في سياق أتمتة سير العمل، يشير مصطلح "التنسيق" إلى عملية تنسيق وإدارة المهام والموارد المختلفة ضمن سير عمل آلي لتحسين الكفاءة وضمان التنفيذ السلس الشامل. وهو يستلزم التنظيم المنهجي والجدولة والتواصل بين مصادر البيانات والتطبيقات والأنظمة والخدمات المتعددة لإنشاء سير عمل متماسك وقابل للتطوير ومرن. يعد التنسيق جانبًا حاسمًا في أتمتة سير العمل، لأنه يساعد على تبسيط العمليات المعقدة، وتقليل التدخل اليدوي، ومزامنة الأنظمة المتباينة لتقديم نتائج موثوقة ومتسقة.

مع زيادة توزيع التطبيقات البرمجية وترابطها، تزداد الحاجة إلى التنسيق الفعال. وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة جارتنر، بحلول عام 2023، من المتوقع أن تتضمن أكثر من 40% من مشاريع تطوير التطبيقات الجديدة استخدام بنيات بدون خادم أو بنية وظيفية كخدمة، مما يؤكد أهمية التنسيق في إدارة سير العمل المعقدة والقابلة للتطوير.

على سبيل المثال، توفر منصة AppMaster no-code إمكانات تنسيق متقدمة تمكن المستخدمين من إنشاء وتنظيم وتنسيق مسارات عمل معقدة تتكون من نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints واجهة برمجة التطبيقات وواجهات المستخدم عبر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. تضمن بيئة التطوير المتكاملة للغاية التي توفرها AppMaster أن جميع مكونات النظام البيئي للتطبيقات تعمل بانسجام مع بعضها البعض، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز التطوير الأسرع والحلول الأكثر فعالية من حيث التكلفة مع التخلص من الديون التقنية.

يمكن تحقيق التنسيق في أتمتة سير العمل من خلال منهجيات وأدوات مختلفة ويمكن أن يشمل العديد من الجوانب الأساسية، مثل:

1. تنسيق العملية: يستلزم هذا الجانب تنسيق المهام والعمليات المتعددة ضمن سير العمل لضمان حسن سير العمل وتنفيذها. ويتضمن تحديد تسلسل التنفيذ، وبدء الإجراءات، وتعيين المنطق الشرطي لإدارة الاختلافات في تدفقات العمليات. يساعد تنسيق العمليات على تصميم وإدارة مهام سير العمل المعقدة من خلال العديد من المسارات المتفرعة بناءً على مجموعة من العوامل الشرطية.

على سبيل المثال، يوفر مصمم عمليات الأعمال AppMaster واجهة مرئية لتصميم وتنظيم تدفقات العمليات، مما يسمح للمستخدمين بتحديد وتصور العلاقات بين المهام والأحداث بسهولة. تساعد هذه الواجهة سهلة الاستخدام في تطوير مهام سير العمل المعقدة التي تتوافق مع متطلبات العمل المحددة.

2. تنسيق البيانات: يتضمن هذا الجانب إدارة ومزامنة تدفق البيانات عبر أنظمة وخدمات وتطبيقات متعددة خلال سير العمل. يضمن تنسيق البيانات التبادل السلس للبيانات وتحويلها ومعالجتها بين المصادر المتباينة مع الالتزام بالقواعد والبروتوكولات المحددة مسبقًا. ويساعد ذلك على تحسين استخدام البيانات، ومنع التكرار، وتسهيل اتخاذ قرارات أكثر دقة.

يدعم AppMaster تنسيق البيانات من خلال توافقه مع قواعد بيانات PostgreSQL، مما يسمح بتكامل البيانات بسلاسة عبر مكونات التطبيق المختلفة. يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد نماذج بيانات مخصصة لهيكلة وتنظيم بياناتهم بطريقة تناسب متطلباتهم الفريدة.

3. تنسيق الخدمة: يتضمن تنسيق الخدمة إدارة وتنسيق الخدمات الصغيرة وواجهات برمجة التطبيقات، والتي تعد لبنات بناء أساسية للتطبيقات الموزعة الحديثة. يتضمن ذلك الاتصال البيني بين الخدمات المختلفة، وإصدار الإصدارات، وموازنة التحميل لضمان الأداء الأمثل والموثوقية. يعد تنسيق الخدمة أمرًا بالغ الأهمية للتعامل مع التطبيقات الديناميكية والسحابية الأصلية والموجهة نحو الخدمة حيث تم تصميم خدمات متعددة للعمل معًا لتحقيق أهداف محددة.

يدعم AppMaster تنسيق الخدمة من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء endpoints REST API وWSS، والتي تعتبر ضرورية لتسهيل الاتصال بين تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. علاوة على ذلك، تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم، مما يضمن وجود نظام بيئي لواجهة برمجة التطبيقات (API) موثق جيدًا ويمكن الوصول إليه طوال عملية التطوير.

4. تنسيق البنية التحتية: يتمحور تنسيق البنية التحتية حول توفير وإدارة وتوسيع نطاق موارد الأجهزة والبرامج التي تدعم التطبيقات والخدمات ضمن سير العمل. ويضمن التنسيق في هذا السياق أن جميع مكونات البنية التحتية الضرورية متاحة وفعالة وفعالة لدعم سير العمل الآلي بشكل فعال.

يعالج AppMaster تنسيق البنية التحتية عن طريق تعبئة تطبيقات الواجهة الخلفية في حاويات Docker ونشرها على السحابة. يتيح ذلك توسيع البنية التحتية وإدارتها بشكل سلس بما يتماشى مع متطلبات التطبيق، مما يضمن التخصيص الفعال للموارد ودرجة عالية من المرونة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل.

في الختام، يلعب التنسيق دورًا حيويًا في مجال أتمتة سير العمل من خلال تسهيل التنسيق والإدارة الفعالين لمختلف المهام ومصادر البيانات والخدمات ومكونات البنية التحتية داخل النظام البيئي للتطبيقات. من خلال تسخير قوة التنسيق، تعمل منصة AppMaster no-code على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير ومرنة، مع ضمان تطوير أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.