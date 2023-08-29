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Семинары по низкому коду

29, авг. 2023

Семинары Low-code представляют собой серию учебных занятий, практических упражнений и совместных мероприятий, предназначенных для предоставления разработчикам, заинтересованным сторонам бизнеса и другому соответствующему персоналу знаний, навыков и лучших практик, необходимых для создания и поддержки приложений с использованием low-code. платформы разработки low-code. Платформы разработки Low-code, такие как AppMaster, позволяют пользователям создавать приложения с минимальным ручным кодированием, используя визуальное моделирование, компоненты drag-and-drop и предварительно встроенные функции для оптимизации процесса разработки и сокращения времени и сложности, которые обычно связаны с этим. с разработкой программного обеспечения.

По данным Gartner, к 2024 году на разработку приложений low-code будет приходиться более 65% всей деятельности по разработке приложений. Этот резкий сдвиг в методологиях разработки программного обеспечения означает растущую потребность в семинарах low-code, чтобы вооружить команды необходимым опытом для максимизации потенциала этих мощных платформ. Основная цель семинаров по low-code — предоставить участникам прочную основу в принципах, методологиях и передовых практиках low-code, чтобы они могли эффективно проектировать, создавать, развертывать приложения и управлять ими с помощью таких платформ low-code как AppMaster.

Семинары Low-code часто охватывают широкий спектр тем, включая, помимо прочего:

  • Введение в разработку low-code и фундаментальные концепции
  • Обзор платформ разработки low-code, таких как AppMaster, их ключевые функции и возможности.
  • Архитектура приложения и аспекты проектирования при разработке low-code
  • Создание моделей данных и определение бизнес-логики с помощью визуальных дизайнеров бизнес-процессов (BP).
  • Реализация пользовательских интерфейсов (UI) для веб- и мобильных приложений с помощью инструментов drag-and-drop
  • Интеграция с внешними системами, такими как базы данных, API и другие сервисы.
  • Управление жизненным циклом приложения, включая контроль версий, тестирование и развертывание.
  • Лучшие практики масштабируемости, производительности и безопасности в приложениях low-code
  • Реальные примеры использования и истории успеха разработки с low-code

Эти семинары обычно включают в себя сочетание теоретических знаний, практических демонстраций и практических упражнений, в ходе которых участники создают приложения с использованием платформ low-code таких как AppMaster. Семинары часто включают в себя командную совместную деятельность, которая побуждает участников изучать различные аспекты и особенности разработки low-code, учиться на опыте друг друга и устранять любые препятствия, с которыми они могут столкнуться в процессе разработки.

Помимо предоставления ценных знаний и навыков, семинары low-code служат для организаций прекрасной возможностью оценить потенциал платформ low-code для их конкретных потребностей и вариантов использования. Участвуя в семинарах low-code, организации могут оценить функции, производительность и масштабируемость, предлагаемые такими платформами, как AppMaster, что помогает им принимать обоснованные решения о внедрении решений low-code в процессы разработки программного обеспечения.

Семинары Low-code подходят для самых разных аудиторий: от ИТ-специалистов, таких как разработчики программного обеспечения, архитекторы и системные администраторы, до нетехнического персонала, такого как менеджеры проектов, бизнес-аналитики и владельцы продуктов. Предлагая адаптированный контент и ориентированный на различные уровни знаний, эти семинары способствуют широкому участию и гарантируют, что все участники смогут приобрести необходимые навыки для эффективного участия в проектах разработки low-code.

Благодаря быстрому росту и внедрению платформ разработки low-code, таких как AppMaster, семинары low-code стали бесценным ресурсом для организаций, стремящихся ускорить свои усилия по цифровой трансформации и создать конкурентное преимущество на рынке. Делясь практическими знаниями, практическим опытом и лучшими отраслевыми практиками, эти семинары позволяют командам разработчиков и другим заинтересованным сторонам использовать весь потенциал платформ low-code и предоставлять исключительные программные решения с повышенной скоростью и эффективностью, одновременно сводя к минимуму технический долг и улучшая масштабируемость приложения.

Изучите больше терминов:
Демо с низким кодом Контейнеризация с низким уровнем кода Круглые столы с низким кодом Низкая безопасность Облако с низким кодом Ограничения по низкому коду Поставщик с низким кодом Поток создания ценности с низким кодом Пошаговые руководства с низким кодом Простая оркестровка Простые альянсы Расширяемость с низким уровнем кода Ресурсы с низким кодом Спринт с низким кодом Тестирование с низким уровнем кода Уведомления с низким кодом

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