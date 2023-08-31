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تحديد معدل واجهة برمجة التطبيقات

Aug 31, 2023

يشير تحديد معدل واجهة برمجة التطبيقات (API Rate Limiting)، في سياق واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، إلى ممارسة فرض قيود على عدد طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يمكن لتطبيق العميل إجراؤها خلال إطار زمني محدد. تعد هذه التقنية مكونًا أساسيًا لإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) ويستخدمها موفرو واجهة برمجة التطبيقات (API) على نطاق واسع لضمان الأداء الأمثل والتوافر والأمان لخدمات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهم. يسمح تحديد المعدل لموفري واجهة برمجة التطبيقات (API) بالتحكم في حركة المرور القادمة إلى خوادمهم، ومنع الاستهلاك الزائد للموارد، والحماية من هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS)، والحفاظ على جودة خدمة متسقة لجميع مستهلكي واجهة برمجة التطبيقات (API).

يتضمن تحديد معدل واجهة برمجة التطبيقات (API) في جوهره تتبع عدد الطلبات المقدمة من العميل خلال فترة معينة وفرض الحدود المحددة مسبقًا بمجرد الوصول إلى الحد الأدنى. تتضمن هذه العملية غالبًا استخدام الرموز المميزة أو المفاتيح التي تحدد كل تطبيق عميل بشكل فريد وتسمح لموفر واجهة برمجة التطبيقات بمراقبة استهلاك واجهة برمجة التطبيقات بدقة. في النظام الأساسي AppMaster no-code ، على سبيل المثال، يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات خلفية باستخدام نماذج بيانات تم إنشاؤها بشكل مرئي ومنطق الأعمال ونقاط endpoints REST API. عادةً ما يُطلب من كل تطبيق عميل يصل إلى endpoints REST API تقديم مفتاح API فريد كجزء من عملية المصادقة. ستستخدم المنصة بعد ذلك هذه المعلومات لتتبع استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) والحد منه وفقًا لذلك.

يمكن تطبيق حدود معدل واجهة برمجة التطبيقات (API) على مستويات أو تفاصيل مختلفة، مثل endpoint التطبيقات (API)، أو لكل مستخدم، أو لكل تطبيق عميل، أو بناءً على عناوين IP. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فرض حدود الأسعار بناءً على فترات زمنية مختلفة، مثل الثانية أو الدقيقة أو اليوم، اعتمادًا على متطلبات الموفر المحددة وعروض الخدمة. على سبيل المثال، قد تفرض الطبقة المجانية التي يقدمها مزود واجهة برمجة التطبيقات (API) حدودًا أكثر صرامة للأسعار من الطبقة المميزة المدفوعة، مما يؤدي في الوقت نفسه إلى تحسين تجربة المستخدم الشاملة وزيادة ولاء العملاء.

عندما يصل تطبيق العميل إلى حد السعر المحدد، يستجيب موفر واجهة برمجة التطبيقات (API) عادةً برمز حالة HTTP 429 "طلبات كثيرة جدًا"، لإبلاغ العميل بأنه تجاوز العدد المسموح به من الطلبات في الإطار الزمني المحدد. يُتوقع من العملاء التعامل مع هذه الاستجابات بأمان، وتنفيذ التراجع الأسي أو آليات إعادة المحاولة الأخرى لتجنب إرباك خادم واجهة برمجة التطبيقات (API) بشكل أكبر. في بعض الحالات، قد يقوم موفرو واجهة برمجة التطبيقات أيضًا بتضمين معلومات إضافية في رؤوس الاستجابة، مثل العدد المتبقي من الطلبات المسموح بها أو الوقت حتى إعادة تعيين حد المعدل. تساعد هذه المعلومات العملاء في إدارة استهلاك واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم بشكل أكثر كفاءة.

يتمتع تحديد معدل واجهة برمجة التطبيقات (API) بالعديد من الفوائد الجديرة بالملاحظة لكل من موفري واجهة برمجة التطبيقات (API) والمستهلكين. بالنسبة لمقدمي الخدمة، يساعد تحديد المعدل في تخصيص موارد الخادم بشكل أكثر إنصافًا بين العملاء، مما يضمن عدم احتكار أي عميل واحد للسعة المتاحة. وهذا يمنع التحميل الزائد على خوادم الموفر، ويخفف من مخاطر تدهور الأداء أو انقطاع الخدمة، ويمكّن مقدمي الخدمة من تقديم خدمة ذات جودة أعلى لجميع العملاء. علاوة على ذلك، يساهم تحديد المعدل في الوضع الأمني ​​للموفر من خلال مواجهة هجمات DDoS وسلوك العميل المسيء، مما قد يضر بتوفر الخدمة للمستخدمين الآخرين.

بالنسبة لمستهلكي واجهة برمجة التطبيقات (API)، يعزز تحديد المعدل فهمًا أعمق لأنماط استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهم، مع تسليط الضوء على الفرص لتحسين أداء تطبيقاتهم واستهلاك الموارد. من خلال تنفيذ المنطق المناسب من جانب العميل لاحترام حدود الأسعار، يمكن للمطورين تجنب انقطاع الخدمة غير المتوقع والتأكد من استمرار تطبيقاتهم في العمل بشكل صحيح حتى في ظل ظروف الطلب المرتفع أو حصص واجهة برمجة التطبيقات المحدودة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلقي التعليقات حول استهلاك واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم يشجع العملاء على تصميم تطبيقات أكثر كفاءة، مما يسمح لهم في النهاية بتسخير الإمكانات الكاملة لخدمات مزود واجهة برمجة التطبيقات.

باختصار، يعد تحديد معدل واجهة برمجة التطبيقات جانبًا أساسيًا لإدارة واجهة برمجة التطبيقات، حيث ينظم عدد طلبات واجهة برمجة التطبيقات التي يمكن لتطبيق العميل تقديمها خلال فترة محددة. لا تعمل هذه التقنية على تحسين أداء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتوافرها فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز الأمان من خلال الحماية من هجمات DDoS والسلوك المسيء. نظرًا لأن المؤسسات تعتمد بشكل متزايد على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لبناء حلول برمجية ودمجها، فإن فهم وتنفيذ استراتيجيات فعالة لتحديد المعدل يصبح ضروريًا للحفاظ على خدمة واجهة برمجة التطبيقات (API) متسقة وعالية الجودة. من خلال منصة AppMaster التي no-code والتي تنشئ تطبيقات من الصفر بدون أي ديون فنية، تصبح الاستفادة من حدود معدل واجهة برمجة التطبيقات (API) وإدارتها أكثر سهولة ومباشرة للشركات من جميع الأحجام.

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