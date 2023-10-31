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نو إس كيو إل

Oct 31, 2023

يمثل NoSQL (وليس SQL فقط) خروجًا عن أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية التقليدية (RDBMS) ويشكل فئة أوسع من أنظمة قواعد البيانات التي تستخدم أساليب بديلة وغير علائقية لتخزين البيانات والاستعلام عنها. تم تصميم قواعد بيانات NoSQL لتلبية المتطلبات المتزايدة للتطبيقات الحديثة كثيفة البيانات، وهي معروفة بقابليتها للتوسع وقدرتها على التعامل مع البيانات غير المنظمة وسهولة الاستخدام. في سياق نمذجة البيانات، تظهر قواعد بيانات NoSQL اختلافات في طريقة تنظيم البيانات والاستعلام عنها مقارنة بنظيراتها في SQL.

تتضمن نمذجة البيانات في قواعد بيانات NoSQL عادةً استخدام واحد أو أكثر من نماذج البيانات الأساسية الأربعة التالية:

  1. موجه نحو المستندات: تخزين هياكل البيانات الهرمية، مثل تنسيق JSON أو BSON، والتي تسمح بتمثيل علاقات البيانات المتداخلة والمعقدة. تتضمن الأمثلة MongoDB وCouchbase وRavenDB.
  2. القيمة الرئيسية: التركيز على تخزين وإدارة المصفوفات الترابطية، حيث يمكن معالجة أزواج القيمة الرئيسية الفردية. تشمل الأمثلة Redis وAmazon DynamoDB وRiak.
  3. عائلة الأعمدة: استخدام تصميم تخزين عمودي يتم فيه تجميع الأعمدة معًا كعائلات أعمدة وتقسيمها عبر عقد متعددة. تشمل الأمثلة Apache Cassandra وGoogle BigTable وScyllaDB.
  4. يعتمد على الرسم البياني: الاستفادة من نظرية الرسم البياني لإدارة تخزين واسترجاع نقاط البيانات وعلاقاتها في بنية تشبه الرسم البياني. تشمل الأمثلة Neo4j، وAmazon Neptune، وArangoDB.

لقد تم تبني قواعد بيانات NoSQL من قبل المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الضخمة، والمعالجة في الوقت الحقيقي، والأنظمة الموزعة واسعة النطاق. وهي مناسبة بشكل خاص للتعامل مع البيانات غير المنظمة أو شبه المنظمة أو متعددة الأشكال، والتي تمثل عادةً جزءًا كبيرًا من البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة تطبيقات الويب الحديثة والهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء.

يمكن أن يعزى ظهور قواعد بيانات NoSQL إلى عدة عوامل رئيسية. أولاً، أنها تعالج بشكل فعال القيود المفروضة على نظام RDBMS التقليدي من حيث قابلية التوسع والأداء. مع استمرار نمو حجم وسرعة وتنوع البيانات الناتجة عن التطبيقات، توفر قواعد بيانات NoSQL بطبيعتها قابلية التوسع الأفقي من خلال تقسيم البيانات والنسخ المتماثل عبر عقد متعددة في نظام موزع. هذه القدرة على التوسع، بدلاً من التوسع، تمكن قواعد بيانات NoSQL من استيعاب التوسع السريع لمتطلبات تخزين البيانات والحفاظ على مستويات عالية من الأداء والتوافر. ثانيًا، توفر قواعد بيانات NoSQL نماذج بيانات مرنة يمكنها استيعاب التغييرات في متطلبات التطبيق بمرور الوقت دون الحاجة إلى عمليات ترحيل قواعد البيانات المعقدة والمكلفة. تعتبر سرعة الحركة هذه ذات قيمة خاصة في ممارسات تطوير البرمجيات الرشيقة الحديثة حيث تكون دورات التطوير التكرارية والتحديثات المتكررة شائعة. وأخيرًا، غالبًا ما تتميز قواعد بيانات NoSQL بواجهة برمجة واستعلام أبسط وسهلة للمطورين، مما يسهل عملية إنشاء النماذج الأولية السريعة ويختصر وقت طرح التطبيقات والميزات الجديدة في السوق.

نظرًا لهذه المزايا، اكتسبت قواعد بيانات NoSQL شعبية بين مطوري البرامج والمؤسسات في السنوات الأخيرة. وفقًا لاستطلاع أجرته Stack Overflow عام 2021، تعد MongoDB حاليًا قاعدة بيانات NoSQL الأكثر شيوعًا، حيث أبلغ 32.8% من المطورين عن استخدامها، يليها Redis بنسبة 26.9%، وElasticsearch بنسبة 16.6%. علاوة على ذلك، تم اعتماد قواعد بيانات NoSQL من قبل كبار موفري الخدمات السحابية، مثل Amazon Web Services (AWS)، وGoogle Cloud، وMicrosoft Azure، الذين يقدمون خدمات NoSQL المُدارة، بما في ذلك Amazon DynamoDB، وGoogle Cloud Firestore، وAzure Cosmos DB على التوالي.

مع استمرار تطور مشهد نمذجة البيانات، من المرجح أن تكتسب قواعد بيانات NoSQL مزيدًا من الاهتمام كبديل أو مكمل لنظام إدارة قواعد البيانات RDBMS التقليدي. في بعض الحالات، قد تتبنى المؤسسات إستراتيجية استمرارية متعددة اللغات، وذلك باستخدام مزيج من قواعد بيانات SQL وNoSQL لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة. على سبيل المثال، قد تستخدم إحدى الشركات نظام RDBMS مثل PostgreSQL لمعالجة المعاملات وإعداد التقارير، مع الاستفادة من MongoDB لتخزين البيانات الهرمية المعقدة والبحث المرن للبحث عن النص والتحليلات.

عندما يتعلق الأمر بنمذجة البيانات لقواعد بيانات NoSQL على AppMaster ، يتوفر لدى العملاء مجموعة كبيرة من الخيارات المتاحة لهم. يدعم AppMaster مجموعة متنوعة من قواعد بيانات NoSQL للواجهة الخلفية، مما يمكّن المستخدمين من دمج تطبيقاتهم بسهولة مع حلول تخزين البيانات هذه. علاوة على ذلك، بفضل إمكانات نمذجة البيانات المرئية التي توفرها المنصة، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات الخاصة بهم وتعديلها دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تعمل القدرة على تمثيل نماذج البيانات ومعالجتها بشكل مرئي في قواعد بيانات NoSQL، جنبًا إلى جنب مع مجموعة أدوات AppMaster القوية no-code ، على تسريع عملية تطوير التطبيقات بشكل كبير وتمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير تعتمد على البيانات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة من أي وقت مضى .

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