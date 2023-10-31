يشير نسب البيانات، في سياق نمذجة البيانات، إلى رحلة البيانات الشاملة والتي يمكن تتبعها من مصدرها عبر مراحل مختلفة من التحسين والمعالجة والتحويل حتى تصل إلى وجهتها النهائية، والتي يمكن أن تكون تقريرًا أو لوحة معلومات أو طلب. يلعب Data Lineage دورًا حاسمًا في فهم تدفق البيانات، وضمان موثوقية البيانات ودقتها واتساقها، وتسهيل تدقيق البيانات وإدارتها.

في قلب النظام الأساسي AppMaster no-code تكمن قدرته على إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي (مخطط قاعدة البيانات)، والتي تشكل الأساس لتصميم العمليات التجارية وإنشاء كود مصدر التطبيق. وفي هذا السياق، يصبح Data Lineage جانبًا أساسيًا للحفاظ على الشفافية وإمكانية التتبع والمساءلة عن البيانات المستخدمة في هذه التطبيقات.

تتكون عملية نسب البيانات النموذجية من عدة مراحل، والتي قد تختلف وفقًا لمتطلبات نمذجة البيانات ومعالجة البيانات المحددة للمؤسسة:

استيعاب البيانات: في هذه المرحلة، يتم الحصول على البيانات من مصادر مختلفة، مثل واجهات برمجة التطبيقات الخارجية أو مدخلات المستخدم أو قواعد البيانات أو الملفات أو أي نوع آخر من المصادر. تمهد هذه المرحلة الطريق للبيانات الأولية التي ستمر عبر خطوط معالجة البيانات المختلفة. تحويل البيانات: أثناء تحرك البيانات عبر خطوط المعالجة، قد يتم تحويلها أو إثرائها أو تنظيفها، اعتمادًا على متطلبات العمل. قد يتضمن تحويل البيانات عمليات مثل التصفية، أو التجميع، أو الانضمام، أو المحورية، بالإضافة إلى تطبيق قواعد العمل والمنطق. تخزين البيانات: بعد معالجة البيانات وتحويلها، يتم تخزينها في قواعد البيانات أو بحيرات البيانات أو أنظمة التخزين الأخرى لاسترجاعها أو تحليلها أو دمجها مع التطبيقات الأخرى في المستقبل. الوصول إلى البيانات: يصل المستخدمون أو التطبيقات أو الخدمات إلى البيانات المحولة من أنظمة التخزين بناءً على متطلبات محددة. يتضمن ذلك قراءة البيانات أو الاستعلام عنها باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو SQL أو لغات الاستعلام الأخرى. استهلاك البيانات: المرحلة الأخيرة من نسب البيانات هي استهلاك البيانات المعالجة في شكل تقارير أو تحليلات أو لوحات معلومات أو تصورات، والتي توفر رؤى أو تدعم اتخاذ القرار أو تدفع وظائف التطبيق.

يلعب Data Lineage دورًا مهمًا في معالجة التحديات المختلفة لإدارة البيانات وإدارتها: