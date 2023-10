تشير الجدولة، في سياق أتمتة سير العمل و AppMaster ، إلى عملية تنظيم وأتمتة المهام والأحداث والوظائف والعمليات المختلفة ضمن دورة تطوير التطبيق وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا، مما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي. الهدف الرئيسي من الجدولة هو تحسين تخصيص الموارد، وزيادة الكفاءة، وتحسين الأداء العام لعملية تطوير التطبيق. تلعب الجدولة دورًا حاسمًا في ضمان تنفيذ المكونات المختلفة للتطبيق، مثل عمليات قاعدة البيانات وتحديثات واجهة المستخدم وعمليات تنفيذ منطق الأعمال واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات، بسلاسة وثبات مع الالتزام بالمواعيد النهائية للمشروع وتقليل فرص الخطأ البشري.

أحد الجوانب الأساسية للجدولة في أتمتة سير العمل هو تنفيذ تحديد أولويات المهام. مع قيام المزيد من المؤسسات باعتماد منهجيات Agile وممارسات DevOps، يزداد تعقيد مشاريع تطوير التطبيقات بشكل كبير. قد تعتمد المهام والعمليات في مسار التطوير على بعضها البعض، الأمر الذي يتطلب من الفنيين ومديري المشاريع اتخاذ قرارات فعالة فيما يتعلق بأولوياتهم وتسلسل التنفيذ. يمكّن المجدولون المستخدمين من تحديد الأولويات لكل مهمة بناءً على عوامل مثل المواعيد النهائية والتبعيات وتوافر الموارد ومتطلبات العمل. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تسهل تنفيذ المهام بسلاسة وتلقائية بالترتيب الصحيح وفي الوقت المناسب، مما يضمن عدم نسيان أي مهمة أو تأخيرها.

تلعب خوارزميات الجدولة دورًا حيويًا في الأداء الفعال لعملية الجدولة. هناك عدة أنواع من الخوارزميات، بدءًا من الخوارزميات الأساسية مثل First In وFirst Out (FIFO) وLast In وFirst Out (LIFO) إلى الخوارزميات الأكثر تعقيدًا مثل Shortest Job First وRound Robin. تشتمل منصة AppMaster على خوارزميات جدولة متقدمة تأخذ في الاعتبار المتطلبات والتعقيدات الفريدة لسير عمل تطوير التطبيقات الحديثة. يتيح ذلك للنظام الأساسي تخصيص الموارد وتنفيذ المهام بذكاء بطريقة تزيد من الكفاءة وتقلل من وقت التنفيذ.

تستخدم منصة AppMaster القوية no-code كعنصر حاسم في أتمتة مهام تطوير التطبيقات، مثل إنشاء المخططات وتجميع التطبيقات وتنفيذ الاختبار والحاويات والنشر. عندما يضغط المستخدم على زر "نشر" على منصة AppMaster ، تقوم وحدة الجدولة بتنظيم هذه المهام وتشغيلها تلقائيًا بأكثر الطرق كفاءة من خلال النظر في عوامل مثل التبعيات وتخصيص الموارد وتحسين سير العمل بشكل عام.

من خلال تنفيذ الجدولة، يضمن AppMaster التزام التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعايير الصناعة، بما في ذلك وثائق OpenAPI (Swagger) endpoints الخادم، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، والتوافق مع قواعد البيانات المستندة إلى PostgreSQL. علاوة على ذلك، تعمل المنصة على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات متطورة من خلال الاستفادة من قوة أطر عمل الأجهزة المحمولة التي تعتمد على الخادم مثل Kotlin (بالاشتراك مع Jetpack Compose) لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، إلى جانب أطر تطبيقات الويب مثل Vue.js لـ JavaScript/TypeScript- الواجهات الأمامية القائمة.

ومن خلال الجدولة السلسة وإنشاء التطبيقات، يمكن للمؤسسات تحقيق زيادة تقدر بعشرة أضعاف في سرعة التطوير وخفض التكلفة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بمناهج التطوير التقليدية. علاوة على ذلك، تضمن إمكانات الجدولة في AppMaster التخلص فعليًا من الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات أو تم تحديثها.

في الختام، تعد الجدولة عنصرًا حاسمًا في أتمتة سير العمل داخل النظام الأساسي AppMaster no-code. من خلال التنظيم والتنفيذ المنهجي للمهام والأحداث والعمليات ضمن دورة تطوير التطبيق، تعمل الجدولة على تحسين الكفاءة وتخصيص الموارد والأداء العام بشكل كبير. تساهم إمكانات الجدولة القوية لـ AppMaster في قدرة النظام الأساسي على إنتاج تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة، مما يجعلها حلاً مثاليًا للمؤسسات من جميع الأحجام والصناعات التي تسعى إلى تحسين سير عمل تطوير التطبيقات الخاصة بها.