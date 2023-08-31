在应用程序编程接口 (API) 上下文中，API 速率限制是指对客户端应用程序在指定时间范围内可以发出的 API 请求数量施加限制的做法。该技术是 API 管理的重要组成部分，被 API 提供商广泛使用，以确保其 API 服务的最佳性能、可用​​性和安全性。速率限制允许 API 提供商控制传入其服务器的流量，防止资源过度消耗，防止分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击，并为所有 API 使用者保持一致的服务质量。

API 速率限制的核心是跟踪给定时间内客户端发出的请求数量，并在达到阈值后强制执行预定义的限制。此过程通常涉及使用唯一标识每个客户端应用程序的令牌或密钥，并允许 API 提供商准确监控 API 消耗。例如，在AppMaster no-code平台中，客户可以使用可视化创建的数据模型、业务逻辑和 REST API endpoints来构建后端应用程序。作为身份验证过程的一部分，每个访问这些 REST API endpoints客户端应用程序通常都需要提供唯一的 API 密钥。然后，平台将使用此信息来跟踪和相应地限制 API 使用。

API 速率限制可以应用于各种级别或粒度，例如每个 API endpoint 、每个用户、每个客户端应用程序或基于 IP 地址。此外，可以根据不同的时间间隔（例如每秒、每分钟或每天）实施速率限制，具体取决于提供商的具体要求和服务产品。例如，API 提供商提供的免费套餐可能会比付费高级套餐施加更严格的速率限制，从而增强整体用户体验并提高客户忠诚度。

当客户端应用程序达到定义的速率限制时，API 提供程序通常会使用 HTTP 429 Too Many Requests 状态代码进行响应，通知客户端它们已超出指定时间范围内允许的请求数量。客户端应妥善处理这些响应，实施指数退避或其他重试机制，以避免进一步压垮 API 服务器。在某些情况下，API 提供商还可能在响应标头中包含其他信息，例如允许的请求的剩余数量或速率限制重置之前的时间。此信息可帮助客户更有效地管理其 API 消耗。

API 速率限制对于 API 提供商和消费者来说都有几个值得注意的好处。对于提供商而言，速率限制有助于在客户端之间更公平地分配服务器资源，确保没有任何一个客户端垄断可用容量。这可以防止提供商服务器负载过重，降低性能下降或服务中断的风险，并使提供商能够向所有客户端提供更高质量的服务。此外，速率限制可以抵御 DDoS 攻击和滥用客户端行为，从而有助于提供商的安全态势，这些行为可能会损害其他用户的服务可用性。

对于 API 消费者来说，速率限制可以促进对其 API 使用模式的更深入了解，突出优化应用程序性能和资源消耗的机会。通过实施适当的客户端逻辑来遵守速率限制，开发人员可以避免意外的服务中断，并确保其应用程序即使在高需求或 API 配额有限的情况下也能继续正常运行。此外，接收有关 API 使用情况的反馈会鼓励客户设计更高效的应用程序，最终使他们能够充分利用 API 提供商服务的潜力。

总之，API 速率限制是 API 管理的一个基本方面，它调节客户端应用程序在特定时间段内可以发出的 API 请求的数量。该技术不仅增强了 API 性能和可用性，还通过防范 DDoS 攻击和滥用行为来增强安全性。随着组织越来越依赖 API 来构建和集成软件解决方案，了解和实施有效的速率限制策略对于维护一致、高质量的 API 服务至关重要。借助AppMaster的no-code平台以零技术债务从头开始生成应用程序，对于各种规模的企业来说，利用和管理 API 速率限制变得更加容易和简单。