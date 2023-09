Les ateliers Low-code font référence à une série de sessions pédagogiques, d'exercices pratiques et d'événements collaboratifs conçus pour donner aux développeurs, aux parties prenantes de l'entreprise et à tout autre personnel concerné les connaissances, les compétences et les meilleures pratiques nécessaires pour créer et maintenir des applications utilisant des applications low-code. plateformes de développement low-code. Les plates-formes de développement Low-code, telles AppMaster, permettent aux utilisateurs de créer des applications avec un minimum de codage manuel, en tirant parti de la modélisation visuelle, des composants drag-and-drop et des fonctionnalités prédéfinies pour rationaliser le processus de développement et réduire le temps et la complexité généralement associés. avec le développement de logiciels.

Selon Gartner, d’ici 2024, le développement d’applications low-code représentera plus de 65 % de l’activité de développement d’applications. Ce changement radical dans les méthodologies de développement de logiciels signifie le besoin croissant d'ateliers low-code pour doter les équipes de l'expertise nécessaire pour maximiser le potentiel de ces puissantes plateformes. L'objectif principal des ateliers low-code est de fournir aux participants une base solide sur les principes, les méthodologies et les meilleures pratiques low-code afin qu'ils puissent concevoir, créer, déployer et gérer efficacement des applications à l'aide de plates-formes low-code comme AppMaster.

Les ateliers Low-code couvrent souvent un large éventail de sujets, notamment :

Introduction au développement low-code et aux concepts fondamentaux

et aux concepts fondamentaux Présentation des plateformes de développement low-code , telles AppMaster , ainsi que de leurs principales caractéristiques et capacités

, telles , ainsi que de leurs principales caractéristiques et capacités Considérations sur l'architecture et la conception des applications dans le développement low-code

Création de modèles de données et définition de la logique métier à l'aide de concepteurs visuels de processus métier (BP)

Implémentation d'interfaces utilisateur (UI) pour les applications Web et mobiles avec des outils drag-and-drop

Intégration avec des systèmes externes, tels que des bases de données, des API et d'autres services

Gestion du cycle de vie des applications, y compris le contrôle des versions, les tests et le déploiement

Meilleures pratiques pour l'évolutivité, les performances et la sécurité dans les applications low-code

Cas d'utilisation réels et témoignages de réussite du développement low-code

Ces ateliers impliquent généralement un mélange de connaissances théoriques, de démonstrations pratiques et d'exercices pratiques guidés au cours desquels les participants créent des applications à l'aide de plates-formes low-code comme AppMaster. Les ateliers intègrent souvent des activités collaboratives en équipe qui encouragent les participants à explorer divers aspects et fonctionnalités du développement low-code, à apprendre des expériences de chacun et à résoudre les obstacles qu'ils peuvent rencontrer au cours du processus de développement.

En plus de fournir des connaissances et des compétences précieuses, les ateliers low-code constituent une excellente opportunité pour les organisations d'évaluer le potentiel des plateformes low-code pour leurs besoins et cas d'utilisation spécifiques. En participant à des ateliers low-code, les organisations peuvent évaluer les fonctionnalités, les performances et l'évolutivité offertes par des plateformes comme AppMaster, les aidant ainsi à prendre des décisions éclairées concernant l'adoption de solutions low-code dans leurs processus de développement logiciel.

Les ateliers Low-code s'adressent à un large éventail de publics, depuis les professionnels de l'informatique, tels que les développeurs de logiciels, les architectes et les administrateurs système, jusqu'au personnel non technique, comme les chefs de projet, les analystes commerciaux et les propriétaires de produits. En proposant un contenu sur mesure et en s'adressant à différents niveaux d'expertise, ces ateliers facilitent une large participation et garantissent que tous les participants peuvent acquérir les compétences nécessaires pour contribuer efficacement aux projets de développement low-code.

Avec la croissance rapide et l'adoption de plateformes de développement low-code, comme AppMaster, les ateliers low-code sont devenus une ressource inestimable pour les organisations cherchant à accélérer leurs efforts de transformation numérique et à établir un avantage concurrentiel sur le marché. En transmettant des connaissances pratiques, des expériences pratiques et les meilleures pratiques de l'industrie, ces ateliers permettent aux équipes de développement et aux autres parties prenantes d'exploiter tout le potentiel des plates-formes low-code et de fournir des solutions logicielles exceptionnelles avec une vitesse et une efficacité accrues, tout en minimisant la dette technique et en améliorant évolutivité des applications.