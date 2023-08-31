يشير API Mocking، في سياق تطوير البرمجيات، إلى عملية إنشاء نسخة محاكاة لواجهة برمجة التطبيقات (API) بغرض الاختبار والتطوير والتوثيق. إنها تقنية مستخدمة على نطاق واسع تمكن المطورين والمختبرين من التحقق من صحة جوانب مختلفة من البرنامج واستكشاف أخطائها وإصلاحها، دون الاعتماد على التنفيذ الفعلي لواجهة برمجة التطبيقات (API). من خلال توفير بيئة خاضعة للرقابة مع استجابات محددة مسبقًا، تعمل سخرية واجهة برمجة التطبيقات (API) على تسريع دورات التطوير بشكل كبير، وتقليل التكاليف، وتسهيل التعاون بين مختلف الفرق وأصحاب المصلحة. في عصر الخدمات الصغيرة، والتطوير المعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API)، والمنصات no-code مثل AppMaster ، أصبحت محاكاة واجهة برمجة التطبيقات (API) أكثر أهمية من أي وقت مضى، مما يجعلها أداة أساسية لممارسات تطوير البرمجيات الحديثة.

جوهر السخرية من واجهة برمجة التطبيقات هو مفهوم إنشاء واجهة برمجة تطبيقات وهمية، والتي تتصرف مثل واجهة برمجة التطبيقات الفعلية من حيث قبول الطلبات وتقديم الاستجابات. تحاكي واجهة برمجة التطبيقات الوهمية العديد من endpoints وهياكل البيانات والوظائف، مما يسمح للمطورين بالتفاعل مع واجهة برمجة التطبيقات كما لو كانت حية. ويساعد ذلك في تحديد المشكلات والتناقضات المحتملة في واجهة برمجة التطبيقات (API)، بالإضافة إلى تحسين تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) ووثائقها. إن محاكاة واجهة برمجة التطبيقات ليست مفيدة فقط أثناء مرحلة التطوير الأولية، ولكنها تساعد أيضًا في عمليات التطوير التكرارية، حيث يتم دمج الميزات أو التحديثات الجديدة بشكل مستمر في واجهات برمجة التطبيقات الحالية.

إحدى مزايا محاكاة واجهة برمجة التطبيقات (API) هي القدرة على العمل على أجزاء مختلفة من البرنامج في وقت واحد. على سبيل المثال، يمكن لمطوري الواجهة الخلفية البدء في إنشاء خدمات واجهة برمجة التطبيقات (API)، بينما يستخدم مطورو الواجهة الأمامية واجهة برمجة التطبيقات الوهمية لبناء واجهات المستخدم. تعمل عملية التطوير الموازية هذه على تسريع دورة التطوير الشاملة بشكل كبير، مما يضمن إمكانية تقدم جميع مكونات التطبيق دون تأخيرات أو اعتمادات غير ضرورية على المكونات الأخرى. وفقًا لاستطلاع عام 2021 الذي أجرته SmartBear، فإن 77% من فرق البرمجيات تستخدم محاكاة واجهة برمجة التطبيقات (API) كجزء من عملية التطوير الخاصة بهم، مما يثبت أهميتها في تقديم إصدارات تطبيقات أسرع وأكثر كفاءة.

يمكن تحقيق محاكاة واجهة برمجة التطبيقات باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمكتبات، والتي تسمح بإنشاء وصيانة وتخصيص واجهات برمجة التطبيقات الوهمية. تتضمن بعض أدوات محاكاة واجهة برمجة التطبيقات الشائعة Nock وWireMock وPostman وApigee. تدعم هذه الأدوات العديد من لغات البرمجة والأنظمة الأساسية، مما يوفر مجموعة واسعة من الخيارات لتنفيذ محاكاة واجهة برمجة التطبيقات (API) في سيناريوهات مختلفة. علاوة على ذلك، AppMaster ، وهي عبارة عن منصة no-code مصممة لتبسيط إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، توفر دعمًا مدمجًا لمحاكاة واجهة برمجة التطبيقات (API) ضمن واجهتها سهلة الاستخدام، مما يمكّن حتى المستخدمين غير التقنيين من إنشاء واختبار قوي بسرعة واجهات برمجة التطبيقات لتطبيقاتها.

على سبيل المثال، دعونا نفكر في تطوير تطبيق جوال يتطلب التكامل مع واجهة برمجة تطبيقات تابعة لجهة خارجية لجلب بيانات الطقس. في عملية التطوير التقليدية، سيحتاج فريق التطوير إلى الانتظار حتى تصبح واجهة برمجة تطبيقات الطرف الثالث متاحة وقابلة للتشغيل قبل أن يتمكنوا من بدء العمل على التكامل. ومع ذلك، من خلال استخدام محاكاة واجهة برمجة التطبيقات (API)، يمكن للفريق إنشاء نسخة محاكاة من واجهة برمجة تطبيقات الطرف الثالث مع بيانات الطلب والاستجابة المحددة مسبقًا، مما يسمح لهم بالعمل على التكامل واختبار وظائفه أثناء مرحلة التطوير. بمجرد توفر واجهة برمجة التطبيقات الفعلية، يمكن للفريق الانتقال بسلاسة من استخدام واجهة برمجة التطبيقات الوهمية إلى واجهة برمجة التطبيقات المباشرة دون التأثير بشكل كبير على عملهم أو الشجار لمعالجة المشكلات غير المتوقعة.

باختصار، تعد محاكاة واجهة برمجة التطبيقات (API) تقنية لا غنى عنها في تطوير البرامج المعاصرة، مما يتيح الاختبار السريع والتطوير والتوثيق لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمجموعة واسعة من التطبيقات. من خلال تمكين ممارسات التطوير المتوازية والمتكررة، تعمل سخرية واجهة برمجة التطبيقات (API) على تقليل الوقت والموارد اللازمة لإنشاء ونشر حلول برمجية قوية بشكل كبير. باستخدام أدوات ومنصات متعددة الاستخدامات مثل AppMaster ، يصبح دمج محاكاة واجهة برمجة التطبيقات (API) في عملية التطوير أكثر سهولة لكل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين، مما يجعله عنصرًا أساسيًا لتطوير التطبيقات بنجاح في المشهد الرقمي الديناميكي سريع الخطى اليوم.