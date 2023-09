Een software-audit, in de context van softwarelicenties en open source, is een uitgebreid onderzoek en evaluatie van de softwaremiddelen, licenties, het gebruik en de naleving van de open source-voorwaarden van een organisatie. Het heeft tot doel potentiële juridische, financiële en operationele risico's te identificeren die verband houden met het gebruik van software door een organisatie, en ervoor te zorgen dat alle geïnstalleerde en gebruikte software over de juiste licenties, toestemming en onderhoud beschikt. Het software-auditproces is van cruciaal belang om de organisatie te beschermen tegen inbreuk op auteursrechten, het schenden van licentieovereenkomsten en het oplopen van zware boetes, sancties of reputatieschade.

Aangezien ontwikkelaars vaak een verscheidenheid aan open source-componenten en -bibliotheken gebruiken, kan het een complexe taak zijn om ervoor te zorgen dat de juiste licenties en toeschrijvingen aanwezig zijn. Als gevolg hiervan zijn software-audits een essentieel onderdeel geworden van proactief due diligence bij fusies en overnames, investeringsbeslissingen en voortdurende softwarebeheerpraktijken. Bovendien kunnen software-audits worden uitgevoerd als onderdeel van een risicobeoordelingsproces voor leveranciers of klanten, of om aan specifieke wettelijke vereisten te voldoen.

Open source-software is alomtegenwoordig geworden in de softwareontwikkeling, waarbij tot 95% van de applicaties open source-componenten bevat. Organisaties als het Open Source Initiative (OSI) hebben de voorwaarden vastgelegd voor het gebruik en de distributie van open source software onder verschillende licenties. Enkele van de meest gebruikte open source-licenties zijn de GNU General Public License (GPL), de Apache-licentie en de MIT-licentie. Het begrijpen en naleven van de specifieke vereisten van elke licentie is van cruciaal belang voor de organisatie om inbreuk op licenties en kwetsbaarheden in de open source-beveiliging te voorkomen.

Het software-auditproces omvat doorgaans verschillende fasen, waaronder de volgende:

Software Discovery en inventarisatie: deze stap omvat het identificeren en documenteren van alle geïnstalleerde en gebruikte software, inclusief open-sourcecomponenten, in de IT-omgeving van de organisatie. Tools zoals Software Asset Management (SAM)-systemen, pakketbeheerders en hulpprogramma's voor het scannen van codes kunnen helpen bij het genereren van een uitgebreide inventaris van softwareapplicaties en afhankelijkheden. Licentiebeoordeling en -beoordeling: Zodra alle softwarecomponenten zijn geïdentificeerd, moeten de bijbehorende licenties worden beoordeeld om er zeker van te zijn dat ze geldig, actueel en nauwkeurig zijn geregistreerd. In deze fase kan het gaan om het vergelijken van de ontdekte software met bestaande softwarelicenties en -rechten, het beoordelen van open source-licentievoorwaarden en het onderzoeken van eventuele beperkingen of verplichtingen die verband houden met specifieke licenties. Gebruiksanalyse en compliance: deze fase omvat het evalueren van softwaregebruikspatronen en het garanderen dat de organisatie zich houdt aan de vereisten die zijn gespecificeerd in de softwarelicenties. Dit kan inhouden dat wordt gecontroleerd of het aantal installaties, gebruikers of apparaten binnen de toegestane limieten in de licentieovereenkomsten valt, of dat eventuele beperkingen op gewijzigde, gecombineerde of gedistribueerde open source-code worden gerespecteerd. Kwetsbaarheid en risicobeoordeling: Het software-auditproces moet ook de potentiële beveiligingsrisico's evalueren die aan de software zijn verbonden, zoals bekende kwetsbaarheden in open source-componenten. Tools zoals Software Composition Analysis (SCA) en kwetsbaarheidsscanners kunnen helpen verouderde of kwetsbare componenten te identificeren die een risico voor de organisatie kunnen vormen. Rapportage en herstel: De laatste fase van de software-audit omvat de documentatie van bevindingen, aanbevelingen en eventuele vereiste herstelacties. Dit kan gepaard gaan met het updaten van softwarelicenties, het aanschaffen van extra rechten, het vervangen van niet-conforme software of het herzien van het ontwikkelings- en aanschafbeleid om toekomstige complianceproblemen te voorkomen.

Een platform als AppMaster kan organisaties helpen hun software-auditprocessen te stroomlijnen door een efficiënte oplossing no-code te bieden voor het ontwikkelen van softwareapplicaties. Het stelt de organisatie in staat applicaties te creëren in een georganiseerde, beheerbare omgeving en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de gegenereerde applicaties voldoen aan de standaarden en open source-licentievereisten. AppMaster 's benadering van applicatieontwikkeling elimineert technische schulden en biedt volledig inzicht in de softwarecomponenten, licenties en gebruik, waardoor het een hulpmiddel van onschatbare waarde is voor organisaties die hun software-auditcompliance en algemene softwarebeheerpraktijken willen verbeteren.