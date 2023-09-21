سير عمل ذو تعليمات برمجية منخفضة/بدون تعليمات برمجية

إن سير العمل منخفض التعليمات البرمجية/ No-Code هو نهج حديث لتطوير البرمجيات يمكّن المؤسسات، بغض النظر عن خبرتها الفنية، من إنشاء حلول الأتمتة الرقمية ونشرها وإدارتها بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. وهو يتضمن استخدام واجهات مرئية بديهية، ومكونات drag-and-drop ، والقوالب المعدة مسبقًا لتبسيط عملية التطوير، وتقليل الحاجة إلى الترميز اليدوي. توفر الأنظمة الأساسية Low-code عادةً مجموعة أكثر شمولاً من الأدوات والمكونات وخيارات التخصيص للمطورين، في حين أن الأنظمة الأساسية no-code موجهة نحو المطورين المواطنين الذين لديهم خبرة برمجية قليلة أو معدومة.

من المتوقع أن ينمو السوق العالمي للمنصات low-code no-code من 13.2 مليار دولار في عام 2021 إلى 45.5 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقًا لأبحاث MarketsandMarkets. وتشمل العوامل التي تساهم في هذا النمو الحاجة المتزايدة إلى أتمتة العمليات، وتسريع وقت الوصول إلى القيمة، وتقليل الديون الفنية، وتوسيع القوى العاملة عن بعد، والحاجة إلى توليد تدفقات إيرادات إضافية.

تعمل منصات سير العمل منخفضة التعليمات البرمجية/ No-Code على تمكين المؤسسات من تحسين عمليات أعمالها بسرعة، وتبسيط العمليات، وتمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات سير العمل وتشغيلها. يؤدي ذلك إلى تسريع التحول الرقمي، وتسهيل التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات والفرق غير العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الابتكار، وجميع المكونات المهمة لمشهد الأعمال الديناميكي اليوم.

تتضمن بعض الفوائد الرئيسية لاعتماد سير عمل منخفض التعليمات البرمجية/ No-Code:

تحسين الإنتاجية والكفاءة: من خلال تبسيط عملية التطوير، تمكن الأنظمة الأساسية low-code no-code المؤسسات من تسريع تقديم حلول الأتمتة، مما يقلل وقت التطوير من أشهر إلى أيام أو حتى ساعات. وهذا يسمح للشركات بالاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق واحتياجات العملاء.

المؤسسات من تسريع تقديم حلول الأتمتة، مما يقلل وقت التطوير من أشهر إلى أيام أو حتى ساعات. وهذا يسمح للشركات بالاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق واحتياجات العملاء. انخفاض التكاليف والصيانة: غالبًا ما تتطلب الحلول Low-code والتي no-code على تعليمات برمجية موارد أقل، مما يقلل من تكاليف الاستثمار الأولي والصيانة المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تزيل أو تقلل من الديون الفنية، حيث يمكن إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات.

والتي على تعليمات برمجية موارد أقل، مما يقلل من تكاليف الاستثمار الأولي والصيانة المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تزيل أو تقلل من الديون الفنية، حيث يمكن إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات. التعاون المعزز: تتيح منصات سير العمل منخفضة التعليمات البرمجية/ No-Code لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات والمطورين المواطنين العمل معًا بسلاسة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين الأقسام وتعزيز ثقافة التعاون والتحسين المستمر.

لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات والمطورين المواطنين العمل معًا بسلاسة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين الأقسام وتعزيز ثقافة التعاون والتحسين المستمر. زيادة المرونة وقابلية التوسع: توفر هذه الأنظمة الأساسية أدوات ومكونات مدمجة للنماذج الأولية السريعة، مما يسمح للمؤسسات باختبار الحلول وتكرارها بسرعة وتوسيع نطاق الحلول حسب الحاجة. كما أنها تتيح التكامل السلس مع الأنظمة ومصادر البيانات الحالية.

AppMaster ، منصة رائدة no-code ، تجسد قوة وإمكانات سير العمل منخفض التعليمات البرمجية/ No-Code. من خلال تقديم أدوات مرئية مثل واجهة drag-and-drop ، يمكن إنشاء تطبيقات للأنظمة الخلفية والويب والهواتف المحمولة. يتيح ذلك للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين العمل معًا على بناء حلول تطبيقات شاملة دون تكبد أي ديون فنية. AppMaster عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) تعمل على تسريع تطوير التطبيقات بعامل 10، مع تقليل التكاليف إلى الثلث. وهو يدعم تطوير التطبيقات الشاملة (الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول) من خلال منصة واحدة موحدة، ويقوم باستمرار بإنشاء التطبيقات من الصفر لتجنب تراكم الديون الفنية.

نظرًا لانتشار تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان، فإن نهج AppMaster القائم على الخادم لتطوير الهاتف المحمول جدير بالملاحظة بشكل خاص. يتيح ذلك للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market، مما يعزز المرونة والاستجابة لمتطلبات المستخدم. علاوة على ذلك، نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات حقيقية، يمكن للعملاء الذين لديهم اشتراكات Business وBusiness+ تلقي ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ، بينما يمكن للعملاء الذين لديهم اشتراكات Enterprise الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر واستضافة التطبيقات محليًا.

تتوافق تطبيقات AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL باعتبارها قاعدة البيانات الأساسية، مما يوفر قابلية توسع ممتازة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل بسبب التطبيقات الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go. من خلال الإنشاء التلقائي لوثائق Swagger (Open API) لنقاط endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، يضمن AppMaster تجربة تكامل سلسة للمطورين ويضمن دورات إصدار التطبيقات السريعة.

في الختام، تعد منصات سير العمل منخفضة التعليمات البرمجية/ No-Code مثل AppMaster جزءًا لا يتجزأ من عمليات تطوير البرامج الحديثة، وتمكين المؤسسات من جميع الأحجام لتبسيط الأتمتة وتعزيز التعاون ودفع التحول الرقمي. من خلال تمكين المستخدمين التقنيين وغير التقنيين من إنتاج تطبيقات متطورة وقابلة للتطوير خلال إطار زمني قصير، تُحدث هذه المنصات ثورة في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع تطوير البرمجيات والأتمتة.