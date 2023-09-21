في سياق أتمتة سير العمل، تشير "مقاييس الأداء" إلى المؤشرات الكمية والنوعية المستخدمة لتقييم وقياس الكفاءة والفعالية والأداء العام لسير العمل الآلي داخل النظام أو التطبيق. توفر هذه المقاييس رؤى قيمة لمساعدة المطورين والمديرين وأصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التحسين والتحسين المستمر لعمليات سير العمل الخاصة بهم. تلعب مقاييس الأداء دورًا حاسمًا في ضمان تلبية سير العمل الآلي لمعايير الأداء المطلوبة، مع تحديد الاختناقات أو أوجه القصور أو المجالات المحتملة للتحسين.

يمكن تصنيف مقاييس الأداء إلى فئات متعددة، مثل المقاييس المستندة إلى الوقت، والقائمة على التكلفة، والقائمة على الموارد، والقائمة على الجودة، والقائمة على رضا المستخدم. على سبيل المثال، تركز المقاييس المستندة إلى الوقت على تقييم سرعة واستجابة سير العمل الآلي، في حين تهدف المقاييس المستندة إلى التكلفة إلى قياس التأثير المالي لعملية الأتمتة. تعمل المقاييس القائمة على الموارد على تقييم استخدام الموارد وتخصيصها داخل النظام، بينما تركز المقاييس القائمة على الجودة على دقة وصحة وموثوقية المخرجات الآلية. تقوم المقاييس القائمة على رضا المستخدم بتقييم تجربة المستخدم والرضا العام عن نظام أتمتة سير العمل.

في النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن أن تكون مقاييس الأداء أداة لا تقدر بثمن لتقييم وتحسين أداء التطبيقات الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول التي يتم إنشاؤها تلقائيًا. نظرًا لأن التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster مصممة للعمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql وإظهار قابلية التوسع الممتازة، فإن مقاييس الأداء تساعد على ضمان استمرار هذه التطبيقات التي تم إنشاؤها في تلبية معايير الأداء المطلوبة مع الحفاظ على فعالية التكلفة والكفاءة.

تتضمن بعض مقاييس الأداء الشائعة التي يمكن استخدامها لتقييم أداء سير العمل الآلي في AppMaster ما يلي:

وقت التنفيذ: يشير هذا إلى إجمالي الوقت الذي يستغرقه سير العمل الآلي لإكمال مهامه من البداية إلى النهاية. يشير وقت التنفيذ الأقل إلى أداء أسرع وإنتاجية أعلى.

يشير هذا إلى إجمالي الوقت الذي يستغرقه سير العمل الآلي لإكمال مهامه من البداية إلى النهاية. يشير وقت التنفيذ الأقل إلى أداء أسرع وإنتاجية أعلى. الكمون: هذا مقياس للتأخير الذي يحدث بين بدء الطلب واستقبال الاستجابة في النظام. يشير الكمون الأقل إلى نظام أكثر استجابة وكفاءة.

هذا مقياس للتأخير الذي يحدث بين بدء الطلب واستقبال الاستجابة في النظام. يشير الكمون الأقل إلى نظام أكثر استجابة وكفاءة. معدل الخطأ: يمثل النسبة المئوية للأخطاء أو حالات الفشل التي تمت مواجهتها أثناء تنفيذ سير العمل الآلي. يشير انخفاض معدل الخطأ إلى دقة وموثوقية أعلى للنظام.

يمثل النسبة المئوية للأخطاء أو حالات الفشل التي تمت مواجهتها أثناء تنفيذ سير العمل الآلي. يشير انخفاض معدل الخطأ إلى دقة وموثوقية أعلى للنظام. استخدام الموارد: هذا هو مقياس النسبة المئوية للموارد المتاحة التي يستهلكها سير العمل أثناء تنفيذه. يجب أن يتمتع سير العمل الفعال بالاستخدام الأمثل للموارد مع الاستمرار في تحقيق النتائج المرجوة.

هذا هو مقياس النسبة المئوية للموارد المتاحة التي يستهلكها سير العمل أثناء تنفيذه. يجب أن يتمتع سير العمل الفعال بالاستخدام الأمثل للموارد مع الاستمرار في تحقيق النتائج المرجوة. وفورات التكلفة: يقوم هذا المقياس بتقييم التأثير المالي لتنفيذ أتمتة سير العمل من حيث انخفاض تكاليف العمالة، ونفقات التشغيل، وتحسين عائد الاستثمار (ROI).

يقوم هذا المقياس بتقييم التأثير المالي لتنفيذ أتمتة سير العمل من حيث انخفاض تكاليف العمالة، ونفقات التشغيل، وتحسين عائد الاستثمار (ROI). رضا المستخدم: يقوم هذا بتقييم الرضا العام للمستخدمين عن الأداء والكفاءة وسهولة الاستخدام لنظام أتمتة سير العمل.

تسمح منصة AppMaster no-code بالتكامل السلس لمقاييس الأداء في عملية إنشاء سير العمل الآلي. وبمساعدة هذه المقاييس، يمكن للمطورين وأصحاب المصلحة تقييم أداء التطبيقات التي تم إنشاؤها وتحديد مجالات التحسين. ومن خلال المراقبة والتحليل المستمر لمقاييس الأداء هذه، يمكن تنفيذ التحديثات التلقائية للتطبيق لضمان الأداء الأمثل ورضا المستخدم.

علاوة على ذلك، وكجزء من منصة AppMaster ، يقوم كل مشروع تلقائيًا بإنشاء وثائق تفصيلية، مثل وثائق Swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يسمح برؤية شفافة لأداء النظام. تسمح هذه الشفافية، جنبًا إلى جنب مع مقاييس الأداء، بإجراء تحليل متعمق وتحسين عمليات سير العمل الآلية.

في الختام، تلعب مقاييس الأداء دورًا أساسيًا في التقييم والتحسين المستمر لسير العمل الآلي الناتج عن منصة AppMaster no-code. إنها توفر نظرة شاملة عن كفاءة النظام وفعاليته ورضا المستخدم، وبالتالي ضمان استمرار التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster في تقديم نتائج عالية الجودة مع الحفاظ على قابلية التوسع وفعالية التكلفة. ومن خلال الاستفادة من مقاييس الأداء في سياق أتمتة سير العمل، يمكن للشركات تحقيق ميزة تنافسية وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة عائد الاستثمار.