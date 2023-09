Limitazione della velocità API

L'API Rate Limiting, nel contesto delle interfacce di programmazione delle applicazioni (API), si riferisce alla pratica di imporre restrizioni sul numero di richieste API che un'applicazione client può effettuare entro un intervallo di tempo specificato. Questa tecnica è una componente essenziale della gestione delle API ed è ampiamente utilizzata dai fornitori di API per garantire prestazioni, disponibilità e sicurezza ottimali dei propri servizi API. La limitazione della velocità consente ai fornitori di API di controllare il traffico in arrivo sui loro server, prevenendo il consumo eccessivo di risorse, proteggendo dagli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) e mantenendo una qualità di servizio coerente per tutti i consumatori API.

Fondamentalmente, la limitazione della velocità dell'API implica il monitoraggio del numero di richieste effettuate da un cliente entro un determinato periodo e l'applicazione dei limiti predefiniti una volta raggiunta la soglia. Questo processo spesso prevede l'uso di token o chiavi che identificano in modo univoco ciascuna applicazione client e consentono al provider API di monitorare accuratamente il consumo dell'API. Nella piattaforma no-code AppMaster, ad esempio, i clienti possono creare applicazioni backend con modelli di dati, logica di business ed endpoints API REST creati visivamente. A ciascuna applicazione client che accede a questi endpoints API REST viene generalmente richiesto di presentare una chiave API univoca come parte del processo di autenticazione. La piattaforma utilizzerà quindi queste informazioni per monitorare e limitare di conseguenza l'utilizzo dell'API.

I limiti di velocità API possono essere applicati a vari livelli o granularità, ad esempio per endpoint API, per utente, per applicazione client o in base agli indirizzi IP. Inoltre, i limiti di velocità possono essere applicati in base a diversi intervalli di tempo, ad esempio al secondo, al minuto o al giorno, a seconda dei requisiti specifici e delle offerte di servizi del fornitore. Ad esempio, un livello gratuito offerto da un fornitore API può imporre limiti tariffari più severi rispetto a un livello premium a pagamento, migliorando allo stesso tempo l’esperienza complessiva dell’utente e aumentando la fidelizzazione dei clienti.

Quando un'applicazione client raggiunge il limite di velocità definito, il provider API in genere risponde con un codice di stato HTTP 429 Too Many Requests, informando il client che ha superato il numero consentito di richieste nell'intervallo di tempo specificato. Ci si aspetta che i client gestiscano queste risposte con garbo, implementando il backoff esponenziale o altri meccanismi di ripetizione per evitare di sovraccaricare ulteriormente il server API. In alcuni casi, i fornitori API possono anche includere informazioni aggiuntive nelle intestazioni delle risposte, come il numero rimanente di richieste consentite o il tempo fino al ripristino del limite di velocità. Queste informazioni aiutano i clienti a gestire il consumo delle API in modo più efficiente.

La limitazione della velocità dell'API presenta numerosi vantaggi degni di nota sia per i fornitori di API che per i consumatori. Per i fornitori, la limitazione della velocità aiuta ad allocare le risorse del server in modo più equo tra i clienti, garantendo che nessun singolo cliente monopolizzi la capacità disponibile. Ciò impedisce un carico eccessivo sui server del provider, riduce il rischio di degrado delle prestazioni o interruzioni del servizio e consente ai provider di fornire una qualità di servizio più elevata a tutti i clienti. Inoltre, la limitazione della velocità contribuisce alla strategia di sicurezza del fornitore contrastando gli attacchi DDoS e il comportamento abusivo dei clienti, che potrebbero compromettere la disponibilità del servizio per altri utenti.

Per i consumatori API, la limitazione della velocità favorisce una comprensione più profonda dei modelli di utilizzo delle API, evidenziando le opportunità per ottimizzare le prestazioni dell'applicazione e il consumo di risorse. Implementando un'appropriata logica lato client per rispettare i limiti di velocità, gli sviluppatori possono evitare interruzioni impreviste del servizio e garantire che la loro applicazione continui a funzionare correttamente anche in condizioni di domanda elevata o quote API limitate. Inoltre, ricevere feedback sul consumo delle API incoraggia i clienti a progettare applicazioni più efficienti, consentendo loro in definitiva di sfruttare tutto il potenziale dei servizi del fornitore di API.

In sintesi, la limitazione della velocità dell'API è un aspetto fondamentale della gestione dell'API, poiché regola il numero di richieste API che un'applicazione client può effettuare entro un periodo specifico. Questa tecnica non solo migliora le prestazioni e la disponibilità delle API, ma rafforza anche la sicurezza proteggendo dagli attacchi DDoS e dai comportamenti abusivi. Poiché le organizzazioni fanno sempre più affidamento sulle API per creare e integrare soluzioni software, comprendere e implementare strategie efficaci di limitazione della velocità diventa essenziale per mantenere un servizio API coerente e di alta qualità. Con la piattaforma no-code di AppMaster che genera applicazioni da zero senza debito tecnico, sfruttare e gestire la limitazione della velocità delle API diventa ancora più accessibile e semplice per le aziende di tutte le dimensioni.