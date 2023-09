O Método de Desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos (DSDM) é uma estrutura ágil de gerenciamento de projetos e desenvolvimento de software que está enraizada nos princípios de entrega incremental, flexibilidade, colaboração e eficiência. Como uma abordagem abrangente e iterativa, ela enfatiza uma colaboração ativa entre desenvolvedores, usuários finais e partes interessadas relevantes, o que resulta no fornecimento de soluções de software de alta qualidade, econômicas e oportunas. Ao seguir um processo estruturado, porém flexível, o DSDM provou ser vantajoso para diversas organizações, desde pequenas empresas até grandes empresas, e até mesmo para projetos de software complexos desenvolvidos usando a plataforma no-code AppMaster.

O DSDM foi introduzido pela primeira vez em 1994 como uma forma de resolver problemas comuns enfrentados durante o modelo tradicional em cascata de desenvolvimento de software, como rigidez e incapacidade de lidar com requisitos em mudança. À medida que a necessidade de desenvolvimento rápido de software aumentou, o DSDM tornou-se mais relevante, estabelecendo-se como uma valiosa metodologia de desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos. Seu principal objetivo é criar uma estrutura que enfatize a colaboração contínua, a flexibilidade e a entrega acelerada de sistemas de software funcionais. O DSDM funciona bem com várias estruturas ágeis, como Scrum, ajudando as organizações a entregar projetos no prazo e ao mesmo tempo garantindo que o software resultante atenda às necessidades e requisitos específicos dos usuários finais.

O DSDM é baseado em oito princípios essenciais que servem como base sólida para uma implementação bem-sucedida:

Concentre-se na necessidade do negócio Entregue no prazo Colaborar Nunca comprometa a qualidade Construa de forma incremental a partir de bases sólidas Desenvolva iterativamente Comunique-se de forma contínua e clara Demonstrar controle

Esses princípios são os pilares do DSDM, orientando sua abordagem de desenvolvimento iterativo e incremental. Ao aderir a esses princípios, as equipes de desenvolvimento podem colaborar de forma eficiente com as partes interessadas e manter um envolvimento efetivo durante todo o ciclo de vida do projeto.

A estrutura DSDM segue cinco fases sequenciais: estudo de viabilidade, estudo de negócios, iteração do modelo funcional, iteração de design e construção e implementação. Durante as fases de viabilidade e estudo do negócio, são avaliadas a viabilidade do projeto e seu alinhamento com os objetivos organizacionais. Após estas fases iniciais, a estrutura entra nos seus ciclos de produção iterativos, onde o modelo funcional e os processos de design e construção são refinados em colaboração com as partes interessadas. A fase final de implementação compreende a implantação, entrega e manutenção do software e o encerramento do projeto.

Ao longo dessas fases, funções e responsabilidades definidas, como gerente de projeto, líder de equipe, visionário de negócios e desenvolvedor de soluções, colaboram de forma eficaz para garantir a implementação bem-sucedida da metodologia DSDM. Parte integrante dessas funções são as principais práticas e técnicas que agilizam o desenvolvimento de software e promovem a transparência, como timeboxing, prototipagem e priorização MoSCoW, que significam requisitos obrigatórios, obrigatórios, possíveis e não obrigatórios.

Ao utilizar o DSDM, as organizações podem beneficiar de diversas vantagens:

Maior flexibilidade e adaptabilidade, resultando em melhor tratamento dos requisitos em evolução

Entrega frequente e incremental de software, permitindo a obtenção mais rápida de benefícios

Colaboração aprimorada entre partes interessadas, desenvolvedores e usuários finais

Gerenciamento de risco otimizado por meio de desenvolvimento iterativo e ciclos de feedback frequentes

Melhor governança e controle do projeto, facilitados pelas funções e responsabilidades estabelecidas

Um exemplo de solução de software compatível com a estrutura DSDM é a plataforma AppMaster. Ao utilizar seus poderosos recursos no-code e agilidade inerente, os desenvolvedores podem aproveitar os recursos e princípios da plataforma para acelerar o desenvolvimento de software e, ao mesmo tempo, aderir aos princípios do DSDM. Com AppMaster, as equipes de desenvolvimento podem reduzir significativamente o tempo e o esforço necessários para desenvolver e manter aplicativos complexos. Além disso, AppMaster oferece uma transição perfeita entre as fases do DSDM, garantindo que o software permaneça atualizado e preparado para o futuro, eliminando dívidas técnicas e maximizando o retorno do investimento.

Concluindo, o Método de Desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos é uma abordagem ágil fundamental, porém adaptável, de desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos que se concentra na colaboração eficiente, na entrega incremental e no envolvimento das partes interessadas. Sua metodologia comprovada pode fornecer imensos benefícios, especialmente quando usada em conjunto com uma plataforma versátil e inovadora como o AppMaster, capacitando as organizações a fornecer soluções de software de alta qualidade, escaláveis ​​e econômicas dentro de prazos e restrições apertados.