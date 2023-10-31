في سياق نمذجة البيانات ومنصة AppMaster no-code ، يشير "الكيان" إلى تمثيل مفاهيمي مجرد لكائن أو مفهوم في العالم الحقيقي ذي صلة بمجال المشكلة التي يعالجها التطبيق. تعمل الكيانات بشكل أساسي كوحدات بناء دلالية في نموذج البيانات، مما يسمح للمطورين والمصممين وخبراء المجال بإنشاء تمثيل هادف ومنظم جيدًا لمجال المشكلة من خلال تحديد هذه العناصر الأساسية وتعريفها وتنظيمها.

يتكون الكيان عادةً من مجموعة من السمات التي تصف خصائصه أو خصائصه. قد يكون لهذه السمات أنواع بيانات وقيود وعلاقات مرتبطة بالكيانات الأخرى، مما يزيد من تحسين تمثيل مجال المشكلة. يمكن أيضًا تصنيف الكيانات إلى أنواع مختلفة، مثل الكيانات الأساسية والكيانات الفرعية والكيانات المشتقة، بناءً على دورها وخصائصها ضمن نموذج البيانات.

في سياق منصة تطوير التطبيقات no-code الخاصة بـ AppMaster ، يتم إنشاء الكيانات والتفاعل معها باستخدام واجهة مرئية لنمذجة البيانات. يتيح ذلك للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات وتعديلها بمعرفة برمجية قليلة أو معدومة، مع الاستمرار في الاستفادة من الموثوقية وقابلية التوسع والكفاءة التي توفرها مجموعة التكنولوجيا الأساسية لـ AppMaster.

عند إنشاء نموذج بيانات لتطبيق ما في AppMaster ، يبدأ المستخدم بتحديد الكيانات التي تمثل الكائنات أو المفاهيم المركزية في مجال المشكلة. يمكن أن تتضمن هذه كائنات مثل "العميل" أو "الطلب" أو "المنتج" أو "الفاتورة"، اعتمادًا على المشكلة المحددة التي تم تصميم التطبيق لمعالجتها. بمجرد تحديد الكيانات، يمكن للمستخدمين بعد ذلك تحديد السمات لكل كيان، بالإضافة إلى أي علاقات بين الكيانات من أجل نمذجة التبعيات والتسلسلات الهرمية والهياكل المفاهيمية الأخرى في مجال المشكلة.

لا تعمل عملية إنشاء نموذج بيانات AppMaster على تبسيط تصميم التطبيق من خلال توفير واجهة مرئية بديهية للعمل مع الكيانات فحسب، بل تساعد أيضًا على ضمان أن تكون نماذج البيانات الناتجة أساسية وفعالة وقابلة للصيانة. من خلال استخلاص الكثير من تعقيد مهام نمذجة البيانات التقليدية، يسمح AppMaster للمستخدمين بالتركيز على تحديد الكيانات الأساسية والسمات والعلاقات التي تشكل مجال المشكلة، بدلاً من التورط في تعقيدات أنواع البيانات والقيود والمفاهيم. تصميم قاعدة البيانات.

علاوة على ذلك، يتم دمج الكيانات الموجودة في نماذج بيانات AppMaster بشكل وثيق مع أدوات التطوير وسير العمل الأخرى للنظام الأساسي، مثل عمليات منطق الأعمال وREST API endpoints WSS وتصميم واجهة المستخدم والمزيد. ويضمن ذلك تجربة تطوير سلسة ومتسقة عبر جميع جوانب التطبيق، بدءًا من تحديد العناصر الأساسية لمجال المشكلة وحتى تنفيذ الوظائف والواجهات والاتصالات الفعلية التي تجعل التطبيق ينبض بالحياة.

على سبيل المثال، خذ بعين الاعتبار تطبيق إدارة المشروع الذي يتم إنشاؤه باستخدام منصة AppMaster. في هذا السيناريو، قد تتضمن بعض الكيانات الأساسية التي سيتم تعريفها في نموذج البيانات "المشروع" و"المهمة" و"الفريق" و"العضو". سيكون لهذه الكيانات سمات مختلفة، مثل "اسم المهمة" و"تاريخ البدء" و"تاريخ الانتهاء" و"الحالة" لكيان "المهمة"، والعلاقات مع الكيانات الأخرى مثل تعيين "عضو" إلى " "مهمة" و"مهمة" تنتميان إلى "مشروع". من خلال تحديد هذه الكيانات والعلاقات داخل منصة AppMaster ، يمكن للمستخدم إنشاء نموذج بيانات شامل يمثل بدقة مجال مشكلة إدارة المشروع، مما يوفر أساسًا متينًا يمكن بناء المكونات والوظائف الأخرى للتطبيق عليه.

باختصار، "الكيان" هو مفهوم أساسي في نمذجة البيانات الذي يمثل كائنًا أو فكرة في العالم الحقيقي ذات صلة بمجال المشكلة التي يعالجها التطبيق. تعمل الكيانات بمثابة اللبنات الأساسية لنماذج البيانات، مما يسمح للمطورين والمستخدمين على حد سواء بتحديد ووصف وتنظيم العناصر الأساسية لمجال المشكلة بطريقة منظمة وذات معنى. توفر منصة AppMaster no-code واجهة مرئية قوية لإنشاء وإدارة الكيانات والسمات والعلاقات، مما يسهل على المستخدمين إنشاء نماذج بيانات قوية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة لتطبيقاتهم، حتى بدون خبرة برمجية واسعة النطاق.