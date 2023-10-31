NoSQL （不仅是 SQL）代表了对传统关系数据库管理系统 (RDBMS) 的背离，并构成了更广泛的数据库系统类别，采用替代的非关系方法进行数据存储和查询。 NoSQL 数据库旨在满足现代数据密集型应用程序不断增长的需求，以其可扩展性、处理非结构化数据的能力和易用性而闻名。在数据建模的背景下，NoSQL 数据库与 SQL 数据库相比，在数据结构化和查询方式上表现出差异。

NoSQL 数据库中的数据建模通常涉及使用以下四种主要数据模型中的一种或多种：

面向文档：存储分层数据结构，例如 JSON 或 BSON 格式，允许表示嵌套的复杂数据关系。示例包括 MongoDB、Couchbase 和 RavenDB。 键值：专注于关联数组的存储和管理，其中各个键值对是可寻址的。示例包括 Redis、Amazon DynamoDB 和 Riak。 列族：利用列式存储设计，其中列被分组为列族并跨多个节点进行分区。示例包括 Apache Cassandra、Google BigTable 和 ScyllaDB。 基于图：利用图论来管理数据点及其在类似图的结构中的关系的存储和检索。示例包括 Neo4j、Amazon Neptune 和 ArangoDB。

NoSQL 数据库已受到处理大数据、实时处理和大规模分布式系统的组织的欢迎。它们特别适合处理非结构化、半结构化或多态数据，这些数据通常占现代网络、移动和物联网应用程序生成的数据的很大一部分。

NoSQL 数据库的兴起可归因于几个关键因素。首先，它们有效地解决了传统 RDBMS 在可扩展性和性能方面的局限性。随着应用程序生成的数据量、速度和种类不断增长，NoSQL 数据库本质上通过分布式系统中多个节点的数据分区和复制来提供水平可扩展性。这种横向扩展（而非纵向扩展）架构的能力使 NoSQL 数据库能够适应数据存储需求的快速扩展，并保持高水平的性能和可用性。其次，NoSQL 数据库提供灵活的数据模型，可以适应应用程序需求随时间的变化，而无需复杂且昂贵的数据库迁移过程。这种敏捷性在迭代开发周期和频繁更新很常见的现代敏捷软件开发实践中特别有价值。最后，NoSQL 数据库通常具有更简单、开发人员友好的查询和编程接口，这有助于快速原型设计并缩短新应用程序和功能的上市时间。

由于这些优点，NoSQL 数据库近年来在软件开发人员和组织中受到欢迎。根据 Stack Overflow 2021 年的调查，MongoDB 是目前最受欢迎的 NoSQL 数据库，有 32.8% 的开发者报告使用情况，其次是 Redis（26.9%）和 Elasticsearch（16.6%）。此外，NoSQL 数据库已得到 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等主要云提供商的认可，它们提供托管 NoSQL 服务，分别包括 Amazon DynamoDB、Google Cloud Firestore 和 Azure Cosmos DB。

随着数据建模领域的不断发展，NoSQL 数据库作为传统 RDBMS 的替代或补充可能会获得进一步的关注。在某些情况下，组织可能会采用多语言持久性策略，混合使用 SQL 和 NoSQL 数据库来满足不同的应用程序需求。例如，公司可能使用 PostgreSQL 等 RDBMS 进行事务处理和报告，同时利用 MongoDB 存储复杂的分层数据，并利用 Elasticsearch 进行文本搜索和分析。

当谈到AppMaster上 NoSQL 数据库的数据建模时，客户有多种选择。 AppMaster支持各种后端NoSQL数据库，使用户能够轻松地将他们的应用程序与这些数据存储解决方案集成。此外，借助平台提供的可视化数据建模功能，用户无需编写任何代码即可创建和修改数据模型。直观地表示和操作 NoSQL 数据库中的数据模型的能力，与AppMaster强大的no-code工具集相结合，显着加快了应用程序开发过程，并使用户能够比以往更快、更经济高效地构建可扩展的数据驱动应用程序。