Przebieg pracy z małą ilością kodu/bez kodu

Low-Code/ No-Code Workflow to nowoczesne podejście do tworzenia oprogramowania, które umożliwia organizacjom, niezależnie od ich wiedzy technicznej, szybkie i ekonomiczne tworzenie, wdrażanie i zarządzanie cyfrowymi rozwiązaniami automatyzacyjnymi. Polega na wykorzystaniu intuicyjnych interfejsów wizualnych, komponentów drag-and-drop oraz gotowych szablonów, aby uprościć proces programowania, minimalizując potrzebę ręcznego kodowania. Platformy Low-code zazwyczaj zapewniają programistom bardziej rozbudowany zestaw narzędzi, komponentów i opcji dostosowywania, podczas gdy platformy no-code są przeznaczone dla programistów obywatelskich z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w programowaniu.

Jak wynika z badania MarketsandMarkets, oczekuje się, że światowy rynek platform low-code i no-code wzrośnie z 13,2 miliardów dolarów w 2021 r. do 45,5 miliardów dolarów do 2025 r. Czynniki przyczyniające się do tego wzrostu obejmują zwiększone zapotrzebowanie na automatyzację procesów, krótszy czas uzyskania korzyści, minimalizację długu technicznego, zwiększenie liczby pracowników zdalnych oraz potrzebę generowania dodatkowych źródeł przychodów.

Platformy przepływu pracy z niskim kodem/ No-Code umożliwiają organizacjom szybką optymalizację procesów biznesowych, usprawnianie operacji i umożliwiają użytkownikom nietechnicznym tworzenie i obsługę aplikacji przepływu pracy. Przyspiesza to transformację cyfrową, ułatwia współpracę między zespołami IT i spoza IT oraz promuje innowacje, czyli najważniejsze elementy dzisiejszego dynamicznego krajobrazu biznesowego.

Oto niektóre kluczowe korzyści wynikające z przyjęcia przepływu pracy z małą ilością kodu/ No-Code:

Większa produktywność i efektywność: upraszczając proces programowania, platformy low-code i no-code umożliwiają organizacjom przyspieszenie dostarczania rozwiązań automatyzacyjnych, skracając czas programowania z miesięcy do dni, a nawet godzin. Dzięki temu firmy mogą szybciej reagować na zmiany rynkowe i potrzeby klientów.

Niższe koszty i konserwacja: Rozwiązania wymagające Low-code i no-code często wymagają mniej zasobów, co zmniejsza zarówno początkowe koszty inwestycji, jak i bieżące koszty utrzymania. Dodatkowo eliminują lub minimalizują dług techniczny, ponieważ aplikacje można zregenerować od zera, gdy tylko zmienią się wymagania.

Lepsza współpraca: platformy przepływu pracy z niskim kodem/ No-Code umożliwiają specjalistom IT i programistom obywatelskim płynną współpracę, wypełniając lukę między działami i wspierając kulturę współpracy i ciągłego doskonalenia.

Większa elastyczność i skalowalność: platformy te zapewniają wbudowane narzędzia i komponenty do szybkiego prototypowania, umożliwiając organizacjom szybkie testowanie i iterację oraz skalowanie rozwiązań w razie potrzeby. Umożliwiają także bezproblemową integrację z istniejącymi systemami i źródłami danych.

AppMaster, wiodąca platforma no-code, stanowi przykład mocy i potencjału przepływu pracy z małą ilością kodu/ No-Code. Oferując narzędzia wizualne, takie jak interfejs użytkownika typu drag-and-drop, można generować aplikacje dla systemów backendowych, internetowych i mobilnych. Umożliwia to użytkownikom technicznym i nietechnicznym wspólną pracę nad budowaniem kompleksowych rozwiązań aplikacyjnych bez ponoszenia jakichkolwiek długów technicznych. AppMaster to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), które przyspiesza tworzenie aplikacji 10-krotnie, redukując jednocześnie koszty do jednej trzeciej. Obsługuje kompleksowe tworzenie aplikacji (backend, web i mobile) za pomocą jednej, ujednoliconej platformy i konsekwentnie generuje aplikacje od podstaw, aby uniknąć kumulacji długu technicznego.

Biorąc pod uwagę wszechobecność aplikacji mobilnych, na szczególną uwagę zasługuje oparte na serwerze podejście AppMaster do programowania aplikacji mobilnych. Umożliwia to klientom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market, co dodatkowo zwiększa elastyczność i szybkość reakcji na wymagania użytkowników. Co więcej, ponieważ AppMaster generuje prawdziwe aplikacje, klienci posiadający subskrypcje Business i Business+ mogą otrzymać wykonywalne pliki binarne, a klienci posiadający subskrypcję Enterprise mogą nawet uzyskać dostęp do kodu źródłowego i hostować aplikacje lokalnie.

Aplikacje AppMaster są kompatybilne z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawowa baza danych, zapewniając doskonałą skalowalność dla przedsiębiorstw i zastosowań wymagających dużego obciążenia dzięki bezstanowym aplikacjom backendowym generowanym za pomocą Go. Dzięki automatycznemu generowaniu dokumentacji Swagger (Open API) dla endpoints serwerów i skryptów migracji schematu bazy danych, AppMaster zapewnia programistom bezproblemową integrację i zapewnia szybkie cykle wydawania aplikacji.

Podsumowując, platformy Low-Code/ No-Code Workflow, takie jak AppMaster, stanowią integralną część nowoczesnych procesów tworzenia oprogramowania, umożliwiając organizacjom każdej wielkości usprawnienie automatyzacji, usprawnienie współpracy i napędzanie transformacji cyfrowej. Umożliwiając użytkownikom technicznym i nietechnicznym tworzenie wyrafinowanych i skalowalnych aplikacji w krótkim czasie, platformy te rewolucjonizują sposób, w jaki firmy podchodzą do tworzenia oprogramowania i automatyzacji.