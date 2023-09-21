في سياق أتمتة سير العمل، يشير مصطلح "سير العمل" إلى سلسلة من المهام والإجراءات والأنشطة المنظمة والمنسقة المصممة لتحقيق هدف محدد ضمن عملية الأعمال. من خلال تحديد سير العمل، يمكن للمؤسسات تبسيط عملياتها وتحسين الموارد وتقليل الأخطاء البشرية وتعزيز الكفاءة العامة. تلعب أتمتة سير العمل دورًا حاسمًا في هذه العملية، لأنها تتيح أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت، مما يسمح للموظفين بالتركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى واتخاذ القرارات.

تتضمن أتمتة سير العمل عادةً التفاعل والتعاون بين أنظمة البرامج المختلفة ومكونات الأجهزة والموارد البشرية. يمكن أن تتراوح مسارات العمل هذه من عمليات بسيطة ذات خطوة واحدة إلى عمليات معقدة ومتعددة الخطوات ومتعددة الطبقات. يتضمن سير العمل المصمم جيدًا مراحل مثل البدء والتنفيذ والمراقبة والتقييم والتحسين، مما يلبي احتياجات معالجة البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي والتاريخي.

نظرًا لأهميته في مشهد العمليات التجارية الحديثة، فإن أتمتة سير العمل هي مجال تمت دراسته وبحثه على نطاق واسع. وفقًا لشركة Forrester Research، من المتوقع أن يصل السوق العالمي لتقنيات الأتمتة الذكية، بما في ذلك أدوات أتمتة سير العمل، إلى 46.4 مليار دولار بحلول عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 55%. ويمكن أن يعزى الاعتماد المتزايد لهذه التقنيات إلى عوامل مثل الحاجة إلى اتخاذ قرارات أسرع وأكثر فعالية، وتحسين التعاون بين الوظائف، وتقليل تكاليف العمالة اليدوية.

في السنوات الأخيرة، أضاف ظهور الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster بُعدًا جديدًا لأتمتة سير العمل. يعمل AppMaster على تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات خلفية مخصصة وويب وتطبيقات الهاتف المحمول مع الحد الأدنى من المعرفة بالبرمجة، مما يجعل تطوير سير العمل وأتمتته أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة. من خلال مصمم BP (عمليات الأعمال) المرئي القوي وسهل الاستخدام من AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء وتعديل سير عمل متطور لمختلف التطبيقات، والاستفادة من الميزات مثل تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة، ومكونات الويب التي تم إنشاؤها، وأطر تطبيقات الهاتف المحمول التي يحركها الخادم.

يمكّن مصمم BP القوي الخاص بـ AppMaster المستخدمين من إنشاء منطق سير عمل معقد داخل التطبيقات مع ضمان التكامل السلس مع endpoints REST API وWSS. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة واجهة drag-and-drop بديهية لتصميم مكونات واجهة المستخدم ومنطق الأعمال المرتكز على التطبيقات المناسب لكل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات باستخدام أطر عمل ولغات برمجة متطورة، مثل Go لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 لتطبيقات الويب، وKotlin/ Jetpack Compose (Android) و SwiftUI (iOS) لتطبيقات الهاتف المحمول.

إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster هي أنه يمكن تحديثها وإعادة إنشائها تلقائيًا عند إجراء تغييرات على سير العمل، مما يضمن أن رمز التطبيق محدث دائمًا وخالي من الديون الفنية. يسمح نهج AppMaster القائم على الخادم للمستخدمين بتحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى إعادة إرسال الإصدارات الجديدة إلى متاجر التطبيقات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء وثائق مفصلة والحفاظ عليها، مثل مواصفات Swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، لكل مشروع، مما يضمن بيئة تطوير تطبيقات شاملة ومنظمة جيدًا ويمكن صيانتها بسهولة.

يدعم AppMaster التكامل مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يوفر حلاً لإدارة البيانات قابلاً للتطوير وعالي الأداء للشركات من جميع الأحجام. من خلال الاستخدام الفعال لقوة التطبيقات الخلفية عديمة الحالة المجمعة التي تم إنشاؤها باستخدام Go، تُظهر تطبيقات AppMaster قابلية توسع ملحوظة لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. إن قدرة النظام الأساسي على تعزيز سرعة وفعالية تطوير التطبيقات بشكل كبير جعلت منه خيارًا مفضلاً لمجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة الحجم والشركات الكبيرة.

في الختام، يعد سير العمل المحدد جيدًا في سياق أتمتة سير العمل أمرًا محوريًا لتحسين كفاءة وإنتاجية وفعالية العمليات التجارية. مع ظهور الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، أصبح الوصول إلى القدرة على تصميم وتنفيذ وتحسين سير العمل أكثر سهولة من أي وقت مضى. وباقتران ذلك مع الطلب المتزايد على تقنيات الأتمتة الذكية، فإن القدرة على إنشاء تطبيقات مخصصة تلبي متطلبات سير العمل المحددة ستعزز بشكل كبير قدرة المؤسسة على البقاء تنافسية ومرنة ومبتكرة في مشهد الأعمال الرقمي المتزايد اليوم.