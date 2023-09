Un audit logiciel, dans le contexte des licences logicielles et de l'open source, est un examen et une évaluation complets des actifs logiciels, des licences, de l'utilisation et du respect des termes et conditions open source d'une organisation. Il vise à identifier les risques juridiques, financiers et opérationnels potentiels associés à l'utilisation de logiciels par une organisation, en garantissant que tous les logiciels installés et utilisés disposent d'une licence, d'autorisations et d'une maintenance appropriées. Le processus d'audit des logiciels est essentiel pour protéger l'organisation contre toute violation des droits d'auteur, toute violation des accords de licence et contre de lourdes amendes, pénalités ou atteintes à sa réputation.

Étant donné que les développeurs utilisent souvent une variété de composants et de bibliothèques open source, s'assurer que les licences et attributions appropriées sont en place peut s'avérer une tâche complexe. En conséquence, les audits de logiciels sont devenus un élément essentiel d’une diligence raisonnable proactive dans les fusions et acquisitions, les décisions d’investissement et les pratiques continues de gestion des logiciels. En outre, des audits de logiciels peuvent être menés dans le cadre d'un processus d'évaluation des risques du fournisseur ou du client, ou pour répondre à des exigences réglementaires spécifiques.

Les logiciels open source sont devenus omniprésents dans le développement de logiciels, avec jusqu'à 95 % des applications contenant des composants open source. Des organisations telles que l'Open Source Initiative (OSI) ont stipulé les termes et conditions d'utilisation et de distribution de logiciels open source sous diverses licences. Certaines des licences open source les plus couramment utilisées incluent la licence publique générale GNU (GPL), la licence Apache et la licence MIT. Comprendre et respecter les exigences spécifiques de chaque licence est crucial pour que l'organisation puisse éviter les violations de licence et les vulnérabilités de sécurité open source.

Le processus d'audit logiciel comporte généralement plusieurs étapes, dont les suivantes :

Découverte et inventaire des logiciels : cette étape implique l'identification et la documentation de tous les logiciels installés et utilisés, y compris les composants open source, dans l'environnement informatique de l'organisation. Des outils tels que les systèmes de gestion des actifs logiciels (SAM), les gestionnaires de packages et les utilitaires d'analyse de code peuvent aider à générer un inventaire complet des applications logicielles et de leurs dépendances. Examen et évaluation des licences : une fois que tous les composants logiciels ont été identifiés, leurs licences correspondantes doivent être examinées pour garantir qu'elles sont valides, à jour et enregistrées avec précision. Cette étape peut impliquer de comparer le logiciel découvert avec les licences et droits logiciels existants, de revoir les termes des licences open source et d'examiner les restrictions ou obligations associées à des licences spécifiques. Analyse de l'utilisation et conformité : cette étape consiste à évaluer les modèles d'utilisation des logiciels et à garantir que l'organisation respecte les exigences spécifiées dans les licences logicielles. Cela peut inclure la vérification que le nombre d'installations, d'utilisateurs ou d'appareils est dans les limites autorisées dans les accords de licence, ou que toute limitation concernant le code open source modifié, combiné ou distribué est respectée. Évaluation des vulnérabilités et des risques : le processus d'audit du logiciel doit également évaluer les risques de sécurité potentiels associés au logiciel, tels que les vulnérabilités connues des composants open source. Des outils tels que l'analyse de la composition logicielle (SCA) et les scanners de vulnérabilités peuvent aider à identifier les composants obsolètes ou vulnérables susceptibles de présenter un risque pour l'organisation. Rapports et mesures correctives : la dernière étape de l'audit logiciel comprend la documentation des résultats, des recommandations et de toutes les actions correctives requises. Cela peut impliquer la mise à jour des licences logicielles, l'achat de droits supplémentaires, le remplacement de logiciels non conformes ou la révision des politiques de développement et d'approvisionnement pour éviter de futurs problèmes de conformité.

Une plateforme comme AppMaster peut aider les organisations à rationaliser leurs processus d'audit logiciel en fournissant une solution efficace no-code pour le développement d'applications logicielles. Il permet à l'organisation de créer des applications dans un environnement organisé et gérable tout en garantissant que les applications générées respectent les normes et les exigences de licence open source. L'approche d' AppMaster en matière de développement d'applications élimine la dette technique et offre une visibilité complète sur les composants, les licences et l'utilisation du logiciel, ce qui en fait un outil précieux pour les organisations cherchant à améliorer leur conformité en matière d'audit logiciel et leurs pratiques globales de gestion des logiciels.