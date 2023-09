Workshop a basso codice

I workshop Low-code si riferiscono a una serie di sessioni didattiche, esercizi pratici ed eventi collaborativi progettati per fornire agli sviluppatori, alle parti interessate aziendali e ad altro personale interessato le conoscenze, le competenze e le migliori pratiche necessarie per creare e mantenere applicazioni utilizzando low-code. piattaforme di sviluppo low-code. Le piattaforme di sviluppo Low-code, come AppMaster, consentono agli utenti di creare applicazioni con una codifica manuale minima, sfruttando la modellazione visiva, i componenti drag-and-drop e funzionalità predefinite per semplificare il processo di sviluppo e ridurre i tempi e la complessità tipicamente associati. con lo sviluppo del software.

Secondo Gartner, entro il 2024, lo sviluppo di applicazioni low-code sarà responsabile di oltre il 65% dell’attività di sviluppo delle applicazioni. Questo drammatico cambiamento nelle metodologie di sviluppo software indica la crescente necessità di laboratori low-code per dotare i team delle competenze necessarie per massimizzare il potenziale di queste potenti piattaforme. L'obiettivo principale dei workshop low-code è fornire ai partecipanti una solida base su principi, metodologie e best practice low-code in modo che possano progettare, creare, distribuire e gestire in modo efficiente applicazioni utilizzando piattaforme low-code come AppMaster.

I workshop Low-code spesso coprono una vasta gamma di argomenti, inclusi ma non limitati a:

Introduzione allo sviluppo low-code e concetti fondamentali

e concetti fondamentali Panoramica delle piattaforme di sviluppo low-code , come AppMaster , e delle loro caratteristiche e capacità principali

, come , e delle loro caratteristiche e capacità principali Architettura dell'applicazione e considerazioni sulla progettazione nello sviluppo low-code

Creazione di modelli di dati e definizione della logica aziendale utilizzando i visual Business Process (BP) Designer

Implementazione di interfacce utente (UI) per applicazioni web e mobili con strumenti drag-and-drop

Integrazione con sistemi esterni, come database, API e altri servizi

Gestione del ciclo di vita dell'applicazione, inclusi controllo della versione, test e distribuzione

Best practice per scalabilità, prestazioni e sicurezza nelle applicazioni low-code

Casi d'uso reali e storie di successo di sviluppo low-code

Questi workshop in genere comportano una combinazione di trasmissione di conoscenze teoriche, dimostrazioni pratiche ed esercizi pratici guidati in cui i partecipanti creano applicazioni utilizzando piattaforme low-code come AppMaster. I workshop spesso incorporano attività collaborative di gruppo che incoraggiano i partecipanti a esplorare vari aspetti e caratteristiche dello sviluppo low-code, imparare dalle esperienze degli altri e risolvere eventuali ostacoli che potrebbero incontrare durante il processo di sviluppo.

Oltre a fornire conoscenze e competenze preziose, i workshop low-code rappresentano un'eccellente opportunità per le organizzazioni di valutare il potenziale delle piattaforme low-code per le loro esigenze e casi d'uso specifici. Partecipando a workshop low-code, le organizzazioni possono valutare le funzionalità, le prestazioni e la scalabilità offerte da piattaforme come AppMaster, aiutandole a prendere decisioni informate sull'adozione di soluzioni low-code all'interno dei loro processi di sviluppo software.

I workshop Low-code sono adatti a un pubblico diversificato, dai professionisti IT, come sviluppatori di software, architetti e amministratori di sistema, al personale non tecnico, come project manager, analisti aziendali e proprietari di prodotti. Offrendo contenuti su misura e soddisfacendo diversi livelli di competenza, questi workshop facilitano un'ampia partecipazione e garantiscono che tutti i partecipanti possano acquisire le competenze necessarie per contribuire efficacemente a progetti di sviluppo low-code.

Con la rapida crescita e l'adozione di piattaforme di sviluppo low-code, come AppMaster, i workshop low-code sono diventati una risorsa inestimabile per le organizzazioni che cercano di accelerare i propri sforzi di trasformazione digitale e stabilire un vantaggio competitivo sul mercato. Trasmettendo conoscenze pratiche, esperienze pratiche e best practice del settore, questi workshop consentono ai team di sviluppo e ad altre parti interessate di sfruttare tutto il potenziale delle piattaforme low-code e fornire soluzioni software eccezionali con maggiore velocità ed efficienza, riducendo al minimo il debito tecnico e migliorando scalabilità dell'applicazione.