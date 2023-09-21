Az Kodlu/Kodsuz İş Akışı

Düşük Kodlu/ No-Code İş Akışı, teknik uzmanlıkları ne olursa olsun kuruluşlara dijital otomasyon çözümlerini hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturma, dağıtma ve yönetme yetkisi veren modern bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Geliştirme sürecini basitleştirmek ve manuel kodlama ihtiyacını en aza indirmek için sezgisel görsel arayüzlerin, drag-and-drop bileşenlerinin ve önceden oluşturulmuş şablonların kullanımını içerir. Low-code platformlar genellikle geliştiriciler için daha kapsamlı araçlar, bileşenler ve özelleştirme seçenekleri sunarken, no-code platformlar çok az programlama deneyimi olan veya hiç programlama deneyimi olmayan vatandaş geliştiricilere yöneliktir.

MarketsandMarkets araştırmasına göre low-code ve no-code platformlara yönelik küresel pazarın 2021'de 13,2 milyar dolardan 2025'e kadar 45,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu büyümeye katkıda bulunan faktörler arasında artan süreç otomasyonu ihtiyacı, daha hızlı değer elde etme süresi, teknik borcun en aza indirilmesi, uzaktan iş gücünün genişletilmesi ve ek gelir akışı yaratma ihtiyacı yer alıyor.

Az Kodlu/ No-Code İş Akışı platformları, kuruluşların iş süreçlerini hızlı bir şekilde optimize etmelerine, operasyonları kolaylaştırmalarına ve teknik bilgisi olmayan kullanıcılara iş akışı uygulamaları oluşturma ve çalıştırma olanağı sağlar. Bu, günümüzün dinamik iş ortamının tüm kritik bileşenleri olan dijital dönüşümü hızlandırır, BT ve BT dışı ekipler arasındaki işbirliğini kolaylaştırır ve yeniliği teşvik eder.

Az Kodlu/ No-Code İş Akışını benimsemenin bazı önemli faydaları şunlardır:

Artan üretkenlik ve verimlilik: low-code ve no-code platformlar, geliştirme sürecini basitleştirerek kuruluşların otomasyon çözümlerinin teslimini hızlandırmasına olanak tanıyarak geliştirme süresini aylardan günlere, hatta saatlere indirir. Bu, işletmelerin pazar değişikliklerine ve müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermesini sağlar.

ve platformlar, geliştirme sürecini basitleştirerek kuruluşların otomasyon çözümlerinin teslimini hızlandırmasına olanak tanıyarak geliştirme süresini aylardan günlere, hatta saatlere indirir. Bu, işletmelerin pazar değişikliklerine ve müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermesini sağlar. Daha az maliyet ve bakım: Low-code ve no-code çözümler genellikle daha az kaynak gerektirir, bu da hem ilk yatırımı hem de devam eden bakım maliyetlerini azaltır. Ek olarak, gereksinimler değiştiğinde uygulamalar sıfırdan yeniden oluşturulabildiğinden, teknik borçlar ortadan kaldırılır veya en aza indirilir.

ve çözümler genellikle daha az kaynak gerektirir, bu da hem ilk yatırımı hem de devam eden bakım maliyetlerini azaltır. Ek olarak, gereksinimler değiştiğinde uygulamalar sıfırdan yeniden oluşturulabildiğinden, teknik borçlar ortadan kaldırılır veya en aza indirilir. Gelişmiş işbirliği: Düşük Kodlu/ No-Code İş Akışı platformları, BT profesyonellerinin ve vatandaş geliştiricilerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanır, departmanlar arasındaki boşluğu doldurur ve işbirliği ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder.

İş Akışı platformları, BT profesyonellerinin ve vatandaş geliştiricilerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanır, departmanlar arasındaki boşluğu doldurur ve işbirliği ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder. Artan çeviklik ve ölçeklenebilirlik: Bu platformlar, hızlı prototip oluşturma için yerleşik araçlar ve bileşenler sağlayarak kuruluşların hızlı bir şekilde test etmesine ve yineleme yapmasına ve çözümleri gerektiği gibi ölçeklendirmesine olanak tanır. Ayrıca mevcut sistemler ve veri kaynaklarıyla kusursuz entegrasyon sağlarlar.

Lider bir no-code platform olan AppMaster, Düşük Kodlu/ No-Code İş Akışının gücünü ve potansiyelini örneklendirir. drag-and-drop kullanıcı arayüzü gibi görsel araçlar sunarak arka uç, web ve mobil sistemler için uygulamalar oluşturulabilir. Bu, hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcıların, herhangi bir teknik borç ödemeden kapsamlı uygulama çözümleri oluşturmak için birlikte çalışmasına olanak tanır. AppMaster, uygulama geliştirmeyi 10 kat hızlandırırken maliyetleri üçte bire indiren hepsi bir arada Entegre Geliştirme Ortamıdır (IDE). Tek bir birleşik platformla uçtan uca uygulama geliştirmeyi (arka uç, web ve mobil) destekler ve teknik borç birikimini önlemek için uygulamaları sürekli olarak sıfırdan üretir.

Mobil uygulamaların her yerde mevcut olduğu göz önüne alındığında, AppMaster mobil geliştirme için sunucu odaklı yaklaşımı özellikle dikkate değerdir. Bu, müşterilerin mobil uygulamalarının kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak tanıyarak esnekliği ve kullanıcı gereksinimlerine yanıt verme yeteneğini daha da artırıyor. Üstelik AppMaster gerçek uygulamalar ürettiğinden, Business ve Business+ aboneliği olan müşteriler yürütülebilir ikili dosyalar alabilirken, Enterprise aboneliği olanlar kaynak koduna erişebilir ve uygulamaları şirket içinde barındırabilir.

AppMaster uygulamaları, birincil veritabanı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla uyumludur ve Go ile oluşturulan durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları nedeniyle kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için mükemmel ölçeklenebilirlik sağlar. Sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak oluşturulan Swagger (Açık API) belgeleriyle AppMaster, geliştiriciler için kusursuz bir entegrasyon deneyimi sağlar ve hızlı uygulama sürüm döngüleri sağlar.

Sonuç olarak, AppMaster gibi Düşük Kodlu/ No-Code İş Akışı platformları, modern yazılım geliştirme süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve her boyuttaki kuruluşa otomasyonu kolaylaştırma, iş birliğini geliştirme ve dijital dönüşümü teşvik etme gücü verir. Hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcıların kısa bir süre içinde karmaşık ve ölçeklenebilir uygulamalar üretmesini mümkün kılan bu platformlar, işletmelerin yazılım geliştirme ve otomasyona yaklaşımlarında devrim yaratıyor.