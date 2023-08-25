تشير التطبيقات السحابية الأصلية إلى التطبيقات البرمجية التي تم تصميمها وتطويرها ونشرها بشكل صريح لبنيات الحوسبة السحابية. تم إنشاء هذه التطبيقات للاستفادة من الميزة الكاملة للأنظمة البيئية السحابية، واعتماد خصائصها والاستفادة من المرونة وقابلية التوسع والمرونة التي توفرها المنصات السحابية. تؤكد التطبيقات السحابية الأصلية على التحول في نهج تطوير البرمجيات المتجانسة التقليدي نحو تطوير التطبيقات باستخدام الخدمات الصغيرة، والحاويات، والتكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)، وDevOps.

في سياق الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، تركز التطبيقات السحابية الأصلية في المقام الأول على توفير أدوات سهلة الوصول ومريحة تمكن حتى المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير. تتمثل إحدى الفوائد المهمة للتطبيقات السحابية الأصلية التي تم إنشاؤها باستخدام منصات no-code في القدرة على التكرار بسرعة وتحسين الأداء والتكيف مع المتطلبات المتطورة للشركات الحديثة.

يعد AppMaster مثالًا رئيسيًا على نظام أساسي قوي no-code مصمم لإنشاء تطبيقات سحابية أصلية للواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسهولة. تعمل المنصة على تسهيل تطوير ونشر التطبيقات السحابية الأصلية من خلال إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي، وتحديد منطق الأعمال، وإنشاء واجهات المستخدم وتخصيصها، وإنشاء التعليمات البرمجية المصدر ونشرها تلقائيًا. يمكّن هذا النهج الشركات من الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتقنيات السحابية الأصلية مع تبسيط عملية التطوير وخفض التكاليف بشكل كبير.

مع زيادة اعتماد التطبيقات السحابية الأصلية، من المتوقع أن ينمو حجم سوقها العالمي من 3.95 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 22.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 34.9٪ خلال الفترة المتوقعة، وفقًا لتقرير جديد. التقرير الأخير الصادر عن أبحاث الأسواق والأسواق. يوضح هذا النمو الطلب المتزايد وأهمية التطبيقات السحابية الأصلية في المشهد الرقمي اليوم.

أحد الأسباب الرئيسية لتزايد شعبية التطبيقات السحابية الأصلية هو قدرتها على توفير قابلية التوسع والمرونة والسرعة التي لا مثيل لها. يمكن أن تتطور هذه التطبيقات بشكل طبيعي جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية السحابية، مما يمكّن الشركات من التعامل مع أعباء العمل المتنوعة ومتطلبات المستخدمين دون تدخل يدوي كبير. نظرًا لبنية الخدمات الصغيرة الخاصة بها، تعد التطبيقات السحابية الأصلية معيارية للغاية، مما يجعل من السهل تنفيذ التغييرات والتحديثات دون تعطيل النظام بأكمله.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التطبيقات السحابية الأصلية التي تم تطويرها باستخدام منصات no-code مثل AppMaster تمكن المؤسسات من تحقيق وقت أسرع للتسويق وتعزيز مرونتها الشاملة. إن قدرة النظام الأساسي على إنشاء التطبيقات من الصفر تقلل من الديون التقنية، بينما تسمح بيئة التطوير السريع للتطبيقات (RAD) بالتكامل السلس للميزات والوظائف الجديدة. تعمل ثقافة DevOps السائدة في تطوير التطبيقات السحابية الأصلية على تعزيز التعاون والتواصل بين المطورين والعمليات، مما يؤدي إلى عملية تسليم برامج فعالة وموحدة.

جانب آخر مهم للتطبيقات السحابية الأصلية هو خصائصها الأمنية المتأصلة. على سبيل المثال، تضمن منصة AppMaster no-code أن التطبيقات التي تم إنشاؤها تتوافق مع ممارسات الأمان القياسية الصناعية وتلتزم بأحدث الأطر والتقنيات. تضمن إستراتيجية نقل الحاويات الخاصة بالتطبيقات بيئة آمنة للتطبيقات المنشورة، بينما تتحقق خطوط أنابيب التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) من صحة الوضع الأمني ​​للتطبيق طوال دورة حياة التطوير.

علاوة على ذلك، يمكن للشركات التي تستفيد من التطبيقات السحابية الأصلية التي تم تطويرها باستخدام منصات no-code مثل AppMaster ، الاستفادة من البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي. تمكن هذه الأفكار صناع القرار من اتخاذ إجراءات مستنيرة ودفع التحسين المستمر، سواء في أداء التطبيق أو في تحقيق أهداف العمل.

وأخيرًا، تعمل التطبيقات السحابية الأصلية التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات no-code على تمكين المستخدمين من خلال حاجز الدخول المنخفض والقدرة العالية على التكيف. يمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم خلفية تقنية أن يواكبوا النظام الأساسي بسرعة، وأن يقوموا بإنشاء التطبيقات ونشرها لتلبية متطلبات أعمالهم الفريدة. إن إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات يعزز الابتكار ويوفر حلولاً مخصصة للشركات التي قد لا تمتلك الموارد اللازمة للاستثمار في عمليات تطوير البرمجيات التقليدية.

في الختام، أصبحت التطبيقات السحابية الأصلية جزءًا لا غنى عنه في تطوير البرمجيات الحديثة، وتلعب المنصات no-code مثل AppMaster دورًا محوريًا في جعل هذه التطبيقات في متناول قاعدة مستخدمين أوسع. من خلال توفير حل مبسط وآمن ومرن لتطوير التطبيقات ونشرها، تعمل الأنظمة no-code على تمكين المستخدمين والشركات من تسخير قوة التقنيات السحابية الأصلية ودفع الابتكار في العصر الرقمي.