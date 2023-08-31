واجهة برمجة التطبيقات غير الفعالة

تشير واجهة برمجة التطبيقات Idempotent إلى نوع من واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تقدم نتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها، ولا تتأثر بطلبات متعددة من نفس النوع. يعد ضمان عدم الكفاءة في واجهات برمجة التطبيقات جانبًا حيويًا للحفاظ على برامج عالية الجودة، خاصة في الأنظمة المتزامنة والموزعة. تتيح هذه الميزة للمطورين إنشاء تطبيقات أكثر موثوقية وتحملاً للأخطاء عن طريق تقليل احتمالية حدوث آثار جانبية وتغييرات غير متوقعة في الحالة.

أحد المبادئ الأساسية لواجهات برمجة التطبيقات غير الفعالة هو أن تقديم نفس الطلب بمعلمات متطابقة لأي عدد من المرات يجب أن يؤدي إلى نفس النتيجة. بمعنى آخر، إذا أرسل العميل طلبات متعددة إلى الخادم، فيجب أن يكون التأثير على حالة النظام هو نفسه كما لو تم تنفيذ الطلب الفردي. لا تضمن هذه الخاصية اتساق البيانات فحسب، بل تتيح أيضًا آليات أفضل لمعالجة الأخطاء واستردادها. عندما يعلم المطورون أن استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) يمكن أن يكون غير فعال، يمكنهم بثقة استخدام عمليات إعادة المحاولة والمهلات دون الخوف من الآثار الجانبية غير المقصودة.

تعتبر أساليب HTTP القياسية مثل GET وPUT وDELETE وHEAD غير فعالة بطبيعتها، حيث يمكن تكرار عملياتها مثل جلب البيانات الوصفية وتحديثها وإزالتها واسترجاعها، على التوالي، دون تغيير حالة النظام. ومع ذلك، فإن أسلوب POST ليس ضعيفًا لأنه عادةً ما يقوم بإنشاء مورد جديد في النظام. لتنفيذ العجز في العمليات غير الفعالة مثل POST، يمكن للمطورين استخدام مفاتيح العجز أو الرموز المميزة التي يتم إنشاؤها من جانب العميل وإرسالها في رؤوس الطلب. عندما يتلقى الخادم طلبًا باستخدام رمز مميز فريد من نوعه، فإنه يتحقق مما إذا كان الرمز المميز قد تمت معالجته بالفعل. إذا كانت الإجابة بنعم، فسيتم إرسال استجابة مخزنة مؤقتًا مسبقًا إلى العميل، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم تنفيذ عملية جديدة.

في سياق واجهة برمجة التطبيقات (API)، يعد عدم الكفاءة ضروريًا بشكل خاص لأنظمة معالجة الدفع والمعاملات المالية والخدمات الهامة الأخرى حيث تكون سلامة البيانات واتساقها في غاية الأهمية. علاوة على ذلك، فإن البنى الموزعة القائمة على السحابة الحديثة قابلة للتكيف بدرجة كبيرة ومرنة في مواجهة الفشل، ولكنها تتطلب أيضًا معالجة قوية لفشل الشبكة، وتعطل الخادم، والانقطاعات الأخرى. تمثل واجهات برمجة التطبيقات Idempotent الأساس للتطبيقات المتسامحة مع الأخطاء والتي يمكنها التعافي بأمان من الاضطرابات المؤقتة، مما يضمن مستوى أعلى من القوة.

في AppMaster ، تم تصميم نظامنا الأساسي لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات غير فعالة، مما يضمن التزام كل استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات بأعلى معايير الموثوقية والاتساق. من خلال تصور نماذج البيانات والعمليات التجارية endpoints REST API، يمكن لعملاء AppMaster بسهولة إنشاء واجهة خلفية جيدة التنظيم مع أداء محسّن. علاوة على ذلك، تظل التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster تفاعلية بالكامل، وذلك بفضل endpoints WebSocket Secure (WSS) الخاصة بنا للاتصال في الوقت الفعلي بين العملاء والخوادم.

بالإضافة إلى عدم الكفاءة، يدعم AppMaster العديد من أفضل الممارسات الأخرى لتصميم واجهة برمجة التطبيقات، مثل معالجة الأخطاء المناسبة، والمصادقة، وآليات الترخيص. تتضمن تطبيقاتنا التي تم إنشاؤها إنشاء تعليمات برمجية ذكية لعمليات ترحيل مخطط قاعدة البيانات ووثائق واجهة برمجة التطبيقات الشاملة باستخدام Swagger (المعروفة أيضًا بمواصفات OpenAPI).

من خلال مزيج من تطبيقات الهاتف المحمول التي تعتمد على الخادم، وتطبيقات الواجهة الخلفية القوية، وإنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) الخالية من المتاعب، لا يساعد AppMaster الشركات على إنشاء تطبيقات متطورة فحسب، بل يقلل أيضًا من التكاليف والتعقيدات المرتبطة بها بشكل كبير. من خلال التعامل بسلاسة مع تطوير واجهة برمجة التطبيقات الخلفية بما يتوافق مع معايير الصناعة، يقود AppMaster الطريق للشركات للتركيز على النمو من خلال تقديم حلول برمجية مبتكرة وفريدة من نوعها.

في الختام، تعد واجهة برمجة التطبيقات Idempotent عاملاً حاسماً في تصميم تطبيقات برمجية عالية الأداء ومتسقة وموثوقة للغاية. في AppMaster ، تتيح منصتنا no-code للعملاء تطوير تطبيقات عالية الجودة في بيئة موحدة من خلال الجمع بين واجهات برمجة التطبيقات غير الفعالة ومنطق الأعمال الفعال. يعمل هذا النهج على تمكين الشركات والمطورين المواطنين على حد سواء من بناء حلول برمجية قابلة للتطوير وتسخير قوة مجموعات التكنولوجيا الحديثة، مما يضمن الاتساق والموثوقية والتسامح مع الأخطاء في كل خطوة من خطوات تطوير التطبيقات.