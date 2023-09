API-Ratenbegrenzung bezieht sich im Zusammenhang mit Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) auf die Praxis, die Anzahl der API-Anfragen zu beschränken, die eine Clientanwendung innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens stellen kann. Diese Technik ist ein wesentlicher Bestandteil des API-Managements und wird von API-Anbietern häufig verwendet, um die optimale Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit ihrer API-Dienste sicherzustellen. Durch die Ratenbegrenzung können API-Anbieter den Datenverkehr zu ihren Servern steuern, eine übermäßige Ressourcennutzung verhindern, vor DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) schützen und eine konsistente Servicequalität für alle API-Konsumenten aufrechterhalten.

Im Kern besteht die API-Ratenbegrenzung darin, die Anzahl der von einem Client innerhalb eines bestimmten Zeitraums gestellten Anfragen zu verfolgen und die vordefinierten Grenzwerte durchzusetzen, sobald der Schwellenwert erreicht ist. Dieser Prozess beinhaltet häufig die Verwendung von Token oder Schlüsseln, die jede Clientanwendung eindeutig identifizieren und es dem API-Anbieter ermöglichen, den API-Verbrauch genau zu überwachen. Auf der no-code Plattform AppMaster können Kunden beispielsweise Backend-Anwendungen mit visuell erstellten Datenmodellen, Geschäftslogik und REST-API- endpoints erstellen. Jede Clientanwendung, die auf diese REST-API- endpoints zugreift, muss im Rahmen des Authentifizierungsprozesses normalerweise einen eindeutigen API-Schlüssel vorlegen. Die Plattform würde diese Informationen dann verwenden, um die API-Nutzung zu verfolgen und entsprechend einzuschränken.

API-Ratenbegrenzungen können auf verschiedenen Ebenen oder mit unterschiedlicher Granularität angewendet werden, z. B. pro API- endpoint, pro Benutzer, pro Clientanwendung oder basierend auf IP-Adressen. Darüber hinaus können Ratenbegrenzungen basierend auf unterschiedlichen Zeitintervallen durchgesetzt werden, beispielsweise pro Sekunde, pro Minute oder pro Tag, abhängig von den spezifischen Anforderungen und Serviceangeboten des Anbieters. Beispielsweise kann ein von einem API-Anbieter angebotenes kostenloses Kontingent strengere Tarifbeschränkungen vorsehen als ein kostenpflichtiges Premium-Kontingent, was gleichzeitig das allgemeine Benutzererlebnis verbessert und die Kundenbindung fördert.

Wenn eine Clientanwendung das definierte Ratenlimit erreicht, antwortet der API-Anbieter normalerweise mit dem HTTP-Statuscode 429 Too Many Requests und informiert den Client darüber, dass er die zulässige Anzahl von Anforderungen im angegebenen Zeitrahmen überschritten hat. Von den Clients wird erwartet, dass sie diese Antworten ordnungsgemäß verarbeiten und exponentielle Backoff- oder andere Wiederholungsmechanismen implementieren, um eine weitere Überlastung des API-Servers zu vermeiden. In bestimmten Fällen fügen API-Anbieter möglicherweise auch zusätzliche Informationen in die Antwortheader ein, beispielsweise die verbleibende Anzahl zulässiger Anfragen oder die Zeit bis zum Zurücksetzen des Ratenlimits. Diese Informationen helfen Kunden dabei, ihren API-Verbrauch effizienter zu verwalten.

Die Begrenzung der API-Rate bietet sowohl für API-Anbieter als auch für Verbraucher mehrere bemerkenswerte Vorteile. Für Anbieter trägt die Ratenbegrenzung dazu bei, Serverressourcen gerechter auf die Clients aufzuteilen und sicherzustellen, dass kein einzelner Client die verfügbare Kapazität monopolisiert. Dies verhindert eine übermäßige Belastung der Server des Anbieters, verringert das Risiko von Leistungseinbußen oder Dienstausfällen und ermöglicht es den Anbietern, allen Kunden eine höhere Servicequalität zu bieten. Darüber hinaus trägt die Ratenbegrenzung zur Sicherheit des Anbieters bei, indem sie DDoS-Angriffen und missbräuchlichem Kundenverhalten entgegenwirkt, die die Verfügbarkeit des Dienstes für andere Benutzer beeinträchtigen können.

Für API-Konsumenten fördert die Ratenbegrenzung ein tieferes Verständnis ihrer API-Nutzungsmuster und zeigt Möglichkeiten auf, die Leistung und den Ressourcenverbrauch ihrer Anwendung zu optimieren. Durch die Implementierung geeigneter clientseitiger Logik zur Einhaltung von Ratenbeschränkungen können Entwickler unerwartete Dienstunterbrechungen vermeiden und sicherstellen, dass ihre Anwendung auch bei hoher Nachfrage oder begrenzten API-Kontingenten weiterhin ordnungsgemäß funktioniert. Darüber hinaus werden Kunden durch das Feedback zu ihrem API-Verbrauch dazu ermutigt, effizientere Anwendungen zu entwerfen, was es ihnen letztendlich ermöglicht, das volle Potenzial der Dienste des API-Anbieters auszuschöpfen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die API-Ratenbegrenzung ein grundlegender Aspekt des API-Managements ist und die Anzahl der API-Anfragen reguliert, die eine Clientanwendung innerhalb eines bestimmten Zeitraums stellen kann. Diese Technik verbessert nicht nur die API-Leistung und -Verfügbarkeit, sondern erhöht auch die Sicherheit durch Schutz vor DDoS-Angriffen und missbräuchlichem Verhalten. Da Unternehmen bei der Erstellung und Integration von Softwarelösungen zunehmend auf APIs angewiesen sind, ist das Verständnis und die Implementierung wirksamer Ratenbegrenzungsstrategien für die Aufrechterhaltung eines konsistenten, qualitativ hochwertigen API-Dienstes von entscheidender Bedeutung. Mit der no-code Plattform von AppMaster die Anwendungen von Grund auf ohne technische Schulden generiert, wird die Nutzung und Verwaltung der API-Ratenbegrenzung für Unternehmen jeder Größe noch zugänglicher und einfacher.