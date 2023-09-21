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Рабочий процесс с минимальным кодированием/без кода

21, сент. 2023

Рабочий процесс Low-Code/ No-Code — это современный подход к разработке программного обеспечения, который позволяет организациям, независимо от их технических знаний, быстро и с минимальными затратами создавать, развертывать и управлять решениями цифровой автоматизации. Он предполагает использование интуитивно понятных визуальных интерфейсов, компонентов drag-and-drop и готовых шаблонов для упрощения процесса разработки и сведения к минимуму необходимости ручного кодирования. Платформы Low-code обычно предоставляют разработчикам более обширный набор инструментов, компонентов и возможностей настройки, в то время как платформы no-code ориентированы на гражданских разработчиков с небольшим опытом программирования или вообще без него.

Согласно исследованию MarketsandMarkets, мировой рынок платформ с low-code и no-code вырастет с 13,2 млрд долларов в 2021 году до 45,5 млрд долларов к 2025 году. Факторы, способствующие этому росту, включают растущую потребность в автоматизации процессов, ускорение окупаемости, минимизацию технического долга, расширение удаленной рабочей силы и необходимость создания дополнительных потоков доходов.

Платформы рабочих процессов с низким кодированием и No-Code позволяют организациям быстро оптимизировать свои бизнес-процессы, оптимизировать операции и дать возможность нетехническим пользователям создавать и использовать приложения рабочих процессов. Это ускоряет цифровую трансформацию, облегчает сотрудничество между ИТ- и неИТ-командами и способствует инновациям — всем важнейшим компонентам современной динамичной бизнес-среды.

Некоторые ключевые преимущества внедрения рабочего процесса с низким кодированием/ No-Code включают в себя:

  • Повышение производительности и эффективности. Упрощая процесс разработки, платформы low-code и no-code позволяют организациям ускорить доставку решений по автоматизации, сокращая время разработки с месяцев до дней или даже часов. Это позволяет предприятиям быстрее реагировать на изменения рынка и потребности клиентов.
  • Сокращение затрат и обслуживания. Решения Low-code и no-code часто требуют меньше ресурсов, что снижает как первоначальные инвестиции, так и затраты на текущее обслуживание. Кроме того, они устраняют или минимизируют технический долг, поскольку приложения можно создавать заново при изменении требований.
  • Улучшенное сотрудничество. Платформы рабочих процессов с низким кодом и No-Code позволяют ИТ-специалистам и гражданским разработчикам беспрепятственно работать вместе, сокращая разрыв между отделами и способствуя культуре сотрудничества и постоянного совершенствования.
  • Повышенная гибкость и масштабируемость. Эти платформы предоставляют встроенные инструменты и компоненты для быстрого создания прототипов, что позволяет организациям быстро тестировать и выполнять итерации, а также масштабировать решения по мере необходимости. Они также обеспечивают бесшовную интеграцию с существующими системами и источниками данных.

AppMaster, ведущая платформа no-code, демонстрирует мощь и потенциал рабочего процесса с низким кодом/ No-Code. Предлагая визуальные инструменты, такие как drag-and-drop, можно создавать приложения для серверных, веб- и мобильных систем. Это позволяет как техническим, так и нетехническим пользователям работать вместе над созданием комплексных прикладных решений без возникновения каких-либо технических проблем. AppMaster — это универсальная интегрированная среда разработки (IDE), которая ускоряет разработку приложений в 10 раз, сокращая при этом затраты на треть. Он поддерживает комплексную разработку приложений (серверных, веб- и мобильных) на единой унифицированной платформе и постоянно создает приложения с нуля, чтобы избежать накопления технического долга.

Учитывая повсеместное распространение мобильных приложений, особенно примечателен серверный подход AppMaster к мобильной разработке. Это позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API своих мобильных приложений без отправки новых версий в App Store и Play Market, что еще больше повышает гибкость и оперативность реагирования на требования пользователей. Более того, поскольку AppMaster создает реальные приложения, клиенты с подписками Business и Business+ могут получать исполняемые двоичные файлы, а клиенты с подписками Enterprise могут даже получить доступ к исходному коду и размещать приложения локально.

Приложения AppMaster совместимы с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, обеспечивая превосходную масштабируемость для корпоративных и высоконагруженных сценариев использования благодаря серверным приложениям без сохранения состояния, созданным с помощью Go. Благодаря автоматическому созданию документации Swagger (Open API) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных AppMaster обеспечивает плавную интеграцию для разработчиков и обеспечивает быстрые циклы выпуска приложений.

В заключение, платформы рабочих процессов с низким кодированием и No-Code, такие как AppMaster, являются неотъемлемой частью современных процессов разработки программного обеспечения, позволяя организациям любого размера оптимизировать автоматизацию, улучшить сотрудничество и ускорить цифровую трансформацию. Предоставляя как техническим, так и нетехническим пользователям возможность создавать сложные и масштабируемые приложения в течение короткого периода времени, эти платформы коренным образом меняют подход предприятий к разработке и автоматизации программного обеспечения.

Изучите больше терминов:
Автоматизация Автоматизация бизнес-процессов (BPA) Аудит Действие Интеграция Мониторинг рабочего процесса Оркестровка Планирование Показатели эффективности Процесс утверждения Рабочий процесс Триггер Условная логика Формы пользовательского ввода Шаблоны рабочих процессов Эскалация

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