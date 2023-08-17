في سياق تطوير التطبيقات no-code ، لا سيما فيما يتعلق بمنصة AppMaster ، تشمل "الخصوصية" مختلف الإجراءات والمبادئ التي تهدف إلى حماية المعلومات الحساسة والشخصية للمستخدمين والعملاء. تعد الخصوصية جانبًا حاسمًا في تصميم البرامج وتنفيذها وتشغيلها ، لأنها تضمن سرية وسلامة وتوافر المعلومات التي تتم معالجتها وتخزينها ونقلها عبر هذه التطبيقات.

تسمح الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster للمستخدمين بإنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى مهارات الترميز التقليدية. بدلاً من ذلك ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات وعمليات الأعمال وواجهات المستخدم بشكل مرئي. يتمثل أحد الجوانب الأساسية لتطوير هذه التطبيقات في ضمان حماية خصوصية المستخدمين ، وتأمين بياناتهم الشخصية في جميع الأوقات. مع تزايد المخاوف بشأن خصوصية البيانات ، تم وضع العديد من القوانين واللوائح ، مثل القانون العام لحماية البيانات ( GDPR) في الاتحاد الأوروبي وقانون حماية خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) في كاليفورنيا. تهدف هذه اللوائح إلى حماية خصوصية المستخدم ، وتفويض الإبلاغ عن انتهاكات البيانات ، وفرض عقوبات مالية صارمة على عدم الامتثال.

على منصة AppMaster ، تبدأ الخصوصية بمبادئ التصميم المعتمدة أثناء إنشاء التطبيقات. تشمل هذه المبادئ تقليل البيانات ، والحد من الاحتفاظ بالبيانات ، وضمان دقة البيانات ، وإتاحة خيار للمستخدمين لاختيار عدم المشاركة في جمع البيانات أو حذف معلوماتهم.

يستخدم AppMaster أيضًا تشفيرًا متوافقًا مع معايير الصناعة لتأمين البيانات أثناء النقل وفي السكون. على سبيل المثال ، توفر تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) إمكانات تشفير قوية لمنع الوصول غير المصرح به إلى معلومات المستخدم الحساسة. وبالمثل ، فإن تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها باستخدام Vue3 وتطبيقات الهاتف المحمول المبنية على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS ، تتضمن بروتوكولات اتصال آمنة لحماية خصوصية المستخدم.

جانب آخر مهم للخصوصية في سياق تطوير no-code هو التحكم في الوصول. يضمن AppMaster تقييد الوصول إلى البيانات وموارد النظام المحددة بناءً على الأدوار والأذونات المعينة للمستخدمين. ينشئ AppMaster تلقائيًا وثائق مفصلة endpoints الخادم وترحيل مخطط قاعدة البيانات عند إنشاء التطبيقات ، مما يتيح للمطورين والمسؤولين إدارة التحكم في الوصول بشكل أكثر فعالية. من خلال اتباع مبدأ أقل امتياز ومنح الأذونات للموارد الضرورية فقط ، يساعد AppMaster في الحفاظ على خصوصية المستخدم وأمانه داخل النظام البيئي للتطبيق.

علاوة على ذلك ، يدعم النظام الأساسي AppMaster الشفافية والمساءلة من خلال تمكين المستخدمين من تتبع التغييرات في نماذج البيانات والعمليات التجارية وإنشاء توثيق لهذه التغييرات. يسمح مسار التدقيق هذا للمؤسسات بإثبات الامتثال للوائح الخصوصية مثل القانون العام لحماية البيانات وقانون حماية خصوصية المستهلك من خلال توفير وثائق توضح الخطوات المتخذة لحماية خصوصية المستخدم طوال دورة حياة التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك ، يروج AppMaster لتجربة مستخدم سلسة وتفاعلية من خلال السماح للعملاء بنشر التطبيقات في البنية التحتية السحابية الخاصة أو العامة وتحديث تطبيقات الأجهزة المحمولة دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. تساعد هذه المرونة في الحفاظ على الخصوصية من خلال ضمان إمكانية تطبيق التحديثات الأمنية بسرعة وكفاءة عند اكتشاف ثغرات أمنية.

علاوة على ذلك ، فإن قابلية التوسع التي توفرها تطبيقات AppMaster هي مفتاح الحفاظ على الخصوصية. مع نمو المؤسسات وقواعد المستخدمين ، يمكن توسيع نطاق تطبيقات AppMaster بسهولة لاستيعاب الطلبات المتزايدة على موارد الحوسبة والتخزين. تعتمد تطبيقات AppMaster على قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كمخزن بيانات أساسي ، مما يوفر أساسًا آمنًا وقابلًا للتطوير للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل. وهذا بدوره يساعد على ضمان الحفاظ على خصوصية معلومات المستخدم حتى مع تطور المؤسسات وتوسيعها.

الخصوصية في سياق No-Code جزء لا يتجزأ من تطوير التطبيق وتشغيله. تعطي منصة AppMaster الأولوية للخصوصية والأمان من خلال دمج التشفير المتوافق مع معايير الصناعة والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار ومسارات التدقيق الصارمة والالتزام بمبادئ التصميم التي تركز على الخصوصية. تساعد هذه الإجراءات المؤسسات على تلبية متطلبات الامتثال وتقليل انتهاكات البيانات والحفاظ على ثقة المستخدمين من خلال حماية معلوماتهم الشخصية.