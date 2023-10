Il flusso di lavoro Low-Code/ No-Code è un moderno approccio allo sviluppo software che consente alle organizzazioni, indipendentemente dalla loro competenza tecnica, di creare, distribuire e gestire soluzioni di automazione digitale in modo rapido ed economico. Implica l'uso di interfacce visive intuitive, componenti drag-and-drop e modelli predefiniti per semplificare il processo di sviluppo, riducendo al minimo la necessità di codifica manuale. Le piattaforme Low-code forniscono in genere un set più ampio di strumenti, componenti e opzioni di personalizzazione per gli sviluppatori, mentre le piattaforme no-code sono rivolte agli sviluppatori cittadini con poca o nessuna esperienza di programmazione.

Si prevede che il mercato globale delle piattaforme low-code e no-code crescerà da 13,2 miliardi di dollari nel 2021 a 45,5 miliardi di dollari entro il 2025, secondo la ricerca di MarketsandMarkets. I fattori che contribuiscono a questa crescita includono la maggiore necessità di automazione dei processi, un time-to-value più rapido, la minimizzazione del debito tecnico, l’espansione della forza lavoro remota e la necessità di generare ulteriori flussi di entrate.

Le piattaforme di flusso di lavoro low-code/ No-Code consentono alle organizzazioni di ottimizzare rapidamente i propri processi aziendali, semplificare le operazioni e consentire agli utenti non tecnici di creare e gestire applicazioni di flusso di lavoro. Ciò accelera la trasformazione digitale, facilita la collaborazione tra team IT e non IT e promuove l'innovazione, tutti componenti critici del dinamico panorama aziendale di oggi.

Alcuni vantaggi chiave derivanti dall'adozione del flusso di lavoro Low-Code/ No-Code includono:

Produttività ed efficienza migliorate: semplificando il processo di sviluppo, le piattaforme low-code e no-code consentono alle organizzazioni di accelerare la fornitura di soluzioni di automazione, riducendo i tempi di sviluppo da mesi a giorni o addirittura ore. Ciò consente alle aziende di rispondere più rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei clienti.

Costi e manutenzione ridotti: le soluzioni Low-code e no-code spesso richiedono meno risorse, riducendo sia l'investimento iniziale che i costi di manutenzione continua. Inoltre, eliminano o riducono al minimo il debito tecnico, poiché le applicazioni possono essere rigenerate da zero ogni volta che cambiano i requisiti.

Collaborazione migliorata: le piattaforme di flusso di lavoro Low-Code/ No-Code consentono ai professionisti IT e agli sviluppatori cittadini di lavorare insieme senza problemi, colmando il divario tra i dipartimenti e promuovendo una cultura di collaborazione e miglioramento continuo.

Maggiore agilità e scalabilità: queste piattaforme forniscono strumenti e componenti integrati per la prototipazione rapida, consentendo alle organizzazioni di testare e iterare rapidamente e scalare le soluzioni secondo necessità. Consentono inoltre un'integrazione perfetta con i sistemi e le origini dati esistenti.

AppMaster, una piattaforma no-code leader, esemplifica la potenza e il potenziale del flusso di lavoro Low-Code/ No-Code. Offrendo strumenti visivi come l'interfaccia utente drag-and-drop, è possibile generare applicazioni per sistemi backend, web e mobili. Ciò consente agli utenti tecnici e non tecnici di collaborare alla creazione di soluzioni applicative complete senza incorrere in alcun debito tecnico. AppMaster è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) tutto in uno che accelera lo sviluppo delle applicazioni di un fattore 10, riducendo i costi a un terzo. Supporta lo sviluppo di applicazioni end-to-end (backend, web e mobile) con un'unica piattaforma unificata e genera costantemente applicazioni da zero per evitare l'accumulo di debito tecnico.

Data l'ubiquità delle applicazioni mobili, l'approccio basato su server di AppMaster per lo sviluppo mobile è particolarmente degno di nota. Ciò consente ai clienti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle proprie applicazioni mobili senza inviare nuove versioni all'App Store e al Play Market, migliorando ulteriormente la flessibilità e la reattività alle esigenze degli utenti. Inoltre, poiché AppMaster genera applicazioni reali, i clienti con abbonamenti Business e Business+ possono ricevere file binari eseguibili, mentre quelli con abbonamenti Enterprise possono persino accedere al codice sorgente e ospitare le applicazioni in sede.

Le applicazioni AppMaster sono compatibili con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario, fornendo un'eccellente scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico grazie alle applicazioni backend stateless generate con Go. Con la generazione automatica della documentazione Swagger (Open API) per endpoints server e gli script di migrazione dello schema del database, AppMaster garantisce un'esperienza di integrazione perfetta per gli sviluppatori e garantisce cicli rapidi di rilascio delle applicazioni.

In conclusione, le piattaforme di flusso di lavoro low-code/ No-Code come AppMaster sono parte integrante dei moderni processi di sviluppo software, consentendo alle organizzazioni di tutte le dimensioni di semplificare l'automazione, migliorare la collaborazione e promuovere la trasformazione digitale. Consentendo agli utenti tecnici e non tecnici di produrre applicazioni sofisticate e scalabili in un breve lasso di tempo, queste piattaforme stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende affrontano lo sviluppo e l'automazione del software.