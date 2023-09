Warsztaty Low-code odnoszą się do serii sesji instruktażowych, ćwiczeń praktycznych i wspólnych wydarzeń mających na celu wyposażenie programistów, interesariuszy biznesowych i innego odpowiedniego personelu w wiedzę, umiejętności i najlepsze praktyki potrzebne do tworzenia i utrzymywania aplikacji przy użyciu low-code platformy do tworzenia low-code. Platformy programistyczne wymagające Low-code, takie jak AppMaster, umożliwiają użytkownikom tworzenie aplikacji przy minimalnym ręcznym kodowaniu, wykorzystując modelowanie wizualne, komponenty drag-and-drop oraz gotowe funkcje w celu usprawnienia procesu programowania oraz zmniejszenia typowo związanego z tym czasu i złożoności z rozwojem oprogramowania.

Według Gartnera do 2024 roku tworzenie aplikacji low-code będzie odpowiadać za ponad 65% działalności związanej z tworzeniem aplikacji. Ta radykalna zmiana w metodologiach tworzenia oprogramowania oznacza rosnące zapotrzebowanie na warsztaty low-code, aby wyposażyć zespoły w niezbędną wiedzę specjalistyczną, aby zmaksymalizować potencjał tych potężnych platform. Głównym celem warsztatów low-code jest zapewnienie uczestnikom solidnych podstaw w zakresie zasad, metodologii i najlepszych praktyk low-code dzięki czemu mogą efektywnie projektować, budować, wdrażać aplikacje i zarządzać nimi przy użyciu platform low-code takich jak AppMaster.

Warsztaty Low-code często obejmują szeroki zakres tematów, w tym między innymi:

Wprowadzenie do rozwoju low-code i podstawowe pojęcia

i podstawowe pojęcia Przegląd platform programistycznych low-code , takich jak AppMaster , oraz ich kluczowych funkcji i możliwości

, takich jak , oraz ich kluczowych funkcji i możliwości Architektura aplikacji i rozważania projektowe w rozwoju low-code

Tworzenie modeli danych i definiowanie logiki biznesowej przy użyciu wizualnych projektantów procesów biznesowych (BP).

Wdrażanie interfejsów użytkownika (UI) dla aplikacji internetowych i mobilnych za pomocą narzędzi drag-and-drop

Integracja z systemami zewnętrznymi, takimi jak bazy danych, API i inne usługi

Zarządzanie cyklem życia aplikacji, w tym kontrolą wersji, testowaniem i wdrażaniem

Najlepsze praktyki dotyczące skalowalności, wydajności i bezpieczeństwa w aplikacjach low-code

Przypadki użycia w świecie rzeczywistym i historie sukcesu w zakresie programowania low-code

Warsztaty te zazwyczaj obejmują połączenie dostarczania wiedzy teoretycznej, praktycznych demonstracji i ćwiczeń praktycznych z przewodnikiem, podczas których uczestnicy tworzą aplikacje przy użyciu platform low-code takich jak AppMaster. Warsztaty często obejmują działania oparte na współpracy zespołowej, które zachęcają uczestników do odkrywania różnych aspektów i cech programowania przy użyciu low-code, uczenia się na wzajemnych doświadczeniach i rozwiązywania wszelkich przeszkód, jakie mogą napotkać w procesie tworzenia oprogramowania.

Oprócz dostarczania cennej wiedzy i umiejętności warsztaty low-code stanowią dla organizacji doskonałą okazję do oceny potencjału platform low-code pod kątem ich konkretnych potrzeb i przypadków użycia. Angażując się w warsztaty low-code, organizacje mogą ocenić funkcje, wydajność i skalowalność oferowaną przez platformy takie jak AppMaster, pomagając im w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących przyjęcia rozwiązań low-code w procesach tworzenia oprogramowania.

Warsztaty Low-code są odpowiednie dla zróżnicowanej grupy odbiorców, od specjalistów IT, takich jak programiści, architekci i administratorzy systemów, po personel nietechniczny, taki jak kierownicy projektów, analitycy biznesowi i właściciele produktów. Oferując dostosowane treści i uwzględniając różne poziomy wiedzy specjalistycznej, warsztaty te ułatwiają szerokie uczestnictwo i zapewniają, że wszyscy uczestnicy mogą zdobyć umiejętności niezbędne do skutecznego udziału w projektach programistycznych low-code.

Wraz z szybkim rozwojem i przyjęciem platform programistycznych low-code, takich jak AppMaster, warsztaty low-code stały się nieocenionym źródłem informacji dla organizacji pragnących przyspieszyć swoje wysiłki w zakresie transformacji cyfrowej i zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku. Przekazując praktyczną wiedzę, praktyczne doświadczenia i najlepsze praktyki branżowe, warsztaty te umożliwiają zespołom programistycznym i innym zainteresowanym stronom wykorzystanie pełnego potencjału platform low-code i dostarczanie wyjątkowych rozwiązań programowych ze zwiększoną szybkością i wydajnością, minimalizując jednocześnie zadłużenie techniczne i poprawiając skalowalność aplikacji.