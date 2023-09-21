تشير مراقبة سير العمل، في سياق أتمتة سير العمل، إلى العملية المنهجية للإشراف على أداء وتنفيذ المهام والأنشطة والانتقالات المختلفة وتتبعها وتحليلها ضمن سير العمل الآلي. تساعد عملية المراقبة المستمرة هذه المؤسسات في الحفاظ على السيطرة والرؤية على أنظمتها الآلية، مما يضمن سلاسة وكفاءة العمليات. تعد مراقبة سير العمل عنصرًا حاسمًا في إدارة عمليات الأعمال الحديثة (BPM) والأنظمة no-code مثل AppMaster ، مما يسمح لأصحاب المصلحة بتقييم فعالية عمليات التشغيل الآلي الخاصة بهم بشكل مستمر، وتحديد الاختناقات، وتحسين الأداء العام، وتقليل تكاليف التشغيل.

يمكن للشركات التي تطبق أتمتة سير العمل أن تستمد فوائد متعددة من مراقبة سير العمل، بما في ذلك الرؤية المحسنة للعمليات المعقدة، وتخفيف المخاطر، وتحسين عملية صنع القرار، وزيادة الدقة، وتقليل النفايات، واستخدام الموارد بشكل أكثر فعالية. يمكن أن تؤدي أتمتة المهام اليدوية والمتكررة والحساسة للوقت إلى زيادة الإنتاجية والتعاون وسرعة الأعمال. علاوة على ذلك، يمكن لنظام مراقبة سير العمل المصمم جيدًا أن يوفر رؤى مهمة حول العمليات التجارية، مما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.

AppMaster ، عبارة عن منصة متطورة no-code لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تتضمن مراقبة سير العمل جنبًا إلى جنب مع المكونات الأساسية الأخرى مثل نمذجة البيانات وتصميم عمليات الأعمال وREST API ونقاط نهاية WSS. يركز AppMaster على تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وسريعة الاستجابة وسهلة الصيانة مع تقليل الديون الفنية. تستخدم المنصة نهجًا يعتمد على الخادم، مما يسمح للمستخدمين بتحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market. يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql، مما يضمن التوافق مع أنظمة المؤسسة المختلفة وحالات الاستخدام عالية التحميل.

في مجال أتمتة سير العمل، تتضمن مراقبة سير العمل مجموعة واسعة من المنهجيات والتقنيات والأدوات اللازمة لالتقاط البيانات ذات الصلة ومعالجتها وتقديمها. تتضمن بعض ممارسات مراقبة سير العمل الشائعة ما يلي:

المراقبة في الوقت الفعلي مقابل المراقبة التاريخية: تتيح المراقبة في الوقت الفعلي للمستخدمين عرض الحالة الحالية لسير العمل، بما في ذلك المهام النشطة والأحداث المعلقة والاختناقات. تقوم المراقبة التاريخية بتخزين سجل بجميع الأنشطة والأحداث المكتملة، مما يوفر نظرة عامة شاملة على الأداء السابق لسير العمل. التنبيهات والإشعارات: يمكن لنظام مراقبة سير العمل الفعال إرسال العديد من التنبيهات والإشعارات، مثل التحذيرات بشأن تدهور الأداء أو الاختناقات المحتملة أو الأخطاء الجسيمة. يمكن أن تساعد هذه التنبيهات في الوقت المناسب في تخفيف المخاطر وضمان حل المشكلات بسرعة. مقاييس الأداء: تعد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ضرورية لتقييم نجاح سير العمل الآلي. تشمل المقاييس الشائعة وقت التنفيذ والإنتاجية ومعدلات الخطأ واستخدام الموارد. يمكن أن تساعد مراقبة هذه المقاييس المؤسسات على تحسين عملياتها وتحديد مجالات التحسين. تصور البيانات: غالبًا ما تعتمد المراقبة الفعالة لسير العمل على صور واضحة وسهلة الفهم مثل لوحات المعلومات والمخططات والرسوم البيانية، والتي تمثل بيانات سير العمل بطريقة يسهل الوصول إليها. يمكن أيضًا مشاركة التقارير التفصيلية مع أصحاب المصلحة لتسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. تتبع اتفاقيات مستوى الخدمة: تقوم العديد من المؤسسات بإنشاء اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لتحديد مقاييس وأهداف محددة لسير العمل الآلي الخاص بها. تساعد مراقبة سير العمل المديرين على تتبع ما إذا كان يتم استيفاء اتفاقيات مستوى الخدمة هذه، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة وإجراء تعديلات حسب الحاجة.

في الختام، تعد مراقبة سير العمل جانبًا حيويًا من أتمتة سير العمل، مما يضمن أن العمليات الآلية تعمل بكفاءة وفعالية مع توفير رؤى قيمة للعمليات التجارية. من خلال استخدام منصة شاملة no-code مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات الاستفادة من التكامل السلس لأتمتة ومراقبة سير العمل، مما يؤدي إلى التحسين المستمر، وتقليل تكاليف التشغيل، والحفاظ على ميزة تنافسية في المشهد الرقمي سريع الخطى.