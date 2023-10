Low-code/geen-code-workflow

Low-Code/ No-Code Workflow is een moderne softwareontwikkelingsaanpak die organisaties, ongeacht hun technische expertise, in staat stelt om snel en kosteneffectief digitale automatiseringsoplossingen te creëren, implementeren en beheren. Het omvat het gebruik van intuïtieve visuele interfaces, drag-and-drop componenten en vooraf gebouwde sjablonen om het ontwikkelingsproces te vereenvoudigen, waardoor de noodzaak voor handmatige codering wordt geminimaliseerd. Low-code platforms bieden doorgaans een uitgebreidere set tools, componenten en aanpassingsopties voor ontwikkelaars, terwijl no-code platforms gericht zijn op burgerontwikkelaars met weinig tot geen programmeerervaring.

Volgens onderzoek van MarketsandMarkets zal de mondiale markt voor low-code en no-code platforms naar verwachting groeien van 13,2 miljard dollar in 2021 naar 45,5 miljard dollar in 2025. Factoren die bijdragen aan deze groei zijn onder meer de toegenomen behoefte aan procesautomatisering, een snellere time-to-value, het minimaliseren van technische schulden, het uitbreiden van het aantal externe arbeidskrachten en de behoefte aan het genereren van extra inkomstenstromen.

Low-Code/ No-Code Workflow-platforms stellen organisaties in staat hun bedrijfsprocessen snel te optimaliseren, activiteiten te stroomlijnen en niet-technische gebruikers in staat te stellen workflow-applicaties te creëren en te bedienen. Dit versnelt de digitale transformatie, vergemakkelijkt de samenwerking tussen IT- en niet-IT-teams en bevordert innovatie, allemaal cruciale componenten van het huidige dynamische zakelijke landschap.

Enkele belangrijke voordelen van het adopteren van Low-Code/ No-Code Workflow zijn:

Verbeterde productiviteit en efficiëntie: Door het ontwikkelingsproces te vereenvoudigen, stellen low-code en no-code platforms organisaties in staat de levering van automatiseringsoplossingen te versnellen, waardoor de ontwikkeltijd wordt teruggebracht van maanden naar dagen of zelfs uren. Hierdoor kunnen bedrijven sneller reageren op marktveranderingen en klantbehoeften.

en platforms organisaties in staat de levering van automatiseringsoplossingen te versnellen, waardoor de ontwikkeltijd wordt teruggebracht van maanden naar dagen of zelfs uren. Hierdoor kunnen bedrijven sneller reageren op marktveranderingen en klantbehoeften. Lagere kosten en minder onderhoud: Low-code en no-code oplossingen vereisen vaak minder resources, waardoor zowel de initiële investeringen als de lopende onderhoudskosten worden verlaagd. Bovendien elimineren of minimaliseren ze de technische schulden, omdat applicaties helemaal opnieuw kunnen worden gegenereerd wanneer de vereisten veranderen.

en oplossingen vereisen vaak minder resources, waardoor zowel de initiële investeringen als de lopende onderhoudskosten worden verlaagd. Bovendien elimineren of minimaliseren ze de technische schulden, omdat applicaties helemaal opnieuw kunnen worden gegenereerd wanneer de vereisten veranderen. Verbeterde samenwerking: Low-Code/ No-Code Workflow-platforms stellen IT-professionals en burgerontwikkelaars in staat naadloos samen te werken, waardoor de kloof tussen afdelingen wordt overbrugd en een cultuur van samenwerking en voortdurende verbetering wordt bevorderd.

Workflow-platforms stellen IT-professionals en burgerontwikkelaars in staat naadloos samen te werken, waardoor de kloof tussen afdelingen wordt overbrugd en een cultuur van samenwerking en voortdurende verbetering wordt bevorderd. Verhoogde flexibiliteit en schaalbaarheid: deze platforms bieden ingebouwde tools en componenten voor snelle prototyping, waardoor organisaties snel kunnen testen en itereren, en oplossingen kunnen schalen als dat nodig is. Ze maken ook een naadloze integratie met bestaande systemen en gegevensbronnen mogelijk.

AppMaster, een toonaangevend no-code platform, is een voorbeeld van de kracht en het potentieel van Low-Code/ No-Code Workflow. Door visuele tools aan te bieden, zoals een gebruikersinterface drag-and-drop, kunnen applicaties worden gegenereerd voor backend-, web- en mobiele systemen. Hierdoor kunnen zowel technische als niet-technische gebruikers samenwerken aan het bouwen van alomvattende applicatieoplossingen zonder enige technische schuld op te lopen. AppMaster is een alles-in-één Integrated Development Environment (IDE) die de ontwikkeling van applicaties met een factor 10 versnelt, terwijl de kosten met een derde worden verlaagd. Het ondersteunt de end-to-end applicatieontwikkeling (backend, web en mobiel) met één enkel, verenigd platform, en genereert consequent applicaties vanaf het begin om accumulatie van technische schulden te voorkomen.

Gezien de alomtegenwoordigheid van mobiele applicaties is AppMaster 's servergestuurde aanpak voor mobiele ontwikkeling bijzonder opmerkelijk. Hierdoor kunnen klanten de gebruikersinterface, logica en API-sleutels van hun mobiele applicaties bijwerken zonder nieuwe versies in te dienen bij de App Store en Play Market, waardoor de flexibiliteit en het reactievermogen op gebruikersvereisten verder wordt vergroot. Omdat AppMaster echte applicaties genereert, kunnen klanten met Business- en Business+-abonnementen bovendien uitvoerbare binaire bestanden ontvangen, terwijl klanten met Enterprise-abonnementen zelfs toegang hebben tot de broncode en applicaties op locatie kunnen hosten.

AppMaster applicaties zijn compatibel met elke PostgreSQL-compatibele database als primaire database en bieden uitstekende schaalbaarheid voor zakelijke toepassingen en toepassingen met hoge belasting dankzij staatloze backend-applicaties die met Go zijn gegenereerd. Met het automatisch genereren van Swagger-documentatie (Open API) voor endpoints en migratiescripts voor databaseschema's, zorgt AppMaster voor een naadloze integratie-ervaring voor ontwikkelaars en zorgt voor snelle releasecycli van applicaties.

Kortom, Low-Code/ No-Code Workflow-platforms zoals AppMaster zijn een integraal onderdeel van moderne softwareontwikkelingsprocessen, waardoor organisaties van elke omvang de automatisering kunnen stroomlijnen, de samenwerking kunnen verbeteren en digitale transformatie kunnen stimuleren. Door het voor zowel technische als niet-technische gebruikers mogelijk te maken om binnen een kort tijdsbestek geavanceerde en schaalbare applicaties te produceren, zorgen deze platforms voor een revolutie in de manier waarop bedrijven softwareontwikkeling en -automatisering benaderen.