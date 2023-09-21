في سياق أتمتة سير العمل، يعد المشغل حدثًا أو شرطًا محددًا يبدأ تنفيذ واحدة أو أكثر من المهام أو الإجراءات المحددة مسبقًا في النظام أو سير العمل أو عملية الأعمال. تلعب المشغلات دورًا حاسمًا في أتمتة سير العمل من خلال السماح بالاستجابات الديناميكية للتغييرات التي تحدث داخل التطبيق أو النظام. وهي بمثابة محفز للعمليات الآلية وتعمل كنقطة انطلاق لبدء التسلسل المحدد للإجراءات، وبالتالي توفير الوقت وتقليل التدخل البشري وتقليل الأخطاء.

تعمل AppMaster ، وهي منصة مشهورة no-code ، على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات قوية وفعالة مع إمكانات أتمتة سير العمل التي تعتمد على المشغلات لتبسيط العمليات التجارية. باستخدام مصمم BP المرئي الخاص بـ AppMaster ، يمكن للمستخدمين تحديد المشغلات وربطها بإجراءات محددة سيتم تنفيذها داخل تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول المصممة باستخدام النظام الأساسي.

هناك أنواع مختلفة من المشغلات، اعتمادًا على طبيعة الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تنفيذ الإجراءات المقابلة. في أتمتة سير العمل، يمكن تصنيف المشغلات على نطاق واسع إلى المجموعات التالية:

المشغلات المستندة إلى البيانات: تستجيب هذه المشغلات للتغيرات في البيانات أو لحدوث ظروف محددة متعلقة بالبيانات. تتضمن أمثلة مشغلات البيانات إنشاء سجل جديد، أو تحديث السجل، أو الحذف، أو عند استيفاء شروط معينة داخل البيانات (على سبيل المثال، تجاوز قيمة حد معين). المشغلات المستندة إلى الوقت: تعتمد المشغلات المستندة إلى الوقت على الجداول الزمنية أو الشروط المرتبطة بالوقت. تتضمن الأمثلة التكرار اليومي أو الأسبوعي أو الشهري لمهمة ما، أو الأوقات المطلقة مثل منتصف الليل، أو الأوقات النسبية مثل ساعتين من الآن. المشغلات المستندة إلى الأحداث: تستجيب هذه المشغلات لأحداث النظام أو التطبيق، بما في ذلك إجراءات المستخدم أو الأخطاء أو الإشعارات. من أمثلة مشغلات الأحداث النقرات على الأزرار، وبدء تشغيل التطبيق أو إيقاف تشغيله، ومحاولات تسجيل الدخول الفاشلة، والإشعارات الواردة من الأنظمة الخارجية. المشغلات الخارجية: يتم تشغيل المشغلات الخارجية بواسطة أنظمة خارجية أو تطبيقات خارجية، غالبًا عبر واجهات برمجة التطبيقات أو webhooks . تكون هذه المشغلات مفيدة عند دمج تطبيقات أو خدمات مختلفة ضمن بيئة تكنولوجيا معلومات معقدة. تشمل الأمثلة تلقي خطاف ويب من تطبيق آخر، أو بريد إلكتروني يتم استلامه في صندوق بريد وارد محدد، أو تحديث من جهاز استشعار عن بعد.

يمكن أن تحتوي مسارات العمل التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي AppMaster على مشغلات متعددة مصممة خصيصًا لحالات استخدام ومتطلبات محددة. تسمح الطبيعة المرنة للمشغلات للمطورين بإنشاء تطبيقات قادرة على التعامل بكفاءة مع سيناريوهات الأعمال المعقدة والتكيف مع المتطلبات المتغيرة، وبالتالي الحفاظ على درجة عالية من السرعة والاستجابة.

بالإضافة إلى سهولة الاستخدام والمرونة التي توفرها AppMaster لتحديد المشغلات، تقوم المنصة أيضًا بإنشاء تعليمات برمجية فعالة وآمنة، مما يضمن الأداء الممتاز وقابلية التوسع للتطبيقات الناتجة. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية، على سبيل المثال، باستخدام لغة البرمجة Go، بينما تتبع الواجهة الأمامية إطار عمل Vue3 مع JS/TS للويب وKotlin و Jetpack Compose لتطبيقات Android و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول iOS. يمكن نشر تطبيقات AppMaster التي تم إنشاؤها مباشرة إلى السحابة، أو يمكن توفير كود المصدر للاستضافة المحلية والمزيد من التخصيص.

من خلال استخدام المشغلات في أتمتة سير العمل، يمكن للشركات تحسين الكفاءة والدقة والفعالية الشاملة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل كبير. تضمن الأتمتة باستخدام المشغلات التنفيذ السلس للمهام المتكررة، وتحسين تخصيص الموارد، وتمكين الاستجابة في الوقت الفعلي للأحداث أو التغييرات داخل التطبيق أو النظام. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات التي تستفيد من منصة AppMaster no-code لإنشاء أتمتة سير العمل باستخدام المشغلات تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة، وتقليل وقت التطوير، والحد الأدنى من الديون الفنية.

في الختام، تعد المشغلات مكونات أساسية في أتمتة سير العمل والتي توفر القدرة على بدء إجراءات أو مهام محددة مسبقًا بناءً على أحداث أو ظروف أو تغييرات معينة في البيانات. توفر منصة AppMaster no-code حلاً شاملاً وسهل الاستخدام لإنشاء تطبيقات تتمتع بقدرات أتمتة سير العمل المتقدمة، وتتضمن مجموعة متنوعة من أنواع المشغلات لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة. في النهاية، يتيح استخدام المشغلات داخل AppMaster للشركات إنشاء تطبيقات أكثر كفاءة وقابلة للتطوير والاستجابة تساعد في زيادة الإنتاجية وتبسيط العمليات.