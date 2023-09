A limitação de taxa de API, no contexto de interfaces de programação de aplicativos (APIs), refere-se à prática de impor restrições ao número de solicitações de API que um aplicativo cliente pode fazer dentro de um período de tempo especificado. Essa técnica é um componente essencial do gerenciamento de API e é amplamente utilizada por provedores de API para garantir desempenho, disponibilidade e segurança ideais de seus serviços de API. A limitação de taxa permite que os provedores de API controlem o tráfego que chega aos seus servidores, evitando o consumo excessivo de recursos, protegendo contra ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) e mantendo uma qualidade de serviço consistente para todos os consumidores de API.

Basicamente, a limitação da taxa de API envolve rastrear o número de solicitações feitas por um cliente em um determinado período e aplicar os limites predefinidos assim que o limite for atingido. Esse processo geralmente envolve o uso de tokens ou chaves que identificam exclusivamente cada aplicativo cliente e permitem que o provedor de API monitore o consumo da API com precisão. Na plataforma no-code AppMaster, por exemplo, os clientes podem criar aplicativos de back-end com modelos de dados criados visualmente, lógica de negócios e endpoints de API REST. Cada aplicativo cliente que acessa esses endpoints da API REST normalmente seria obrigado a apresentar uma chave de API exclusiva como parte do processo de autenticação. A plataforma usaria então essas informações para rastrear e limitar o uso da API de acordo.

Os limites de taxa de API podem ser aplicados a vários níveis ou granularidade, como por endpoint de API, por usuário, por aplicativo cliente ou com base em endereços IP. Além disso, os limites de taxas podem ser aplicados com base em diferentes intervalos de tempo, como por segundo, por minuto ou por dia, dependendo dos requisitos específicos do provedor e das ofertas de serviços. Por exemplo, um nível gratuito oferecido por um fornecedor de API pode impor limites de taxas mais rigorosos do que um nível premium pago, melhorando concomitantemente a experiência geral do utilizador e impulsionando a fidelidade do cliente.

Quando um aplicativo cliente atinge o limite de taxa definido, o provedor de API normalmente responde com um código de status HTTP 429 Too Many Requests, informando ao cliente que ele excedeu o número permitido de solicitações no período especificado. Espera-se que os clientes lidem com essas respostas normalmente, implementando espera exponencial ou outros mecanismos de nova tentativa para evitar sobrecarregar ainda mais o servidor API. Em certos casos, os provedores de API também podem incluir informações adicionais nos cabeçalhos de resposta, como o número restante de solicitações permitidas ou o tempo até a redefinição do limite de taxa. Essas informações auxiliam os clientes a gerenciar o consumo de API com mais eficiência.

A limitação da taxa de API tem vários benefícios notáveis ​​tanto para provedores de API quanto para consumidores. Para os provedores, a limitação de taxa ajuda a alocar os recursos do servidor de forma mais equitativa entre os clientes, garantindo que nenhum cliente monopolize a capacidade disponível. Isso evita carga excessiva nos servidores do provedor, mitiga o risco de degradação do desempenho ou interrupções de serviço e permite que os provedores forneçam serviços de maior qualidade a todos os clientes. Além disso, a limitação de taxas contribui para a postura de segurança do provedor, combatendo ataques DDoS e comportamentos abusivos dos clientes, que podem comprometer a disponibilidade do serviço para outros usuários.

Para consumidores de API, a limitação de taxa promove uma compreensão mais profunda de seus padrões de uso de API, destacando oportunidades para otimizar o desempenho e o consumo de recursos de seus aplicativos. Ao implementar uma lógica apropriada do lado do cliente para respeitar os limites de taxa, os desenvolvedores podem evitar interrupções inesperadas de serviço e garantir que seus aplicativos continuem a funcionar corretamente, mesmo sob condições de alta demanda ou cotas de API limitadas. Além disso, receber feedback sobre o consumo de API incentiva os clientes a projetar aplicativos mais eficientes, permitindo-lhes, em última análise, aproveitar todo o potencial dos serviços do provedor de API.

Em resumo, a limitação da taxa de API é um aspecto fundamental do gerenciamento de API, regulando o número de solicitações de API que um aplicativo cliente pode fazer dentro de um período específico. Essa técnica não apenas melhora o desempenho e a disponibilidade da API, mas também reforça a segurança, protegendo contra ataques DDoS e comportamento abusivo. À medida que as organizações dependem cada vez mais de APIs para criar e integrar soluções de software, compreender e implementar estratégias eficazes de limitação de taxa torna-se essencial para manter um serviço de API consistente e de alta qualidade. Com a plataforma no-code do AppMaster gerando aplicativos do zero com zero dívida técnica, aproveitar e gerenciar a limitação de taxa de API torna-se ainda mais acessível e direto para empresas de todos os tamanhos.