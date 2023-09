Workshops de baixo código

Workshops Low-code referem-se a uma série de sessões instrucionais, exercícios práticos e eventos colaborativos projetados para capacitar desenvolvedores, partes interessadas de negócios e outras pessoas relevantes com o conhecimento, as habilidades e as melhores práticas necessárias para construir e manter aplicativos usando low-code. plataformas de desenvolvimento low-code. Plataformas de desenvolvimento Low-code, como AppMaster, permitem que os usuários criem aplicativos com o mínimo de codificação manual, aproveitando modelagem visual, componentes drag-and-drop e funcionalidades pré-construídas para agilizar o processo de desenvolvimento e reduzir o tempo e a complexidade normalmente associados com desenvolvimento de software.

De acordo com o Gartner, até 2024, o desenvolvimento de aplicações low-code será responsável por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicações. Esta mudança dramática nas metodologias de desenvolvimento de software significa a necessidade crescente de workshops low-code para equipar as equipas com o conhecimento necessário para maximizar o potencial destas plataformas poderosas. O objetivo principal dos workshops de low-code é fornecer aos participantes uma base sólida em princípios, metodologias e práticas recomendadas low-code para que possam projetar, construir, implantar e gerenciar aplicativos com eficiência usando plataformas low-code como AppMaster.

Os workshops Low-code geralmente cobrem uma ampla gama de tópicos, incluindo, entre outros:

Introdução ao desenvolvimento low-code e conceitos fundamentais

e conceitos fundamentais Visão geral das plataformas de desenvolvimento low-code , como AppMaster , e seus principais recursos e capacidades

, como , e seus principais recursos e capacidades Arquitetura de aplicativos e considerações de design no desenvolvimento low-code

Criação de modelos de dados e definição de lógica de negócios usando designers visuais de processos de negócios (BP)

Implementação de interfaces de usuário (UI) para aplicativos web e móveis com ferramentas drag-and-drop

Integração com sistemas externos, como bancos de dados, APIs e outros serviços

Gerenciar o ciclo de vida do aplicativo, incluindo controle de versão, testes e implantação

Melhores práticas para escalabilidade, desempenho e segurança em aplicativos low-code

Casos de uso reais e histórias de sucesso de desenvolvimento low-code

Esses workshops normalmente envolvem uma combinação de entrega de conhecimento teórico, demonstrações práticas e exercícios práticos guiados, onde os participantes criam aplicativos usando plataformas low-code como AppMaster. Os workshops geralmente incorporam atividades colaborativas baseadas em equipe que incentivam os participantes a explorar vários aspectos e recursos do desenvolvimento low-code, aprender com as experiências uns dos outros e solucionar quaisquer obstáculos que possam encontrar durante o processo de desenvolvimento.

Além de fornecer conhecimentos e habilidades valiosos, os workshops low-code servem como uma excelente oportunidade para as organizações avaliarem o potencial das plataformas low-code para suas necessidades e casos de uso específicos. Ao participar de workshops low-code, as organizações podem avaliar os recursos, o desempenho e a escalabilidade oferecidos por plataformas como AppMaster, ajudando-as a tomar decisões informadas sobre a adoção de soluções low-code em seus processos de desenvolvimento de software.

Os workshops Low-code são adequados para uma ampla gama de públicos, desde profissionais de TI, como desenvolvedores de software, arquitetos e administradores de sistemas, até pessoal não técnico, como gerentes de projeto, analistas de negócios e proprietários de produtos. Ao oferecer conteúdo personalizado e atender a diversos níveis de especialização, esses workshops facilitam a ampla participação e garantem que todos os participantes possam adquirir as habilidades necessárias para contribuir efetivamente para projetos de desenvolvimento low-code.

Com o rápido crescimento e a adoção de plataformas de desenvolvimento low-code, como AppMaster, os workshops low-code tornaram-se um recurso inestimável para organizações que procuram acelerar os seus esforços de transformação digital e estabelecer uma vantagem competitiva no mercado. Ao transmitir conhecimentos práticos, experiências práticas e melhores práticas do setor, esses workshops capacitam as equipes de desenvolvimento e outras partes interessadas a aproveitar todo o potencial das plataformas low-code e fornecer soluções de software excepcionais com maior velocidade e eficiência, ao mesmo tempo que minimizam a dívida técnica e melhoram escalabilidade do aplicativo.