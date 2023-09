L'API Rate Limiting, dans le contexte des interfaces de programmation d'applications (API), fait référence à la pratique consistant à imposer des restrictions sur le nombre de requêtes API qu'une application client peut effectuer dans un délai spécifié. Cette technique est un composant essentiel de la gestion des API et est largement utilisée par les fournisseurs d'API pour garantir des performances, une disponibilité et une sécurité optimales de leurs services API. La limitation de débit permet aux fournisseurs d'API de contrôler le trafic arrivant sur leurs serveurs, empêchant la surconsommation des ressources, protégeant contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) et maintenant une qualité de service cohérente pour tous les consommateurs d'API.

À la base, la limitation du débit de l'API consiste à suivre le nombre de requêtes effectuées par un client au cours d'une période donnée et à appliquer les limites prédéfinies une fois le seuil atteint. Ce processus implique souvent l'utilisation de jetons ou de clés qui identifient de manière unique chaque application client et permettent au fournisseur d'API de surveiller avec précision la consommation de l'API. Dans la plateforme no-code AppMaster, par exemple, les clients peuvent créer des applications back-end avec des modèles de données créés visuellement, une logique métier et endpoints d'API REST. Chaque application client accédant à ces endpoints d'API REST devra généralement présenter une clé API unique dans le cadre du processus d'authentification. La plateforme utiliserait ensuite ces informations pour suivre et limiter l'utilisation de l'API en conséquence.

Les limites de débit d'API peuvent être appliquées à différents niveaux ou granularités, par exemple par endpoint d'API, par utilisateur, par application client ou en fonction des adresses IP. De plus, des limites de débit peuvent être appliquées en fonction de différents intervalles de temps, par exemple par seconde, par minute ou par jour, en fonction des exigences spécifiques du fournisseur et des offres de services. Par exemple, un niveau gratuit proposé par un fournisseur d’API peut imposer des limites tarifaires plus strictes qu’un niveau premium payant, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale et fidélisant la clientèle.

Lorsqu'une application client atteint la limite de débit définie, le fournisseur d'API répond généralement avec un code d'état HTTP 429 Too Many Requests, informant le client qu'il a dépassé le nombre autorisé de requêtes dans le délai spécifié. Les clients sont censés gérer ces réponses avec élégance, en mettant en œuvre une interruption exponentielle ou d'autres mécanismes de nouvelle tentative pour éviter de surcharger davantage le serveur API. Dans certains cas, les fournisseurs d'API peuvent également inclure des informations supplémentaires dans les en-têtes de réponse, telles que le nombre restant de requêtes autorisées ou le délai avant la réinitialisation de la limite de débit. Ces informations aident les clients à gérer plus efficacement leur consommation d'API.

La limitation du débit des API présente plusieurs avantages notables tant pour les fournisseurs d’API que pour les consommateurs. Pour les fournisseurs, la limitation de débit permet de répartir les ressources du serveur de manière plus équitable entre les clients, garantissant ainsi qu'aucun client ne monopolise la capacité disponible. Cela évite une charge excessive sur les serveurs du fournisseur, atténue le risque de dégradation des performances ou de pannes de service et permet aux fournisseurs de fournir une qualité de service supérieure à tous les clients. De plus, la limitation du débit contribue à la sécurité du fournisseur en contrecarrant les attaques DDoS et les comportements abusifs des clients, qui peuvent compromettre la disponibilité du service pour les autres utilisateurs.

Pour les consommateurs d'API, la limitation du débit favorise une compréhension plus approfondie de leurs modèles d'utilisation de l'API, mettant en évidence les opportunités d'optimisation des performances et de la consommation de ressources de leur application. En mettant en œuvre une logique côté client appropriée pour respecter les limites de débit, les développeurs peuvent éviter les interruptions de service inattendues et garantir que leur application continue de fonctionner correctement même dans des conditions de forte demande ou de quotas d'API limités. De plus, recevoir des commentaires sur leur consommation d'API encourage les clients à concevoir des applications plus efficaces, leur permettant ainsi d'exploiter tout le potentiel des services du fournisseur d'API.

En résumé, la limitation du débit des API est un aspect fondamental de la gestion des API, régulant le nombre de requêtes API qu'une application client peut effectuer au cours d'une période spécifique. Cette technique améliore non seulement les performances et la disponibilité des API, mais renforce également la sécurité en protégeant contre les attaques DDoS et les comportements abusifs. Alors que les organisations s'appuient de plus en plus sur les API pour créer et intégrer des solutions logicielles, comprendre et mettre en œuvre des stratégies efficaces de limitation de débit devient essentiel pour maintenir un service API cohérent et de haute qualité. Avec la plateforme no-code d' AppMaster générant des applications à partir de zéro sans dette technique, l'exploitation et la gestion de la limitation du débit des API deviennent encore plus accessibles et simples pour les entreprises de toutes tailles.