

使用 drag-and-drop 工具实现 Web 和移动应用程序的用户界面 (UI)

工具实现 Web 和移动应用程序的用户界面 (UI) 与外部系统集成，例如数据库、API 和其他服务

管理应用程序生命周期，包括版本控制、测试和部署

low-code 应用程序中可扩展性、性能和安全性的最佳实践

应用程序中可扩展性、性能和安全性的最佳实践 low-code 开发的真实用例和成功案例

这些研讨会通常包括理论知识交付、实践演示和指导性实践练习，参与者可以使用AppMaster等low-code平台构建应用程序。研讨会通常包含基于团队的协作活动，鼓励参与者探索low-code开发的各个方面和功能，学习彼此的经验，并解决他们在开发过程中可能遇到的任何障碍。

除了提供宝贵的知识和技能之外， low-code研讨会还为组织提供了一个绝佳的机会，可以根据其特定需求和用例评估low-code平台的潜力。通过参加low-code研讨会，组织可以评估AppMaster等平台提供的功能、性能和可扩展性，帮助他们就在软件开发流程中采用low-code解决方案做出明智的决策。

Low-code研讨会适合各种受众，从软件开发人员、架构师和系统管理员等 IT 专业人员，到项目经理、业务分析师和产品所有者等非技术人员。通过提供量身定制的内容并迎合不同水平的专业知识，这些研讨会促进了广泛的参与，并确保所有与会者都能获得必要的技能，从而有效地为low-code开发项目做出贡献。

随着AppMaster等low-code开发平台的快速增长和采用， low-code研讨会已成为寻求加速数字化转型工作并在市场上建立竞争优势的组织的宝贵资源。通过传授实践知识、实践经验和行业最佳实践，这些研讨会使开发团队和其他利益相关者能够充分利用low-code平台的潜力，以更高的速度和效率提供卓越的软件解决方案，同时最大限度地减少技术债务并增强应用程序可扩展性。