يشير اقتصاد واجهة برمجة التطبيقات (API Economy)، وهو مصطلح يستخدم على نطاق واسع في مجال تطوير البرمجيات، إلى مشهد الخدمات الرقمية العالمية المتطور الذي تقوده واجهات برمجة التطبيقات (APIs). يتضمن اقتصاد واجهة برمجة التطبيقات (API Economy) دمج العمليات التجارية التقليدية والتقدم التكنولوجي الرائد، مما يعيد في نهاية المطاف تشكيل الطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع بعضها البعض، وتبتكر، وتخلق القيمة. في سياق تطوير البرمجيات، غيّر اقتصاد واجهة برمجة التطبيقات المشهد من خلال تمكين المؤسسات من الاستفادة من قيمة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها، داخليًا وخارجيًا، بينما يعمل أيضًا كمحفز رئيسي لتعزيز قابلية التشغيل البيني والتكامل والنمطية في تطوير التطبيقات.

أصبحت واجهات برمجة التطبيقات (API) أساس تطوير البرمجيات الحديثة، حيث توفر واجهة قياسية لتسريع إنشاء التطبيقات والخدمات وتوزيعها وإدارتها. من خلال استخلاص التعقيد الأساسي، تجعل واجهات برمجة التطبيقات (API) من السهل على المطورين استهلاك الوظائف والبيانات والخدمات المختلفة والبناء عليها والجمع بينها. وقد أدى ذلك إلى الابتكار السريع وانتشار التطبيقات والخدمات الجديدة، مما أدى إلى ظهور سوق تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات، حيث يمكن للمؤسسات الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات كأصول قيمة، مما يوفر ثروة من الفرص للنمو الاقتصادي والتعاون.

وفقًا لتقرير هارفارد بيزنس ريفيو، ارتفع عدد واجهات برمجة التطبيقات بنسبة 757% بين عامي 2010 و2016. واليوم يتجاوز معدل النمو 1000% سنويًا. أدى الاعتماد المتزايد لواجهات برمجة التطبيقات إلى ظهور نظام بيئي متنوع، حيث تستفيد الشركات من واجهات برمجة التطبيقات للعديد من الأغراض، مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحفيز الابتكار، ودخول أسواق جديدة.

يدور اقتصاد API حول كيفية استخلاص المؤسسات للقيمة من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها، سواء كان ذلك من خلال تحقيق الدخل المباشر أو المكاسب غير المباشرة. هناك عدة طرق لتحقيق الدخل من واجهات برمجة التطبيقات، مثل النماذج القائمة على المعاملات، ونماذج فريميوم، ونماذج الاشتراك المتدرجة، ونماذج الدفع أولاً بأول. ومن ناحية أخرى، قد تشمل المكاسب غير المباشرة تحسين تجربة العملاء، وزيادة إنتاجية المطورين، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، والقدرة على محورية الاستراتيجيات بسرعة بناءً على متطلبات السوق واتجاهاته.

على سبيل المثال، تعزو Salesforce، وهي واحدة من أكبر موفري خدمات إدارة علاقات العملاء، أكثر من 50% من إيراداتها إلى واجهات برمجة التطبيقات، مما يوضح أهمية واجهات برمجة التطبيقات لأعمالهم. يقدم اللاعبون الرئيسيون مثل Amazon وGoogle وMicrosoft أيضًا خدمات تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات مثل AWS وGoogle Cloud Platform وAzure، مع الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات كجزء أساسي من استراتيجية أعمالهم.

AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مثالاً لتطبيق اقتصاد واجهة برمجة التطبيقات (API Economy) في مجال تطوير البرمجيات. يمكن لعملاء AppMaster الاستفادة من نماذج البيانات التي تم إنشاؤها بشكل مرئي، ومنطق الأعمال، وREST API، ونقاط نهاية WSS لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير على مستوى المؤسسات، وبالتالي تسريع عملية التطوير بشكل كبير، وخفض التكاليف، والقضاء على الديون الفنية.

وجه آخر لاقتصاد واجهة برمجة التطبيقات (API Economy) هو الاستخدام المتزايد لبنية الخدمات الصغيرة، التي تقسم التطبيقات إلى مكونات معيارية أصغر. يركز هذا الأسلوب على الاقتران غير المحكم ويستفيد من واجهات برمجة التطبيقات لتمكين المكونات من التواصل مع بعضها البعض بشكل فعال. والنتيجة هي نظام مرن وقابل للتطوير بدرجة كبيرة ويمكنه التكيف مع المتطلبات والمتطلبات المتغيرة. إن نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً، وهو مبدأ أساسي في بنية الخدمات الصغيرة، يعطي الأولوية لتطوير واجهات برمجة التطبيقات، مما يسمح للمطورين بتصميم واجهات برمجة التطبيقات التي تتوافق مع أهداف العمل، ثم إنشاء تطبيقات تتكامل بسلاسة مع واجهات برمجة التطبيقات هذه.

يعد الأمان والامتثال من العوامل الحاسمة في اقتصاد واجهة برمجة التطبيقات، حيث تتضمن واجهات برمجة التطبيقات غالبًا تبادل البيانات الحساسة أو المنظمة. ونتيجة لذلك، يجب على المؤسسات التأكد من أن واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها تلبي أعلى معايير الخصوصية والأمان والامتثال. ويستلزم ذلك استخدام أفضل الممارسات والاستفادة من الأدوات والتكنولوجيا لأمن واجهة برمجة التطبيقات، مثل منصات إدارة واجهة برمجة التطبيقات، وتحديد المعدل، وآليات اكتشاف خرق البيانات.

علاوة على ذلك، يعمل اقتصاد واجهة برمجة التطبيقات على تعزيز النمو السريع لمجتمع المطورين وأسواق واجهة برمجة التطبيقات، حيث يمكن للمطورين جمع واجهات برمجة التطبيقات ومشاركتها واكتشافها. تعمل الأنظمة الأساسية مثل API Evangelist وProgrammableWeb بمثابة أدلة شاملة لواجهات برمجة التطبيقات، مما يتيح للمطورين الوصول إلى آلاف الموارد وتحفيز الابتكار في النظام البيئي الأوسع للمطورين.

في الختام، يعد اقتصاد واجهة برمجة التطبيقات (API Economy) قوة تحويلية في صناعة تطوير البرمجيات، حيث يعزز بيئة الابتكار التعاوني والتطوير السريع للتطبيقات وتعزيز إمكانية التشغيل البيني. مع استمرار المؤسسات في اعتماد الاستراتيجيات والتقنيات المعتمدة على واجهة برمجة التطبيقات، سيظل اقتصاد واجهة برمجة التطبيقات محركًا حاسمًا للنمو والكفاءة وخلق القيمة في المجال الرقمي.