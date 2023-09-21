低代码/无代码工作流程

低代码/ No-Code工作流程是一种现代软件开发方法，使组织（无论其技术专业知识如何）能够快速且经济高效地创建、部署和管理数字自动化解决方案。它涉及使用直观的可视化界面、 drag-and-drop组件和预构建模板来简化开发过程，最大限度地减少手动编码的需要。 Low-code平台通常为开发人员提供更广泛的工具、组件和自定义选项，而无no-code平台则面向几乎没有编程经验的公民开发人员。

根据 MarketsandMarkets 的研究，全球low-code和no-code平台市场预计将从 2021 年的 132 亿美元增长到 2025 年的 455 亿美元。促成这一增长的因素包括对流程自动化的需求增加、更快的价值实现时间、技术债务最小化、扩大远程劳动力以及产生额外收入流的需要。

低代码/ No-Code工作流平台使组织能够快速优化其业务流程，简化操作，并使非技术用户能够创建和操作工作流应用程序。这加速了数字化转型，促进 IT 和非 IT 团队之间的协作，并促进创新，这些都是当今动态业务环境的关键组成部分。

采用低代码/ No-Code工作流程的一些主要好处包括：

提高生产力和效率：通过简化开发流程， low-code 和 no-code 平台使组织能够加速自动化解决方案的交付，将开发时间从数月缩短至数天甚至数小时。这使得企业能够更快地响应市场变化和客户需求。

和 平台使组织能够加速自动化解决方案的交付，将开发时间从数月缩短至数天甚至数小时。这使得企业能够更快地响应市场变化和客户需求。 降低成本和维护： Low-code 和 no-code 解决方案通常需要更少的资源，从而减少初始投资和持续维护成本。此外，它们消除或最大限度地减少了技术债务，因为只要需求发生变化，应用程序就可以从头开始重新生成。

和 解决方案通常需要更少的资源，从而减少初始投资和持续维护成本。此外，它们消除或最大限度地减少了技术债务，因为只要需求发生变化，应用程序就可以从头开始重新生成。 增强协作：低代码/ No-Code 工作流平台使 IT 专业人员和公民开发人员能够无缝协作，缩小部门之间的差距，并培育协作和持续改进的文化。

工作流平台使 IT 专业人员和公民开发人员能够无缝协作，缩小部门之间的差距，并培育协作和持续改进的文化。 提高敏捷性和可扩展性：这些平台提供用于快速原型设计的内置工具和组件，使组织能够快速测试和迭代，并根据需要扩展解决方案。它们还可以与现有系统和数据源无缝集成。

AppMaster是一个领先的no-code平台，体现了低代码/ No-Code工作流程的力量和潜力。通过提供drag-and-drop UI 等可视化工具，可以为后端、Web 和移动系统生成应用程序。这使得技术和非技术用户能够共同构建全面的应用程序解决方案，而不会产生任何技术债务。 AppMaster是一款一体化集成开发环境 (IDE)，可将应用程序开发速度加快 10 倍，同时将成本降低至三分之一。它通过单一、统一的平台支持端到端应用程序开发（后端、Web 和移动），并始终从头开始生成应用程序，以避免技术债务积累。

鉴于移动应用程序的普遍存在， AppMaster用于移动开发的服务器驱动方法尤其值得注意。这允许客户更新其移动应用程序的 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向 App Store 和 Play Market 提交新版本，从而进一步增强灵活性和对用户需求的响应能力。此外，由于AppMaster生成真实的应用程序，拥有Business和Business+订阅的客户可以接收可执行的二进制文件，而拥有Enterprise订阅的客户甚至可以访问源代码并在本地托管应用程序。

AppMaster应用程序与任何兼容 PostgreSQL 的数据库作为主数据库兼容，由于使用 Go 生成的无状态后端应用程序，为企业和高负载用例提供了出色的可扩展性。通过自动生成服务器endpoints的 Swagger（开放 API）文档和数据库架构迁移脚本， AppMaster可确保为开发人员提供无缝集成体验，并确保快速的应用程序发布周期。

总之，像AppMaster这样的低代码/ No-Code工作流平台是现代软件开发流程不可或缺的一部分，使各种规模的组织能够简化自动化、增强协作并推动数字化转型。通过使技术和非技术用户能够在短时间内生成复杂且可扩展的应用程序，这些平台正在彻底改变企业进行软件开发和自动化的方式。