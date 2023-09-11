Аудит программного обеспечения в контексте лицензирования программного обеспечения и открытого исходного кода — это комплексная проверка и оценка программных активов организации, лицензий, использования и соответствия условиям открытого исходного кода. Его цель — выявить потенциальные юридические, финансовые и операционные риски, связанные с использованием программного обеспечения в организации, гарантируя, что все установленное и используемое программное обеспечение надлежащим образом лицензировано, разрешено и поддерживается. Процесс аудита программного обеспечения имеет решающее значение для защиты организации от нарушения авторских прав, нарушения лицензионных соглашений и крупных штрафов, санкций или репутационного ущерба.

Учитывая, что разработчики часто используют различные компоненты и библиотеки с открытым исходным кодом, обеспечение правильных лицензий и авторства может оказаться сложной задачей. В результате аудит программного обеспечения стал важным компонентом упреждающей комплексной проверки при слияниях и поглощениях, инвестиционных решениях и текущей практике управления программным обеспечением. Кроме того, аудит программного обеспечения может проводиться как часть процесса оценки рисков поставщика или клиента или для удовлетворения конкретных нормативных требований.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом стало широко распространено в разработке программного обеспечения: до 95% приложений содержат компоненты с открытым исходным кодом. Такие организации, как Open Source Initiative (OSI), установили условия использования и распространения программного обеспечения с открытым исходным кодом под различными лицензиями. Некоторые из наиболее часто используемых лицензий с открытым исходным кодом включают Стандартную общественную лицензию GNU (GPL), лицензию Apache и лицензию MIT. Понимание и соблюдение конкретных требований каждой лицензии имеет решающее значение для организации, чтобы избежать нарушений лицензий и уязвимостей безопасности с открытым исходным кодом.

Процесс аудита программного обеспечения обычно включает в себя несколько этапов, включая следующие:

Обнаружение и инвентаризация программного обеспечения. Этот шаг включает в себя идентификацию и документирование всего установленного и используемого программного обеспечения, включая компоненты с открытым исходным кодом, в ИТ-среде организации. Такие инструменты, как системы управления программными активами (SAM), менеджеры пакетов и утилиты сканирования кода, могут помочь создать полную инвентаризацию программных приложений и зависимостей. Проверка и оценка лицензий. После того как все компоненты программного обеспечения идентифицированы, соответствующие лицензии должны быть проверены, чтобы убедиться, что они действительны, актуальны и точно записаны. Этот этап может включать сравнение обнаруженного программного обеспечения с существующими лицензиями и правами на программное обеспечение, анализ условий лицензии на открытый исходный код и изучение любых ограничений или обязательств, связанных с конкретными лицензиями. Анализ использования и соответствие требованиям. Этот этап включает в себя оценку моделей использования программного обеспечения и обеспечение соблюдения организацией требований, указанных в лицензиях на программное обеспечение. Это может включать проверку того, что количество установок, пользователей или устройств находится в пределах, разрешенных лицензионными соглашениями, или что соблюдаются любые ограничения на модифицированный, объединенный или распространяемый открытый исходный код. Оценка уязвимостей и рисков. В процессе аудита программного обеспечения также следует оценить потенциальные риски безопасности, связанные с программным обеспечением, например известные уязвимости в компонентах с открытым исходным кодом. Такие инструменты, как анализ состава программного обеспечения (SCA) и сканеры уязвимостей, могут помочь выявить устаревшие или уязвимые компоненты, которые могут представлять риск для организации. Отчетность и исправление. Заключительный этап аудита программного обеспечения включает документирование результатов, рекомендаций и любых необходимых действий по исправлению. Это может включать обновление лицензий на программное обеспечение, приобретение дополнительных прав, замену несоответствующего программного обеспечения или пересмотр политики разработки и закупок для предотвращения проблем с соблюдением требований в будущем.

Такая платформа, как AppMaster, может помочь организациям оптимизировать процессы аудита программного обеспечения, предоставляя эффективное решение для разработки программных приложений no-code. Это позволяет организации создавать приложения в организованной, управляемой среде, гарантируя при этом соответствие созданных приложений стандартам и требованиям лицензирования открытого исходного кода. Подход AppMaster к разработке приложений устраняет техническую задолженность и обеспечивает полную прозрачность компонентов программного обеспечения, лицензий и использования, что делает его бесценным инструментом для организаций, стремящихся улучшить соответствие требованиям аудита программного обеспечения и общие методы управления программным обеспечением.