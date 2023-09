Low-code workshops verwijzen naar een reeks instructiesessies, praktische oefeningen en samenwerkingsevenementen die zijn ontworpen om ontwikkelaars, zakelijke belanghebbenden en ander relevant personeel te voorzien van de kennis, vaardigheden en best practices die nodig zijn om applicaties te bouwen en te onderhouden met behulp van low-code platforms voor low-code. Low-code ontwikkelingsplatforms, zoals AppMaster, stellen gebruikers in staat applicaties te creëren met minimale handmatige codering, waarbij gebruik wordt gemaakt van visuele modellering, componenten drag-and-drop en vooraf gebouwde functionaliteit om het ontwikkelingsproces te stroomlijnen en de tijd en complexiteit te verminderen die doorgaans daarmee gepaard gaat. met softwareontwikkeling.

Volgens Gartner zal de ontwikkeling low-code applicaties in 2024 verantwoordelijk zijn voor ruim 65% van de applicatieontwikkelingsactiviteiten. Deze dramatische verschuiving in softwareontwikkelingsmethodologieën duidt op de groeiende behoefte aan low-code workshops om teams uit te rusten met de nodige expertise om het potentieel van deze krachtige platforms te maximaliseren. Het primaire doel van low-code workshops is om deelnemers een solide basis te bieden in low-code principes, methodologieën en best practices, zodat ze efficiënt applicaties kunnen ontwerpen, bouwen, implementeren en beheren met behulp van low-code platforms zoals AppMaster.

Low-code workshops bestrijken vaak een breed scala aan onderwerpen, waaronder maar niet beperkt tot:

Inleiding tot low-code ontwikkeling en fundamentele concepten

ontwikkeling en fundamentele concepten Overzicht van low-code ontwikkelplatforms, zoals AppMaster , en hun belangrijkste kenmerken en mogelijkheden

ontwikkelplatforms, zoals , en hun belangrijkste kenmerken en mogelijkheden Applicatiearchitectuur en ontwerpoverwegingen bij low-code -ontwikkeling

-ontwikkeling Datamodellen creëren en bedrijfslogica definiëren met behulp van visuele Business Process (BP) Designers

Implementatie van gebruikersinterfaces (UI) voor web- en mobiele applicaties met drag-and-drop tools

tools Integratie met externe systemen, zoals databases, API's en andere services

Beheer van de levenscyclus van applicaties, inclusief versiebeheer, testen en implementatie

Best practices voor schaalbaarheid, prestaties en beveiliging in low-code -applicaties

-applicaties Gebruiksscenario's en succesverhalen uit de praktijk van low-code ontwikkeling

Deze workshops omvatten doorgaans een mix van theoretische kennisoverdracht, praktische demonstraties en begeleide praktijkoefeningen waarbij deelnemers applicaties bouwen met behulp van low-code platforms zoals AppMaster. Workshops omvatten vaak teamgebaseerde, samenwerkingsactiviteiten die deelnemers aanmoedigen om verschillende aspecten en kenmerken van low-code ontwikkeling te verkennen, van elkaars ervaringen te leren en eventuele hindernissen op te lossen die ze tijdens het ontwikkelingsproces tegenkomen.

Naast het bieden van waardevolle kennis en vaardigheden, bieden low-code workshops een uitstekende gelegenheid voor organisaties om het potentieel van low-code platforms voor hun specifieke behoeften en gebruiksscenario’s te evalueren. Door deel te nemen aan low-code workshops kunnen organisaties de functies, prestaties en schaalbaarheid van platforms als AppMaster beoordelen, waardoor ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de adoptie van low-code oplossingen binnen hun softwareontwikkelingsprocessen.

Low-code workshops zijn geschikt voor een breed scala aan doelgroepen, van IT-professionals, zoals softwareontwikkelaars, architecten en systeembeheerders, tot niet-technisch personeel, zoals projectmanagers, bedrijfsanalisten en producteigenaren. Door op maat gemaakte inhoud aan te bieden en zich te richten op verschillende niveaus van expertise, faciliteren deze workshops een brede deelname en zorgen ze ervoor dat alle deelnemers de nodige vaardigheden kunnen verwerven om effectief bij te dragen aan low-code ontwikkelingsprojecten.

Met de snelle groei en acceptatie van low-code ontwikkelingsplatforms, zoals AppMaster, zijn low-code workshops een hulpmiddel van onschatbare waarde geworden voor organisaties die hun inspanningen op het gebied van digitale transformatie willen versnellen en een concurrentievoordeel op de markt willen verwerven. Door praktische kennis, praktijkervaring en best practices uit de sector over te brengen, stellen deze workshops ontwikkelingsteams en andere belanghebbenden in staat om het volledige potentieel van low-code platforms te benutten en uitzonderlijke softwareoplossingen te leveren met verhoogde snelheid en efficiëntie, terwijl de technische schulden worden geminimaliseerd en de schaalbaarheid van applicaties.