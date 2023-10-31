NoSQL (Yalnızca SQL değil), geleneksel ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinden (RDBMS) bir sapmayı temsil eder ve veri depolama ve sorgulamaya yönelik alternatif, ilişkisel olmayan yaklaşımlar kullanan daha geniş bir veritabanı sistemleri sınıfını oluşturur. Modern veri yoğunluklu uygulamaların artan taleplerini karşılamak üzere tasarlanan NoSQL veritabanları, ölçeklenebilirlikleri, yapılandırılmamış verileri işleme yetenekleri ve kullanım kolaylıklarıyla bilinir. Veri modelleme bağlamında NoSQL veritabanları, SQL veritabanlarıyla karşılaştırıldığında verilerin yapılandırılma ve sorgulanma biçiminde farklılıklar gösterir.

NoSQL veritabanlarındaki veri modelleme, genellikle aşağıdaki dört birincil veri modelinden birinin veya daha fazlasının kullanılmasını içerir:

Belge odaklı: İç içe geçmiş, karmaşık veri ilişkilerinin temsiline olanak tanıyan JSON veya BSON formatı gibi hiyerarşik veri yapılarının depolanması. Örnekler arasında MongoDB, Couchbase ve RavenDB bulunur. Anahtar/değer çiftleri: Bireysel anahtar/değer çiftlerinin adreslenebildiği ilişkisel dizilerin depolanması ve yönetimine odaklanmak. Örnekler arasında Redis, Amazon DynamoDB ve Riak yer alır. Sütun ailesi: Sütunların sütun aileleri olarak gruplandırıldığı ve birden çok düğüme bölündüğü sütunlu depolama tasarımının kullanılması. Örnekler arasında Apache Cassandra, Google BigTable ve ScyllaDB yer alır. Grafik tabanlı: Veri noktalarının ve bunların ilişkilerinin grafik benzeri bir yapıda depolanmasını ve alınmasını yönetmek için grafik teorisinden yararlanılır. Örnekler arasında Neo4j, Amazon Neptune ve ArangoDB yer alır.

NoSQL veritabanları, büyük veriler, gerçek zamanlı işleme ve büyük ölçekli dağıtılmış sistemlerle uğraşan kuruluşlar tarafından benimsenmiştir. Tipik olarak modern web, mobil ve IoT uygulamaları tarafından oluşturulan verilerin önemli bir bölümünü oluşturan yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış veya polimorfik verilerin işlenmesi için özellikle çok uygundurlar.

NoSQL veritabanlarının yükselişi birkaç temel faktöre bağlanabilir. Birincisi, geleneksel RDBMS'nin ölçeklenebilirlik ve performans açısından sınırlamalarını etkili bir şekilde ele alıyorlar. Uygulamalar tarafından oluşturulan verilerin hacmi, hızı ve çeşitliliği büyümeye devam ettikçe, NoSQL veritabanları, dağıtılmış bir sistemdeki birden fazla düğüm arasında veri bölümleme ve çoğaltma yoluyla doğası gereği yatay ölçeklenebilirlik sunar. Mimarilerin ölçeği büyütmek yerine ölçeği genişletmeye yönelik bu kapasitesi, NoSQL veritabanlarının veri depolama gereksinimlerinin hızla genişlemesine uyum sağlamasına ve yüksek düzeyde performans ve kullanılabilirliği korumasına olanak tanır. İkincisi, NoSQL veritabanları, karmaşık ve maliyetli veritabanı geçiş süreçlerine ihtiyaç duymadan zaman içinde uygulama gereksinimlerindeki değişikliklere uyum sağlayabilen esnek veri modelleri sağlar. Bu çeviklik, yinelemeli geliştirme döngülerinin ve sık güncellemelerin yaygın olduğu modern çevik yazılım geliştirme uygulamalarında özellikle değerlidir. Son olarak, NoSQL veritabanları genellikle daha basit, geliştirici dostu bir sorgulama ve programlama arayüzüne sahiptir; bu, hızlı prototip oluşturmayı kolaylaştırır ve yeni uygulamalar ve özellikler için pazara çıkış süresini kısaltır.

Bu avantajları nedeniyle NoSQL veritabanları son yıllarda yazılım geliştiriciler ve kuruluşlar arasında popülerlik kazanmıştır. Stack Overflow tarafından 2021'de yapılan bir ankete göre MongoDB, geliştiricilerin %32,8'inin kullanım bildirdiği şu anda en popüler NoSQL veritabanıdır; onu %26,9 ile Redis ve %16,6 ile Elasticsearch takip etmektedir. Ayrıca NoSQL veritabanları, sırasıyla Amazon DynamoDB, Google Cloud Firestore ve Azure Cosmos DB gibi yönetilen NoSQL hizmetleri sunan Amazon Web Services (AWS), Google Cloud ve Microsoft Azure gibi büyük bulut sağlayıcıları tarafından onaylanmıştır.

Veri modelleme ortamı gelişmeye devam ettikçe, NoSQL veritabanlarının geleneksel RDBMS'ye alternatif veya tamamlayıcı olarak daha fazla ilgi görmesi muhtemeldir. Bazı durumlarda kuruluşlar, farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak için SQL ve NoSQL veritabanlarının bir karışımını kullanan çok dilli bir kalıcılık stratejisi benimseyebilir. Örneğin bir şirket, işlemsel işleme ve raporlama için PostgreSQL gibi bir RDBMS kullanırken karmaşık, hiyerarşik verileri depolamak için MongoDB'den ve metin arama ve analiz için Elasticsearch'ten yararlanabilir.

AppMaster NoSQL veritabanları için veri modelleme söz konusu olduğunda müşterilerin elinde çok sayıda seçenek vardır. AppMaster, arka uç için çeşitli NoSQL veritabanlarını destekleyerek kullanıcıların uygulamalarını bu veri depolama çözümleriyle kolayca entegre etmelerine olanak tanır. Üstelik platformun sunduğu görsel veri modelleme yetenekleri sayesinde kullanıcılar tek satır kod yazmadan veri modellerini oluşturup değiştirebiliyorlar. NoSQL veritabanlarındaki veri modellerini görsel olarak temsil etme ve yönetme yeteneği, AppMaster güçlü no-code araç seti ile birleştiğinde, uygulama geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır ve kullanıcılara ölçeklenebilir, veri odaklı uygulamaları her zamankinden daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde oluşturma olanağı verir. .