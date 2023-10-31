OLTP (معالجة المعاملات عبر الإنترنت) هي فئة من أنظمة الكمبيوتر المصممة خصيصًا لإدارة تطبيقات المعاملات ومعالجة كميات كبيرة من تفاعلات المستخدم بكفاءة والتي تقوم بالتقاط البيانات اللازمة وتخزينها وتعديلها واسترجاعها لدعم العمليات التجارية اليومية. في سياق نمذجة البيانات، تركز أنظمة OLTP على المعالجة الدقيقة والفعالة للبيانات المنظمة في قواعد البيانات، والتعامل مع أعداد كبيرة من المستخدمين المتزامنين الذين يقومون بالمعاملات وعمليات الاستعلام في الوقت الفعلي.

تعتبر أنظمة OLTP ضرورية لحسن سير الأعمال، لأنها تشكل العمود الفقري لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الأنظمة المصرفية، والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الحجز، ونقاط البيع بالتجزئة، وإدارة المخزون، وإدارة علاقات العملاء، والتوريد إدارة السلسلة، من بين أمور أخرى. يجب أن تكون هذه الأنظمة سريعة الاستجابة وقادرة على توفير الوصول إلى البيانات ومعالجتها بشكل سريع وموثوق، مما يضمن المعالجة المتسقة للمعاملات التجارية ودعم احتياجات الآلاف أو حتى الملايين من المستخدمين والعملاء.

في قلب نظام OLTP يقع نظام إدارة قاعدة البيانات (DBMS)، وهو المسؤول عن إدارة عمليات تخزين البيانات واسترجاعها وتعديلها. عادةً، تستخدم أنظمة OLTP نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS) الذي يستخدم نموذج البيانات العلائقية ولغة الاستعلام الهيكلية (SQL) للتفاعل مع البيانات. يتم تنظيم البيانات الموجودة في نظام OLTP في جداول مكونة من صفوف وأعمدة، والتي يمكن الوصول إليها ومعالجتها باستخدام استعلامات وبيانات SQL.

إحدى الخصائص الرئيسية لأنظمة OLTP هي الالتزام بخصائص ACID (الذرية والاتساق والعزل والمتانة)، والتي تضمن سلامة المعاملات واتساق البيانات. وهذا يضمن معالجة جميع المعاملات التجارية بشكل موثوق، وفي حالة فشل النظام، يمكن استعادة قاعدة البيانات إلى حالة متسقة دون فقدان أي التزامات أو التسبب في تناقضات.

في سياق AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية، تلعب OLTP دورًا حاسمًا في دعم التطبيقات التي تم إنشاؤها ونشرها باستخدام النظام الأساسي:

تتيح أدوات نمذجة البيانات المرئية القوية من AppMaster للعملاء إمكانية إنشاء وإدارة نماذج البيانات الارتباطية اللازمة لأنظمة OLTP، مما يضمن وجود البنية الصحيحة في مكانها الصحيح لتخزين البيانات واسترجاعها وتعديلها بكفاءة. يتيح مصمم عمليات الأعمال المرئي الخاص بـ AppMaster للعملاء تحديد منطق الأعمال وتنفيذه، مما يضمن أن المعاملات والعمليات تتبع القواعد وسير العمل المطلوبة، وتحافظ على سلامة البيانات واتساقها. تعمل واجهة REST API الخاصة بـ AppMaster endpoints المستندة إلى WebSocket على تسهيل الاتصال السلس بين الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات، مما يتيح معالجة المعاملات بكفاءة وتبادل البيانات في الوقت الفعلي لأنظمة OLTP. تتميز التطبيقات التي تم إنشاؤها AppMaster بأنها عالية الأداء وقابلة للتطوير ولا تعتمد على النظام الأساسي، مما يضمن أن أنظمة OLTP المبنية باستخدام النظام الأساسي يمكنها التعامل مع أحجام المعاملات الكبيرة وأوقات الاستجابة الضيقة المطلوبة للشركات الحديثة.

على الرغم من أن أنظمة OLTP تتفوق في التعامل مع المعاملات القصيرة والمتكررة، إلا أنها ليست مصممة للمهام التحليلية، مثل إعداد التقارير ودعم القرار، والتي تتطلب استعلامات معقدة ومكثفة الموارد قد تتضمن كميات كبيرة من البيانات التاريخية. وهنا يأتي دور المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP)، لتكمل أنظمة OLTP من خلال توفير بيئة منفصلة محسنة لتحليل البيانات وإعداد التقارير.

علاوة على ذلك، يمكن توسيع أنظمة OLTP ودمجها مع العديد من التقنيات والأنظمة الأساسية، بما في ذلك مستودعات البيانات وأدوات ذكاء الأعمال (BI) وخوارزميات التعلم الآلي (ML) ومنصات البيانات الضخمة، مما يمكّن الشركات من إطلاق قيمة أكبر من بياناتها واكتشافها. الرؤى وتحسين عملياتها.

باختصار، تعد أنظمة OLTP هي العمود الفقري للشركات الحديثة، حيث تمكن المؤسسات من معالجة كميات كبيرة من تفاعلات المستخدم والمعاملات التجارية وتبادل البيانات في الوقت الفعلي بكفاءة. توفر منصة AppMaster no-code جميع الأدوات والإمكانيات اللازمة للشركات لتصميم وإنشاء ونشر تطبيقات OLTP عالية الأداء وقابلة للتطوير ومصممة خصيصًا لتلبية متطلباتها الفريدة واحتياجات الصناعة.