في سياق نمذجة البيانات، القيد هو قاعدة أو قيد يفرض صحة وسلامة واتساق البيانات المخزنة داخل قاعدة بيانات أو بنية بيانات معينة. تساعد القيود في الحفاظ على دقة البيانات وتقليل حدوث بيانات تالفة أو غير صحيحة أو غير كاملة أو زائدة عن الحاجة. إنها جانب أساسي من تصميم قاعدة البيانات وتلعب دورًا حاسمًا في ضمان بقاء بيانات التطبيق موثوقة وملتزمة بقواعد العمل المحددة. في منصة AppMaster ، يمكن للمستخدمين تحديد القيود بسهولة أثناء إنشاء نماذج البيانات وإنشاء منطق الأعمال لتطبيقاتهم.

ويمكن تصنيف القيود إلى أنواع مختلفة، والتي تشمل:

قيود المجال : تحدد هذه القيود القيم المسموح بها التي يمكن أن تأخذها السمة داخل مجال معين. تحدد قيود المجال أنواع البيانات الصالحة (على سبيل المثال، عدد صحيح، وتعويم، وتاريخ، وما إلى ذلك) ونطاق القيم المسموح به للسمة. على سبيل المثال، قد يحدد قيد المجال لسمة "العمر" أنها يجب أن تكون قيمة عدد صحيح موجب بين 0 و150. قيود سلامة الكيان : تضمن هذه القواعد أن كل كيان في جدول قاعدة البيانات له معرف فريد وغير فارغ (المفتاح الأساسي). تعمل قيود سلامة الكيان على الحماية من السجلات المكررة أو المفقودة، مما يساعد في الحفاظ على دقة البيانات واتساقها. على سبيل المثال، في جدول "الموظفين"، يجب أن يكون لكل موظف معرف موظف فريد، والذي يعمل بمثابة المفتاح الأساسي. قيود التكامل المرجعي : يتضمن التكامل المرجعي العلاقات بين الجداول في قاعدة البيانات العلائقية. وعلى وجه التحديد، فهو يضمن أن أي قيمة مفتاح خارجي في الجدول تتوافق مع قيمة مفتاح أساسي صالحة في الجدول المشار إليه. من خلال فرض قيود التكامل المرجعي، تمنع أنظمة قواعد البيانات حدوث السجلات المعزولة وتحافظ على الاتساق في العلاقات بين الجداول. على سبيل المثال، في قاعدة البيانات التي تحتوي على جداول "الطلبات" و"العملاء"، قد يحدد قيد التكامل المرجعي أن كل طلب يجب أن يكون له معرف عميل مرتبط صالح. قيود التحقق : قيود التحقق هي قواعد يحددها المستخدم وتفرض شروطًا معينة على البيانات المخزنة في الجدول. يقومون بتقييم تعبير معين لكل إدخال بيانات وارد ويسمحون بتخزين البيانات فقط إذا أدى التعبير إلى نتيجة "حقيقية". على سبيل المثال، قد يفرض قيد التحقق في جدول "الموظفين" أن سمة "الراتب" يجب أن تكون دائمًا أكبر من قيمة حد معينة، على سبيل المثال، 10000.

في عملية نمذجة البيانات على منصة AppMaster ، يعد تحديد القيود خطوة حاسمة تساعد المطورين على ضمان سلامة البيانات واتساقها. يوفر AppMaster أدوات لإنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي وفرض القيود اللازمة لتحقيق مخطط قاعدة بيانات موثوق به. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الواجهة المرئية للنظام الأساسي لتعيين المفاتيح الأساسية والمفاتيح الفريدة والمفاتيح الخارجية والتحقق من القيود عند تصميم مخطط قاعدة البيانات الخاصة بهم. علاوة على ذلك، يتيح AppMaster تعريف قواعد التحقق المخصصة من خلال مصمم BP (عمليات الأعمال) المرئي، والذي يمكن أن يساعد في إنشاء منطق يشبه القيد لحالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا.

من خلال استخدام الأدوات القوية no-code في نظام AppMaster ، يقلل المطورون بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لإنشاء تطبيقات موثوقة وقابلة للتطوير تلتزم بمعايير تكامل البيانات واتساقها. يقوم النظام الأساسي بإنشاء كود المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بناءً على نماذج البيانات هذه، مع دمج البرامج النصية لترحيل المخطط ووثائق Open API مع كل تغيير.

في الختام، تعد القيود جانبًا أساسيًا في نمذجة البيانات التي تساعد في الحفاظ على سلامة واتساق ودقة البيانات المخزنة داخل مخطط قاعدة بيانات التطبيق. وهي تأتي في أشكال مختلفة، بما في ذلك قيود المجال، وقيود تكامل الكيان، وقيود التكامل المرجعي، وقيود التحقق. تعمل منصة AppMaster على تبسيط عملية تحديد هذه القيود ودمجها في التطبيقات من خلال توفير أدوات مرئية للمطورين لتصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال بسهولة، مما يضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها موثوقة وقابلة للتطوير. تسمح هذه القدرة على التطوير السريع للتطبيقات للمطورين بالتركيز على تقديم حلول برمجية شاملة وقوية تعمل على زيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى مع تقليل مخاطر الديون الفنية.